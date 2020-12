Netflix - premiery i nowości grudnia 2020

Jak co roku, grudzień stoi pod znakiem świąt czyli spędzania czasu w rodzinnym gronie, obżarstwa i relaksu, a nic nie pasuje do tego zestawu lepiej, niż ciekawy film lub serial. Tegoroczne, grudniowe premiery Netflixa obfitują w ciekawe propozycje i z pewnością pomogą nam w uzupełnieniu tego świątecznego pakietu.

Netflix to jeden z najpopularniejszych portali streamingowych na świecie. Nic więc dziwnego, że kolejne premiery filmów i seriali na tej platformie budzą zawsze ogromne zainteresowanie. Najnowsze premiery na Netflixie nie stanowią tu wyjątku. Tym bardziej, że tegoroczny grudzień w szczególny sposób sprzyja domowej rozrywce. Jest tak głównie z powodu pandemii, która spowodowała, iż poza obowiązkowymi wyjściami, spędzamy większość czasu z rodziną w miejscu zamieszkania. Zresztą, biorąc pod uwagę obostrzenia dotyczące lokali, zakaz organizowania imprez masowych oraz zalecenia ograniczenia przemieszczania się, to i tak mamy niewielki wybór pozadomowych aktywności. Co więcej, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia szykuje się dodatkowa dawka wolnego czasu, który trzeba jakoś przyjemnie zagospodarować zarówno sobie, jak i zmęczonym zamknięciem domownikom.

Co nowego? Całkiem sporo

Na szczęście, Netflix na tym polu nie zawiódł i przyszykował na grudzień mnóstwo ciekawych propozycji, zarówno oryginalnych, jak i na licencji. Oto najciekawsze z nich.

W pierwszym tygodniu na Netflixie

Tylko w pierwszym tygodniu grudnia, na Netflixie pojawi się wiele ciekawych produkcji, z którymi warto się zapoznać.

Mank

Największe emocje wśród grudniowych premier wzbudza bezapelacyjnie Mank. Jednak nic dziwnego, ponieważ za obrazem stoją znakomite nazwiska, jak: David Fincher w roli reżysera oraz Gary Oldman, Charles Dance, Amanda Seyfried i Lily Collins w obsadzie. Film jest czarno białym portretem Hollywood lat 30., widzianym oczami Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by jako pierwszy skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.

Indiana Jones

Na Netflixie zadebiutował także Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki czyli ostatnia część serii przygód Indiany Jonesa (w tej roli Harrison Ford) - najsłynniejszego archeologa świata. Doktor Jones w towarzystwie zbuntowanego młodzieńca (Shia LaBeouf) próbuje odnaleźć zaginionego przyjaciela (John Hurt). Na jego drodze stają jednak sowieci i dr Irina Spalko (Cate Blanchett).

Chmara

Wśród produkcji oryginalnych Netflixa znalazło się kilka wyjątkowo ciekawie zapowiadających się pozycji, a jedną z nich jest film Chamara. Obraz pokaże, jak przerażające skutki może mieć kombinacja: fanatycznego naukowca, eksperymentów i szarańczy, której przysmakiem jest krew. Jeśli film jest choć w połowie tak dobry, jak podobny pod względem historii (może z wyjątkiem postaci naukowca), kultowy Rój to warto go obejrzeć

The Walking Dead

Chmara to nie jedyna propozycja dla fanów, krwawego i brutalnego klimatu, ponieważ do oferty serwisu dołączyły właśnie kolejne odcinki serialu The Walking Dead. Światowy fenomen, opowiadający o ludziach w czasach apokalipsy zombie pokazuje nam, że nie zawsze jest oczywiste - kto jest prawdziwym potworem.

Maria Antonina i Gość

Warto zwrócić również uwagę na filmy filmy Maria Antonina i Gość. Fabuła pierwszego z nich oparta jest na losach jednej z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w dziejach światowych monarchii - Marii Antoninie Austriaczce. Zdecydowanie jest to gratka dla wszystkich fanów historii i filmów kostiumowych. Natomiast Gość przypadnie do gustu zwolennikom klasycznych thrillerów oraz fanom talentu Dana Stevensa znanego z głównej roli w serialu Legion. Tym razem, aktor wciela się w Davida, którego wizyta na zawsze zmieni życie pewnej rodziny.

Eurotrip i Bracia Sistars

Netflix zadbał również o fanów komedii, wśród których nie zabrakło kultowego Eurotrip, czyli szalonej przygody amerykańskich absolwentów szkoły średniej, którzy postanawiają ruszyć w podróż po ukazanej w krzywym zwierciadle Europie. Nieco nowszą propozycją jest film Bracia Sisters z 2018 roku, skupiający się na losach dwóch specyficznych braci zamieszkujących dziki zachód. To wzbudzająca salwy śmiechu, ciekawa komedia w gwiazdorskiej obsadzie – m.in. Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal i Riz Ahmed.

