Netflix – premiery i nowości czerwca 2021 roku. Co jeszcze nas czeka?

W tym miesiącu Netflix zaoferował nam już sporo ciekawych pozycji, jednak to wcale nie koniec. Sprawdź, co jeszcze pojawi się w czerwcu na platformie.

Spis treści

Póki co, czerwiec nas rozpieszcza. Za oknem piękna pogoda, wakacje coraz bliżej, a strategicznie wzięty dzień wolnego sprawił, że pierwszy weekend miesiąca był znacznie dłuższy i zmienił się w tzw. czerwcówkę.

Największa obecnie platforma streamingowa na świecie, jaką jest Netflix, widocznie również postanowiła podgrzać atmosferę, ponieważ przygotowana na czerwiec lista premier prezentuje się nader imponująco. Co więcej, praktycznie każdy znajdzie na niej coś odpowiedniego dla siebie i to bez względu na preferencje, a najlepszym dowodem na to są produkcje, które już udostępniono na stronie serwisu. Jeśli jednak myślicie, że to wszystko, co Netflix ma do zaoferowania w bieżącym miesiącu, to bardzo się mylicie.

Netflix – premiery kontynuacji i nowych seriali w czerwcu 2021

Lupin – sezon 2

Serialu Lupin raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Produkcja w mgnieniu oka wdarła się na szczyty list przebojów Netflixa i co więcej, okazała się w swoim czasie jednym z najpopularniejszych seriali w ogóle. Głównym bohaterem historii jest Assane Diop (grany przez Omara Sy), wzorującego się na legendarnym złodzieju gentlemanie, znanym jako Arsène Lupin. Drugi sezon serialu będzie pokłosiem czynów naszego protagonisty, którego chęć zemsty za niesprawiedliwy los ojca sprowadza niebezpieczeństwo na jego własnego syna. Jak się z tego wyplącze? Aby się o tym przekonać, musicie obejrzeć pięć nowych odcinków, a ich premiera już w ten piątek.

Szkoła dla elity – sezon 4

Szkoła dla elity to kolejny, oryginalny serial Netflixa, który zdobył tak dużą popularność, iż w czerwcu doczeka się premiery już 4 sezonu. Hiszpańska produkcja opowiada o życiu uczniów elitarnej szkoły, do której dołączają osoby z klasy robotniczej. Starcie dwóch światów, nieporozumienia i wzajemna wrogość młodych ludzi zmagających się z problemami doprowadza nawet do zbrodni. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów serialu, przekonacie się już w tym miesiącu.

Łasuch

Cóż, czerwiec to róg obfitości szczególnie dla sympatyków produkcji oryginalnych platformy Netflix, a kolejną z nich jest obecny już w sieci Łasuch. Serial powstał na bazie komiksu wydawnictwa DC Comics, a jego akcja ma miejsce w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus. W tym samym czasie, w którym pojawiło się zagrożenie, na świat zaczęły przychodzić hybrydy ludzi i zwierząt, a jedną z nich jest Gus – pół chłopiec, pół jeleń. Od początku kryzysu minęło dziewięć lat, a pozostali przy życiu polują na dziecięce hybrydy obwiniając je o spowodowanie kataklizmu. Mały bohater musi więc walczyć o przeżycie i znaleźć schronienie, w czym początkowo niechętnie pomaga mu tajemniczy nieznajomy.

The Seven Deadly Sins – sezon 5

The Seven Deadly Sins to japońska seria anime, stworzona na podstawie popularnej mangi o tym samym tytule. W czerwcu zadebiutuje na Netflix już 5 sezon serialu animowanego, który może poszczycić się naprawdę wyjątkowymi bohaterami, jak np. księżniczka Elisabeth szukającą ratunku dla swojego królestwa, mówiąca i zabawna świnka imieniem Hawk oraz tytułowa grupa, w której skład wchodzą m.in. olbrzymka Diane i przypominający wampira Ban. Jest też oczywiście przywódca „grzechów” Sir Meliodas, ale reszty musicie dowiedzieć się sami. Poniżej znajdziecie zwiastun sezonu 5, jeśli jednak nie zapoznaliście się z wcześniejszymi, lepiej sobie darować jego oglądanie.

