Netflix obniża jakość wideo w całej Europie z powodu pandemii koronawirusa

Z powodu pandemii koronawirusa obecne obciążenie sieci w Europie jest tak duże, że Komisja Europejska zaapelowała do Netflixa o obniżenie jakości wyświetlanych na platformie materiałów.

Szalejący właśnie w Europie (choć oczywiście nie tylko) koronawirus sprawił, że wiele osób musiało przejść na zdalny tryb pracy. W wielu krajach zamknięto również szkoły, kina czy wszelkie placówki kulturalne. Odwołano także liczne wydarzenia i imprezy. Co więcej, niektóre europejskie państwa zakazały wszystkim swoim obywatelom opuszczać mieszkania i domy. Tak uczyniła choćby Belgia, która w środę wprowadziła stan wyjątkowy i objęła kwarantanną wszystkich mieszkańców. Opuszczanie domów jest dozwolone tylko w nagłych wypadkach, np. do apteki czy sklepu spożywczego. Całkowicie zakazano spotkań, a zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz musi być zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między ludźmi.

Wszystko to sprawia, że znacznie więcej osób niż normalnie korzysta z sieci w jednym momencie, co z kolei może doprowadzić do znaczącego przeciążenia internetowej infrastruktury. Problem ten dostrzegła Komisja Europejska, która, za pośrednictwem Thierry'ego Bretona - komisarza do spraw rynku wewnętrznego i usług w Komisji Europejskiej, ujawniła, że przeprowadziła rozmowy z władzami platformy Netflix na temat obniżenia jakości obrazu wyświetlanych na platformie filmów i seriali.

Netflix pozytywnie odniósł się do prośby Komisji Europejskiej i firma w oficjalnym komunikacie ogłosiła, że: "zmniejszy szybkość transmisji strumieniowej w całej Europie przez następne 30 dni". Zdaniem władz platformy, "zmniejszy to ruch Netflix w sieciach europejskich o około 25 procent, zapewniając jednocześnie abonentom dobrą jakość usług".

Na szczęście, gorsza jakość obrazu będzie uruchamiana jedynie w godzinach największego obciążenia sieci, a nie cały czas. Z pewnością zmiany te najbardziej zirytują posiadaczy najdroższego abonamentu Netflixa, który oferuje obraz nawet w 4K. Przy okazji warto dodać, że od dzisiaj na platformie streamingowej możecie obejrzeć polski horror z gatunku slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Z powodu koronawirusa twórcy filmu zrezygnowali z kinowej dystrybucji i zdecydowali się przenieść go do Netflixa.

źródło: gamespot.com