Netflix nominowany kilkukrotnie do prestiżowych nagród filmowych!

Konkurs filmowy o nazwie Film Independent Spirit Awards organizowany jest przed niezależną organizację non-profit Film Independent. Nagradza on największe osiągnięcia amerykańskich niezależnych twórców. Dziś została opublikowana lista nominowanych filmów i seriali do nagrody Spirit Awards 2021 i znalazły się na niej produkcje Netflixa! Jakie tytuły z 2020 roku mogę dostać nagrodę?

Congratulations to our 15 Film and Series nominees at the 2021 @filmindependent Spirit Awards! pic.twitter.com/z6fOqyuVTR