Nagi reżyser - sezon 2

Nagi reżyser to specyficzna opowieść, oparta na poczynaniach autentycznej postaci. Historia dzieje się w Japonii w latach 80., gdy to za sprawą reżysera Toru Muranishi dochodzi do istnej rewolucji społecznej. Jak się ona przejawiła, najlepiej sprawdźcie sami, szczególnie, że 24 czerwca na Netflix zadebiutuje drugi sezon tej specyficznej opowieści.

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w czerwcu na Netflix

Ojcostwo

Kevin Hart jest wszystkim doskonale znany głównie z komedii. Tym razem, komik wciela się w postać racze tragikomiczną w filmie Ojciec, bazującym na prawdziwych wydarzeniach. W produkcji możemy poznać trudne losy świeżo upieczonego ojca, który właśnie owdowiał i sam musi stawić czoła rodzicielstwu, a także żałobie. Kanwa filmu przywodzi nieco na myśl Jutro będziemy szczęśliwi z gwiazdą serialu Lupin – Omarem Sy.

Mustang

Fabuła filmu Mustang może zaskoczyć, m.in. przez skojarzenia z popularną animacją pod tym samym tytułem. Tym razem jednak, głównym bohaterem produkcji jest kryminalista osadzony w więzieniu, który bierze udział w niecodziennym programie resocjalizacyjnym. W ramach przedsięwzięcia będzie miał za zadanie zająć się dzikimi mustangami. Jak wpłynie to na jego morale oraz relacje z córką? Sprawdźcie sami, film już dostępny na Netflix.

Sailor Moon Eternal

Czarodziejka z Księżyca jest znana nieco starszemu gronu odbiorców i swego czasu była popularnym również w naszym kraju anime w postaci serialu. Powstało też kilka filmów pełnometrażowych, ale od tego czau sporo już minęło. W tym roku postanowiono odświeżyć tę ponadczasową historię o miłości, przyjaźni i heroicznych przygodach, co stanowi gratkę dla dawnych fanów, a także okazję dla młodszych na zapoznanie się z kultową marką. Film Sailor Moon Eternal jest już dostępny na Netflix i trzeba przyznać, że jego twórcy zachowali klimat pierwowzoru.

Gdy sen nie nadchodzi

Oto propozycja dla fanów bardziej mrocznych historii. Gdy sen nie nadchodzi przedstawia realia świata, w którym ludzie w wyniku katastrofy stracili zdolność spania, a wszelka elektryczność nie działa. Jak wiadomo, permanentny stan zmęczenia wpływa zarówno na ciało, jak i na funkcjonowanie mózgu, a w ekstremalnych sytuacjach może prowadzić nawet do obłędu. W tych trudnych i niebezpiecznych realiach próbuje przetrwać młoda żołnierka, której córka, jako jedyna jest w stanie zasnąć.

Doktor Sen

Skoro już przy spaniu jesteśmy, to już jutro zadebiutuje Doktor sen, czyli sequel Lśnienia, powstałego na podstawie powieści Stephena Kinga. Ewan McGregor wcieliła się w dorosłego Dannego Torrance’a, który nie może znaleźć sobie miejsca na świecie, wciąż przeżywając koszmar dzieciństwa, poświęcenie ojca (mowa o oryginalnej fabule, a nie modyfikacji Kubricka), a także zmagając się z własnym uzależnieniem od alkoholu. Tym razem Danny ponownie musi zmierzyć się z lśnieniem oraz morderczą sektą polującą na obdarzone nim dzieci.

Netflix - czerwiec 2021. Dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

To hot to handle – sezon 2

Już pierwszy sezon To hot to handle wzbudził spore emocje wśród użytkowników Netflixa. Nic jednak dziwnego, grupa atrakcyjnych młodych ludzi, luźno traktujących sex trafia na rajską wyspę. Tam jednak okazuje się, że muszą powstrzymać się od kontaktów cielesnych. W przeciwnym razie, z puli nagrody pieniężnej zostanie potrącona pewna kwota, co odczuje każdy, chcący zgarnąć pieniądze dla siebie. W międzyczasie, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić ideę kontaktów międzyludzkich i sprawdzić, czy poza cielesnością mają coś do zaoferowania innym.

