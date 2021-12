Netflix - najlepsze seriale 2021 roku w Polsce

Szukasz ciekawego serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji ostatniego roku! Sprawdź, które tytuły były oglądane najczęściej przez użytkowników platformy Netflix w Polsce.

Ostatni dzień grudnia to idealny czas na podsumowania. W związku z tym przygotowaliśmy listę dziesięciu seriali, które zdobyły największe zainteresowanie polskich widzów na platformie Netflix w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Czy znasz wszystkie te produkcje? Jesteśmy pewni, że część z pewnością Cię zaskoczy!

Zdjęcie autorstwa Ellie Burgin z Pexels

10. Dom z papieru

“Dom z papieru” to hiszpański serial sensacyjny, który zaskarbił sobie fanów na całym świecie. Składa się on z pięciu sezonów, z czego ostatni został podzielony na dwie części. Pierwsza emisja miała miejsce w 2017 roku na kanale Antena 3, a następnie transmisja została przeniesiona w całości na Netflixa. Serial zdobył ogromną popularność ze względu na fascynującą fabułę wielowątkową oraz udaną promocję wizualną. Fabuła opowiada historię pewnego napadu na hiszpańską mekkę narodową. Jego wyjątkowość polega na tym, że jest doskonale zaplanowany przez organizatora całego wydarzenia. Profesor, bo o nim mowa, przeanalizował dokładnie każdy scenariusz, dzięki czemu zawsze jest dwa kroki przed władzą. Do udziału w napadzie zaangażował grupę przestępczą złożoną z członków, którzy mieli już swoje za uszami. Wszystkim z nich nadał pseudonimy inspirowane nazwami miast, by nie używali własnych imion. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Tokio, która prowadzi widzów jako narrator przez całą historię. Początkowo napad idzie zgodnie z planem, jednak z czasem sprawy zaczynają się nieco komplikować.

Zobacz również:

9. Kto zabił Sarę?

"Kto zabił Sarę?" to miniserial wyreżyserowany przez Davida Ruiza. Fabuła opowiada o skoncentrowanym za zemście Álexie, który pragnie udowodnić, że został wrobiony w morderstwo siostry. Mężczyzna ma zamiar ujawnić nie tylko prawdziwego sprawcę, ale o wiele więcej. W rolach głównych pojawiają się: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez oraz Eugenio Siller.

8. Sprzątaczka

Na ósmym miejscu znajduje się produkcja, która zaskoczy niejednego widza. Mowa o nowym miniserialu dramatycznym "Sprzątaczka" w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem. W rolach głównych: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke oraz Rylea Nevaeh Whittet.

7. Lucyfer

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

6. Lupin

"Lupin" to serial produkcji Netflixa, który okazał się jednym z największych hitów platformy. Było to sporym zaskoczeniem, dlatego, że nikt nie spodziewał się aż takiego zainteresowania francuskim kryminałem. W pierwszych trzech miesiącach serial obejrzało aż 70 milionów widzów na całym świecie, co pozwoliło mu przebić się do netflixowej topki. Co ważne - na dzień dzisiejszy żadnej innej francuskiej produkcji się to nie udało! Fabuła serialu opowiada o Assanie Diopie, którego za czasów nastoletnich spotkał dramat rodzinny. Już jako dorosły mężczyzna postanawia pomścić swojego ojca inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz", które dostał w dzieciństwie.

5. The Good Doctor

"The Good Doctor" to serial medyczny, który w ostatnich miesiącach tego roku bił rekordy popularności na platformie Netflix oraz Viaplay. Fabuła produkcji opowiada historię Shauna Murphy'ego — autystycznego mężczyzny, którego jedynym marzeniem jest zostać dobrym chirurgiem. Do dnia dzisiejszego opublikowano 5 sezonów produkcji.

4. Riverdale

"Riverdale" to serial kryminalny wyreżyserowany przez Roba Seidenglanza. Fabuła opowiada o grupce przyjaciół, którzy próbują rozwiązać sprawę morderstwa nastolatka z wpływowej rodziny. Zagadka jest jednak bardziej złożona, niż to się początkowo wydaje, a mroczne sekrety mieszkańców dodatkowo wszystko komplikują. Produkcja składa się z 6 sezonów.

3. Squid Game

Na trzecim miejscu znajduje się koreański serial "Squid Game", który aktualnie jest najpopularniejszym serialem Netflixa od początku powstania platformy. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Opowiada ona o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. W związku z tym nie układa im się najlepiej w życiu, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie.

2. New Amsterdam

"New Amsterdam" to serial medyczny, który swojego czasu bił ogromne rekordy popularności na Netflixie. Historia publicznego szpitala prowadzonego przez nowego dyrektora Maxa Goodwina podbija serce niejednego widza. Do dnia dzisiejszego opublikowane są trzy sezony serialu, ale tylko dwa z nich można obejrzeć w Polsce z legalnego źródła. W rolach głównych pojawiają się: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine oraz Alejandro Hernandez.

1. Psi Patrol

Co ciekawe, na pierwszym miejscu znajduje się produkcja kierowana do najmłodszych. Zaskoczeni, że "Psi Patrol" znajduje się w czołówce? Fabuła opowiada o sześciu odważnych szczeniakach pod wodzą obytego z techniką 10-latka. Ich zadaniem jest realizacja trudnych misji ratunkowych, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.