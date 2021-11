Netflix - premiera ostatnich odcinków serialu Arcane już dziś! Nie przegap

Już dziś na Netflixie opublikowane zostaną kolejne odcinki serialu z uniwersum League of Legends "Arcane". Zobacz zapowiedź Aktu 3.

Dwudziestego listopada na platformie Netflix pojawią się trzy odcinki serialu "Arcane", które składają się na Akt 3. Scenariusz został napisany przez Christinę Linke oraz Alexa Yee, którzy współpracowali, by stworzyć największy hit o uniwersum League of Legends. Co tu dużo mówić, udało się, gdyż już po publikacji pierwszych trzech odcinków serial osiągnął pierwsze miejsce na listach 52 krajów na świecie. Fabuła skupia się wokół bohaterek Vi oraz Jinx, których historia toczy się w bogatym regionie Piltover oraz mrocznym, podziemnym mieście Zaun.

Arcane

twórcy: Christian Linke, Alex Yee

Osierocone siostry Vi i Powder dokonują skoku w bogatym mieście Piltover, po czym wywołują kłopoty na ulicach podziemnej dzielnicy Zaun.

Twórcy: Christian Linke, Alex Yee

Christian Linke, Alex Yee Obsada: Hailee Steinfeld, Katie Leung, Kevin Alejandro, Jason Spisak, Ella Purnell, Toks Olagundoye, JB Blanc, Harry Lloyd, Shohreh Aghdashloo, Mick Wingert, Yuri Lowenthal, Josh Keaton, Mia Sinclair Jenness, Remy Hii

Hailee Steinfeld, Katie Leung, Kevin Alejandro, Jason Spisak, Ella Purnell, Toks Olagundoye, JB Blanc, Harry Lloyd, Shohreh Aghdashloo, Mick Wingert, Yuri Lowenthal, Josh Keaton, Mia Sinclair Jenness, Remy Hii Gatunek: Fantasy

Fantasy Kategorie: Mocny

Mocny Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Arcane" jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze produkcje pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

