Netflix - premiera finałowego sezonu Lucyfera już dziś!

Kolej na debiut szóstej części serialu "Lucyfer", który od dziś jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix!

Dziś premierę ma ostatni, szósty sezon absolutnie genialnego serialu "Lucyfer", który przypadł do gustu szerokiemu gronu publiczności. Debiut odbywa się na platformie Netflix, gdzie można także obejrzeć poprzednie części produkcji — zarejestruj się, najtańszy pakiet już za 29 zł za miesiąc.

Lucyfer: sezon finałowy

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Zobacz również: