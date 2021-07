Netflix - premiera "Władcy wszechświata: Objawienie" już dziś!

Dziś premierę ma sequel popularnego klasyka z lat 80. "Władcy wszechświata". Serial dostępny jest na platformie Netflix.

"Władcy wszechświata" to amerykański film znany dobrze fanom science fantasy. Powstał on w 1987 roku na podstawie innego serialu animowanego "He-Man i władcy wszechświata". Fabuła opowiada o planecie Eternia walczącej ze Szkieletorem, który pragnie ją podbić, by posiąść moc Posępnego Czerepu. Podczas jednej z bitew tytułowy He-Man i jego przyjaciele za pomocą magicznego klucza otwierają portal, przez który przenoszą się na Ziemię. Niestety, klucz ginie, a na jego poszukiwania Szkieletor wysyła swoje oddziały. "Władczy wszechświata: Objawienie" to kontynuacja tej historii.

Źródło: Netflix

Sequel klasyka z lat 80. Po katastroficznej bitwie Eternia pogrąża się w chaosie. Teela razem z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem musi zapobiec unicestwieniu wszechświata.

Obsada: Mark Hamill, Lena Headey, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Stephen Root, Diedrich Bader, Griffin Newman, Tiffany Smith, Henry Rollins, Alan Oppenheimer, Susan Eisenberg, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, Phil LaMarr, Tony Todd, Cree Summer, Kevin Michael Richardson, Kevin Conroy, Herley Quinn Smith

Mark Hamill, Lena Headey, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Stephen Root, Diedrich Bader, Griffin Newman, Tiffany Smith, Henry Rollins, Alan Oppenheimer, Susan Eisenberg, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, Phil LaMarr, Tony Todd, Cree Summer, Kevin Michael Richardson, Kevin Conroy, Herley Quinn Smith Gatunek: Fantasy

Fantasy Kategorie: Emocjonujący

Emocjonujący Kategoria wiekowa: 13+

Pierwszy sezon serialu "Władcy wszechświata: Objawienie" dostępny jest na platformie Netflix. Składa się on z pięciu dwudziestopięciominutowych odcinków, które obejrzeć można od razu.