Sophie: Morderstwo w West Cork

Kolejna pozycja obowiązkowa dla fanów znakomitych dokumentów kryminalnych Netflixa. Sophie: Morderstwo w West Cork to historia zabójstwa tytułowej Sophie, które miało miejsce w Irlandii. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest prosta, a jej rozwiązanie ciągnie się dekadami i zasięgiem wykracza poza granice kraju. Czy udało się uchwycić mordercę i jak wyglądały zmagania śledczych? Trzeba przekonać się samemu.

Krótka historia popu

Jak sama nazwa wskazuje Krótka historia popu ukazuje losy jednego z najpopularniejszych nurtów muzycznych oraz jego najsłynniejszych przedstawicieli. Twórcy dokumentu postanowili wyjaśnić takie zagadnienia, jak fenomen boysbandów, Auto-Tune i pokazać, w jaki sposób festiwale muzyczne odmieniły całą branżę. Pozycja nie tylko dla fanów muzyki pop i melomanów.

Kalendarz czerwcowych premier na Netflix

Sporo już się zadziało na Netflix i w ciągu zaledwie kilku dni, otrzymaliśmy możliwość cieszenia się całkiem pokaźnym zbiorem tytułów.

Produkcje już dostępne na platformie

Miss Agent

Oczy szeroko zamknięte

Legon samobójców

Jak zostać Bogiem na Florydzie

Piotruś Królik

Oktonauci

StartUp - sezony 1 -3

Nienasyceni

Gold Statue

Żony Atlanty

Policja i rasizm

CoComelon

The Platform

Czarne dziury: Na granicy wiedzy

Saints & Strangers

Żony medycyny

The Bronze

Odnajdę Cię

Sklepik Kimów

The Girl and the Gun

Powiedzmy sobie wszystko

Blind Intersections

Myriam Fares the Journey

Dzieciaki straszaki: Potworne bajki

Karnawał

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie

Dancing Queens

Sweet & Sour

Xtremo

Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców

Człowiek od środka

Niech żyją koty!

Trzy metry nad niebem - sezon 2

Łasuch

Feel Good - sezon 2

Gdy sen nie nadchodzi

Tragiczna dżungla

Smaczne, świeże i smażone

Mustang

10 czerwca

Zwariowani Kolumbijczycy

Doktor Sen

11 czerwca

Lupin – sezon 2

Smok życzeń

Family Government

Bliźniak

Skater Girl

12 czerwca

Sztuka samoobrony

13 czerwca

Kobiety w świecie nauki

14 czerwca

Szkoła dla elity – krótkie historie: Guzmán Caye Rebe

15 czerwca

Szkoła dla elity – krótkie historie: Nadia Guzmán

Headspace: Uwolnij umysł

Miasto Rymowanek - sezon 2

Pracujące mamy

Beyond Evil

Uwierzcie mi: Porwanie Lisy McVey

Urodzeni w Strefie Gazy

16 czerwca

Młody Bheem

Downton Abbey

Sophia Loren - filozofia kobiety

Grzeczni chłopcy

Zimowy romans

Szkoła dla elity – krótkie historie: Omar Ander Alexis

Miasto pingwinów

17 czerwca

Szkoła dla elity – krótkie historie: Carla Samuel

Ali & Ratu Ratu Queens

Katla

Black Summer - sezon 2

Atiye - sezon 3

Bardzo długie zaręczyny

18 czerwca

Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Rurouni Kenshin: Origins

Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno

Yakuza i rodzina

Rurouni Kenshin: The Final

Ojcostwo

Szkoła dla elity - sezon 4

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata

The Rational Life

19 czerwca

Nevertheless

21 czerwca

Zombieland: Kulki w łeb

22 czerwca

Krótka historia pop

23 czerwca

A miało być tak pięknie

Too Hot to Handle - sezon 2

Dom kwiatów – film

24 czerwca

Nagi reżyser - sezon 2

Godzilla Singular Point

Siostry na starcie

25 czerwca

The A List - sezon 2

Sex/Life

26 czerwca

Pod wiatr

Olivier Rousteing: Cudowne dziecko świata mody

28 czerwca

The Seven Deadly Sins – sezon 5

29 czerwca

Black Lightning - sezon 4

Super Gwiazdka - sezon 4

30 czerwca

Skylines

Śladami papieża Franciszka

Sophie: Morderstwo w West Cork

Ameryka: film

Bez daty premiery

Są jeszcze trzy tytuły, które pojawią się w czerwcu na Netflix, jednak nie określono jeszcze dokładnej daty ich debiutu, a są to: