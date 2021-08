Netflix - pojawił się zwiastun My Little Pony: Nowe pokolenie

Platforma Netflix podzieliła się oficjalnym zwiastunem nowej produkcji "My Little Pony: Nowe pokolenie". Kiedy premiera?

"My Little Pony: Nowe pokolenie" to animacja familijna umieszczona w świecie kucyków Pony. Głównymi bohaterami są tutaj: Sunny Starcout, Kitch Trailblazer, Izzy Moonbow, Zipp Storm oraz Pipp Petals. Produkcja została stworzona na zlecenie platformy Netflix, a swoją premierę będzie miała już 24 września.

Dawno, dawno temu kucyki, pegazy i jednorożce żyły w harmonii. Jednak te czasy już minęły. Kiedy zbłąkany jednorożec przypadkiem trafia do Maretown, ziemski kucyk Sunny i jej nowi przyjaciele wyruszają na spotkanie przygody, aby przywrócić magię i przyjaźń w całej Equestrii! Dołącz do nowego pokolenia, które postanawia udowodnić, że wszyscy są równi i że razem nawet małe kucyki mogą dużo zmienić.

