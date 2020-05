Netflix powoli znosi ograniczenia w jakości streamingu

Już wkrótce filmy i seriale na platformie będzie można ponownie oglądać w najlepszych jakościach. A kiedy dokładnie?

Netflix wprowadził ograniczenia w jakości strumieniowania na prośbę Komisji Europejskiej. Mogliśmy przeczytać o tym w oficjalnym komunikacie platformy, gdzie ogłoszono zmniejszenie szybkości streamingu w Europie na 30 dni. Było to 20 marca, jednak po miesiącu zostały one utrzymane na czas nieokreślony. Jak się okazuje - obowiązywały przez dwa miesiące, ponieważ właśnie dzisiaj Netflix informuje, że będzie powracać do poprzednich jakości. Skąd taka decyzja?

Ponieważ Europa powoli wraca do normy, zmniejszyło się obciążenie sieci. Jednak nie wszędzie tak samo, dlatego Netflix zapowiada, że data "odmrażania" streamingu będzie odmienna w poszczególnych regionach Europy. Niestety, platforma nie podała żadnych konkretów, dlatego aby sprawdzić, czy nastąpiło to w Polsce, trzeba będzie po prostu obserwować jakość obrazu na ekranie. Póki co obowiązuje też obniżenie jakości materiałów wideo w YouTube - tu jednak nie mamy jak na razie żadnych informacji dotyczących planów przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy.

Źródło: GSM Arena