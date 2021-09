Netflix - niezwykłe widowisko "Otwórz Oczy i Zobacz Muzykę"

Twórcy polskiego serialu "Otwórz oczy" oraz Netflix weszli we współpracę i oto jej efekt. Zobacz!

"Otwórz oczy" to sześcioodcinkowy dramat psychologiczny polskiej produkcji Netflixa, który opowiada historię Julki cierpiącej na amnezję. Początek problemów dziewczyny ma źródło w wypadku z przeszłości, który przeżywa tylko ona. Na leczenie trafia do ośrodka przeznaczonego dla takich osób jak ona. Niestety, sny, które tam przeżywa wydają się nazbyt realistyczne, by mogły być tylko wymysłem jej wyobraźni. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tytule "Druga szansa" autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Za reżyserię odpowiada Anna Jadowska oraz Adriana Panka. W obsadzie znajdziemy m.in. Marię Wawreniuk, Marcina Czarnika oraz Martę Nieradkiewicz.

fot. YouTube/Netflix Polska

Na tym jednak nie koniec. Wygląda na to, że twórcy serialu postanowili wejść w kolejna współpracę z platformą Netflix, czego owocem jest projekt "Otwórz Oczy i Zobacz Muzykę". To występ artystyczny inspirowany serialem artystek Hani Rani z Dobrawą Czocher, które w czasie trwania koncertu są podłączone do interfejsu mózg-komputer. Pozwala on na wychwycenia sygnałów w czasie rzeczywistym, które następnie są przekształcane przez algorytm w niesamowite wizualizacje 3D. Te wyjątkowe widowisko można obejrzeć online na serwisie YouTube na kanale Netflix Polska dziś, pierwszego września, o godzinie 19.

