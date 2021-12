Netflix premiery grudnia 2021 — pełen kalendarz nowości!

Platforma Netflix podała oficjalną listę grudniowych premier i nowości. Sprawdź, co ciekawego będziesz mógł obejrzeć w tym miesiącu!

Grudzień to miesiąc kojarzący się bezpośrednio ze śniegiem oraz świętami Bożego Narodzenia. To oczywiście nie zachęca do rozrywek prowadzonych na świeżym powietrzu, na skutek czego większość z nas przenosi się przed telewizory z ciepłą herbatą oraz kocem. Ciemna aura za oknem sprzyja nie tylko oglądaniu filmów świątecznych, ale także komedii romantycznych.

Psie pazury

Premiera 1 grudnia

Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.

Zagubieni w kosmosie - sezon 3

Premiera 1 grudnia

Po roku spędzonym na tajemniczej planecie Judy, Penny, Will i robot muszą przeprowadzić wstrząsającą ewakuację 97 młodych kolonistów — ale najpierw odkrywają sekrety, które na zawsze zmienią ich życie. Próbując wrócić do swoich dzieci, John i Maureen — z Donem u boku — nie mają innego wyjścia, jak stanąć do nierównej walki.

Wieczny singiel

Premiera 2 grudnia

Peter ma już dość pytań ze strony rodziny o to, dlaczego wciąż jest singlem. Namawia więc swojego przyjaciela Nicka, aby towarzyszył mu podczas świąt, udając, że jest jego partnerem. Jednak misterny plan bierze w łeb, gdy matka Petera umawia go na randkę w ciemno z przystojnym trenerem Jamesem.

Składanka

Premiera 3 grudnia

W milenijnego Sylwestra 12-letnia Beverly Moody znajduje uszkodzoną kasetę nagraną przez jej nieżyjących rodziców w czasach, gdy byli nastolatkami. Postanawia więc odszukać wszystkie piosenki z kasety. Po drodze zaprzyjaźnia się z dziwaczną sąsiadką Ellen, onieśmielająco twardą Nicky i Antim, zbuntowanym właścicielem sklepu z płytami, który jest kluczem do znalezienia wszystkich utworów i do odradzającej się więzi między Gail i Beverly.

Dawid i Elfy

Premiera 6 grudnia

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Niestety, nie jest to szczęśliwy czas w życiu jedenastoletniego Dawida. Poznanie pewnej bajecznej postaci pozwala mu jednak dostrzec, o co tak naprawdę chodzi w Świętach i uratować ich magię.

Jak zepsuć święta? - sezon 2

Premiera 10 grudnia

Tumi Sello — rodzinna rebeliantka i czarna owca — chce tym razem spędzić Boże Narodzenie w świętym spokoju. Jednak jej plany — podobnie jak święta — zostają zrujnowane, gdy rodziny Sello i Twala dotyka niespodziewana śmierć. Kiedy plany pogrzebowe się komplikują, wszyscy — jak zwykle — zrzucają winę na Tumi, która po raz kolejny musi spędzić kilka dni, próbując oczyścić dobre imię rodziny Sello i jakimś cudem sprawić, że świąteczna uroczystość nie będzie zupełną katastrofą.

Niewybaczalne

Premiera 10 grudnia

Po odbyciu kary za brutalne przestępstwo Ruth Slater wychodzi z więzienia i wraca do społeczeństwa, które jednak nie chce wybaczyć jej zbrodni. W miejscu, które kiedyś nazywała domem, spotyka się z surowym osądem. Walcząc o przebaczenie i szansę na nowe życie, Ruth próbuje odnaleźć młodszą siostrę, z którą była zmuszona zerwać kontakt.

Dzika ekipa

Premiera 10 grudnia

Szalona ekipa najstraszliwszych australijskich stworów ma już dość zamknięcia w gadzim terrarium. Ileż można znosić spojrzenia ludzi, którzy traktują cię jak najgorszego potwora? W końcu nadchodzi więc czas, aby uciec z zoo i wyprawić się na Outback, gdzie nikt nie będzie zwracał uwagi na łuski i kły. Za zwierzętami w pogoń wyrusza ich opiekun Chaz oraz jego żądna przygód miniaturowa wersja.

The Hand of God

Premiera 15 grudnia

„To była ręka Boga” to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech mieszają się ze sobą, a splot wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii, osnutą wokół par tematów: losu i rodziny, sportu i kina, miłości i straty.

Wiedźmin

Premiera 17 grudnia

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna — dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

Emily w Paryżu - sezon 2

Premiera 22 grudnia

Zadomowiona w Paryżu Emily nie ma już problemów z poruszaniem się po mieście, ale wciąż zmaga się z dziwactwami francuskiego życia. Po wpadce z miłosnym trójkątem — ze swoją sąsiadką i pierwszą prawdziwą francuską przyjaciółką — postanawia skupić się na pracy, która z dnia na dzień robi się coraz bardziej skomplikowana. Na lekcjach francuskiego poznaje ekspata, który ją denerwuje i jednocześnie intryguje.

Cobra Kai - sezon 4

Premiera 31 grudnia

W sezonie 4 dojo Miyagi-Do i Orli Kieł łączą siły, aby pokonać Cobra Kai w turnieju All Valley w kategorii do lat 18. Ktokolwiek przegra, będzie musiał odwiesić swoje gi na kołku. Samantha i Miguel próbują utrzymać sojusz dojo, a Robby stawia wszystko na Cobra Kai. W dolinie nigdy nie panowała tak wielka niepewność — jakie triki trzyma w zanadrzu Kreese? Czy Daniel i Johnny będą w stanie zakopać wojenny topór i pokonać Kreese’a? A może wszystko skończy się tak, że symbolem karate w dolinie zostanie Cobra Kai?

