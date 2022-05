Netflix - nowości w tym tygodniu (09.05-15.05). Na jakie premiery zwrócić uwagę?

Wiemy już, czego się spodziewać w tym tygodniu na Netfliksie. Oto lista filmowych i serialowych nowości, których nie możecie przegapić.

Ghost in the shell: SAC_2045 – zrównoważona wojna

Premiera: 9 maja

Remake serialu Netflixa "Ghost in the Shell: SAC_2045". Członkowie Sekcji 9 powracają, by stawić czoła zagrożeniu ze strony sztucznej inteligencji.

Krime Story Love Story

Premiera: 11 maja

Komedia gangsterska na podstawie książki rapera Marcina „Kali” Gutkowskiego. Krime i Wajcha przyjmują zlecenie, które ma być ich ostatnim skokiem w złodziejskiej karierze. Wydarzenia przybierają jednak nieoczekiwany obrót...

Piękna i zemsta

Premiera: 12 maja

Thriller południowoafrykański. Młoda i piękna kobieta wchodzi do rodziny posiadaczy światowego koncernu kosmetycznego. Za piękną fasadą luksusowego świata czają się jednak mroczne sekrety i ponura przeszłość.

Prawnik z Lincolna

Premiera: 13 maja

Serial na podstawie powieści kryminalnych Michaela Connelly’ego. Po śmierci swojego partnera, prawnik Mickey Haller przejmuje kancelarię adwokacką, a wraz z nią proces o zabójstwo. Przemierzając ulice miasta swoim lincolnem, stara się rozwiązać zagadkę morderstwa.

Premiery 9 maja

Ghost in the shell: SAC_2045 – zrównoważona wojna

Premiery 10 maja

Pracujące mamy (sezon 6)

Premiery 11 maja

The Circle – USA (sezon 4, odcinki 5-8)

42 dni w mroku (sezon 1)

Nasz ojciec

Bractwo (sezon 2)

Krime Story Love Story

Premiery 12 maja

Piękna i zemsta (sezon 1)

MaveriX (sezon 1)

Premiery 13 maja

Erşan Kuneri (sezon 1)

Powrót do liceum

Prawnik z Lincolna (sezon1)

Imperium przepychu (sezon 2)

Neumatt (sezon 1)

