Netflix potwierdza: będzie trzeci sezon "Outer Banks"!

Drugi sezon Outer Banks pojawił się w ofercie Netflix w czerwcu tego roku. Od tego czasu platforma nie udzielała żadnych informacji na temat ewentualnej kontynuacji popularnego serialu. Aż do teraz.

Z pewnością są to bardzo dobre wiadomości dla fanów serialu. Wiemy już bowiem ze stuprocentową pewnością, że powróci on z trzecim sezonem! Plotki, które nie tak dawno obiegły media, wedle których Netflix zdecydował się zakończyć serial po drugim sezonie okazały się być nieprawdziwe.

This just in from Poguelandia...



Outer Banks will be back for a third season! pic.twitter.com/NV9Oy4Z8V1