Netflix otwiera Gabinet Osobliwości. Premiera na Halloween 2022

Inspiracją dla serialu Netflixa jest książka pt. Gabinet osobliwości Guillermo del Toro: notatki, kolekcje i inne obsesje. Zawiera ona zbiór szkiców, rysunków i przemyśleń meksykańskiego reżysera.

Guillermo del Toro zasłynął przede wszystkim jako twórca filmów z gatunku horroru i dark fantasy. Do jego najsłynniejszych dzieł należy Hellboy, Labirynt Fauna, Pacific Rim czy Kształt wody. W ostatnim czasie stworzył Zaułek koszmarów. Przygotowuje również animowaną adaptację Pinokia.

Gabinet osobliwości wyprodukuje J. Miles Dale (Kształt wody) oraz Gary Ungar (Labirynt Fauna, Hellboy)

Gabinet osobliwości to antologia składająca się z 8 odcinków. Każdy odcinek opowie inną historię grozy – dwie pierwsze zostały oparte na autorskich pomysłach Guillermo del Toro.

Tytuł serialu pochodzi od nietypowych kolekcji tworzonych w XVI i XVII wieku przez władców i arystokratów. W skład takich zbiorów wchodziły przedmioty nietypowe lub o dużej wartości: dzieła sztuki, mikroskopy, zakonserwowane rośliny i zwierzęta, egotyczne kurioza lub przedmioty o mitycznym pochodzeniu np. róg jednorożca. Na tego typu zbiory przeznaczano osobne pokoje – gabinety.

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

W Gabinecie osobliwości, Guillermo del Toro, nagrodzony Oscarem filmowiec, producent wykonawczy i showrunner, przygotował kolekcję bezprecedensowych i rewolucyjnych opowieści, które zakwestionują tradycyjne rozumienie horroru. Od makabrycznych do magicznych, od gotyckich do groteskowych i niepokojących, te osiem wyrafinowanych i złowieszczych opowieści (w tym dwie oryginalne historie del Toro) powołał do życia zespół pisarzy i reżyserów wybranych osobiście przez reżysera.