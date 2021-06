Netflix otworzył sklep z gadżetami z własnych produkcji

Jesteś fanem produkcji Stranger Things, Lupin lub Wiedźmin Netflixa? Platforma otworzyła sklep, w którym nabędziesz gadżety z ulubionych filmów i seriali.

Spis treści

Po cichu i bez większej zapowiedzi, najpopularniejsza obecnie platforma streamingowa na świecie otworzyła właśnie własny sklep. Netflix postanowił tym samym rozszerzyć soją działalność i dodatkowo zmonetyzować posiadane przez siebie marki. Być może tajemniczość podczas uruchomienia sklepu internetowego jest spowodowana swoistą ostrożnością i w razie niepowodzenia, włodarze marki chcą zminimalizować rozgłos ewentualnej porażki.

Sukces tego przedsięwzięcia wydaje się jednak przesądzony, biorąc pod uwagę aż 200 milionów użytkowników, których ma obecnie ten serwis V.O.D.. Co więcej, wiele z produkcji oryginalnych Netflixa stało się wręcz światowymi wręcz hitami, a najlepszym dowodem na to są liczne nominacje poszczególnych filmów do tegorocznych Oscarów. Również seriale platformy zdobyły ogromne rzesze fanów, którzy z pewnością z chęcią kupią gadżety związane z ulubionymi markami.

Oficjalne gadżety z filmów i seriali Netflix

Włodarze marki postanowili ewidentnie działać powoli, dlatego na początku w ofercie sklepu znajdziemy ubrania i gadżety związane z serialami animowanymi Yasuke oraz Eden, które można nabyć już teraz. Zapowiedziano już jednak, że jeszcze w tym miesiącu oferta poszerzy się o rzeczy inspirowane francuskim serialem kryminalnym i jednym z największych przebojów Netflixa - Lupin, który właśnie dziś doczekał się premiery drugiego sezonu (listę i omówienie czerwcowych premier Netflix znajdziecie tutaj). Z pewnością jednak Netflix na tym nie poprzestanie, ponieważ w tym przypadku przysłowiowym grzechem byłoby nie skorzystać z popularności takich marek, jak choćby Stranger Things czy Wiedźmin, nie mówiąc o wielu innych tytułach, przyciągających przed ekrany rzesze użytkowników. Na oficjalne informacje na ten temat musimy jednak jeszcze poczekać.

Sklep Netflix - gdzie i dla kogo

Jak już wspomniano, obecnie internetowy sklep Netflix posiada wśród dostępnych już marek dwie - Eden i Yasuke, a wkrótce dołączy do tego serial Lupin. Póki co jednak, sklep obsługuje jedynie dostawy na terenie Stanów Zjednoczonych, ale w perspektywie czasu z pewnością rozszerzy swoje zasięgi tak, jak miało do miejsce z samą dostępnością usługi. Fani Netflixa w Polsce mają zdecydowanie na co czekać.