Netflix - nowości w tym tygodniu (25.04-01.05). Zobacz najlepsze premiery

Jakie premiery odbędą się w tym tygodniu na serwisie streamingowym Netflix? Oto pełna lista filmów i seriali z wyróżnieniem najpopularniejszych tytułów.

Zobacz, jakie filmy i seriale znajdziesz w tym tygodniu na platformie Netflix. Oto lista wszystkich nowości.

365 dni: Ten dzień

Gatunek: Erotyczny

Produkcja: Polska

Premiera: 27 kwietnia

Druga część najbardziej kontrowersyjnego, polskiego filmu 365 dni powraca na ekrany, tym razem w produkcji Netflixa. Laura i Massimo znowu są razem, niestety rodzinne sprawy i pewien tajemniczy mężczyzna komplikują ich życie. Jak skończy się ta dramatyczna historia?

Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania

Gatunek: Dokumentalny

Produkcja: USA

Premiera: 27 kwietnia

Jakie były prawdziwe Tajemnice Marylin Monroe? Dokument w reżyserii Emmy Cooper ukazuje nieznane dotąd nagrania hollywoodzkiej ikony. Teorie spiskowe i plotki związane z jej śmiercią zdają się nie kończyć po dziś dzień. W filmie zobaczymy rozmowy z osobami z otoczenia aktorki oraz ostatnie tygodnie jej życia.

Królik samuraj: Kroniki Usagiego

Gatunek: Animacja, Przygodowy

Produkcja: USA

Premiera: 28 kwietnia

Królik samuraj: Kroniki Usagiego to nowy serial Netflixa dla najmłodszych widzów. Nastoletni Yuichi, potomek wojownika Miyamoto Usagiego, chce zostać prawdziwym samurajem. Razem z innymi bohaterami broni swojego miasta przed potworami yōkai, wojownikami ninja i kosmitami. Wszystko po to, by zostać najlepszym Usagi.

Premiery 26 kwietnia

David Spade: Nothing Personal

Premiery 27 kwietnia

Gra w oszusta

Obława w Silverton

365 dni: Ten dzień

Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania

Premiery 28 kwietnia

Królik Samuraj: Kroniki Usagiego

Bubble

7 żyć Lei

Premiery 29 kwietnia

Ozark - sezon 4, część 2

Grace i Frankie - sezon 7

Podróż poślubna z mamą

Rumspringa