Święta, święta i... znowu święta

Do komediowego grona dołączyła też produkcja oryginalna platformy - Święta, święta i... znowu święta. Jest to swoisty świąteczny Dzień świstaka, w którym główny bohater budzi się za każdym razem 24 grudnia, jednak nie tego samego roku…

Detention

Coraz większą popularność na świecie zyskują produkcje azjatyckie. W trend ten wpisuje się również Netflix, który oferuje nam m.in. tajwańską produkcję - Detention. Jest to ciekawie zapowiadający się serial z gatunku horroru, który bazuje na grze komputerowej o tej samej nazwie. Co jak co, ale w krajach azjatyckich znają się na straszeniu.

Selena

Jeśli natomiast wolicie śledzić ludzkie, oparte na prawdziwym życiu historie, to może was zainteresować Selena. Serial opowiada o losach meksykańsko-amerykańskiej piosenkarki, która odkrywa, że sukces, sława i popularność nie są idealne.

YooHoo na ratunek i Super Wings

Nie zabraknie także produkcji dla najmłodszych odbiorców, a tym samym chwili spokoju dla ich opiekunów. Szkraby mogą spokojnie zasiąść do obserwowania przygód słodkiego lemura i jego przyjaciół w aż trzech sezonach YooHoo na ratunek, a także z zapartym tchem śledzić poczynania eskadry dzielnych samolotów w Super Wings.

Hugo i jego wynalazek

Filmy dla najmłodszych to nie tylko bajki, a niektóre z nich to produkcje na najwyższym światowym poziomie. Tak jest choćby w przypadku Hugo i jego wynalazek w reżyserii legendarnego Martina Scorsese, który zdobył aż 11 nominacji do Oskara. Historia chłopca imieniem Hugo i fantastycznej przygody, która stanie się jego udziałem, zgromadzą przed ekranem całą rodzinę.

Świąteczne życzenie Angeli i Lego Jurassic World: Legenda wyspy Nublar

Warta polecenia jest także urocza i niedługa animacja - Świąteczne życzenie Angeli, które jest kontynuacją Świąt Angeli z 2018 roku o świątecznych perypetiach małej, niesfornej dziewczynki o dużym sercu. Natomiast Lego Jurassic World: Legenda wyspy Nublar to pozycja nie tylko dla fanów kultowych klocków. Pełna humoru i kolorowa produkcja z szaloną przygodą w tle zapewni dużo śmiechu i przyjemny czas każdemu widzowi.

Co za miesiąc – Netflix w grudniu

Za nami dopiero pierwszy tydzień grudnia, a przed nami kolejne, prawie cztery tygodnie emocji.

Dzieciaki straszaki: Potworni pomocnicy Mikołaja i Miśków 2-óch w Nowym Jorku

Dzieciaki dostaną wyjątkowo dużo propozycji do oglądania na serwisie Netflix. Wystarczy wymienić - Dzieciaki straszaki: Potworni pomocnicy Mikołaja czyli kolejną animacje o przygodach małych i dzielnych potworków, które tym razem chcą pomóc samemu Świętemu mikołajowi. Co jednak powiecie na szalona przygodę dwóch niedźwiedzi polarnych, które postanowiły podbić Nowy York? Perypetie te możecie poznać w zabawnej animacji - Miśków 2-óch w Nowym Jorku.

Tarapaty 2 i Mustang: Duch wolności – Razem po przygody

Do tego wpadł tez polski wątek, film przygodowy z zagadką kryminalną w w postaci - Tarapaty 2. Historia młodych, samozwańczych detektywów, którzy próbują oczyścić imię niesłusznie oskarżonej cioci jednego z nich, to pozycja dla starszych dzieci i młodzieży. Dzięki specyficznej narracji, to także gwarantowana podróż sentymentalna dla nieco starszych osób, tęskniących za produkcjami ze swojej młodości. Skoro już o przeszłości mowa, to na Netflixie zawita Mustang: Duch wolności – Razem po przygody, czyli kolejna wersja przygód dzielnego ogiera, którego przygody od lat pobudzają wyobraźnię dzieci na całym świecie. Tym razem, wspólnie z główna bohaterką Lucky, Mustang musi uratować porwana przez bandę złodziei klacz Mariceli.

E.T.

Dla nieco starszych i młodszych odbiorców Netflix przygotował m.in. klasyk w postaci kultowego E.T. o dobrodusznym kosmicie oraz dzieciach które się nim zaopiekowały i pomagają mu w powrocie do domu. Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto nie oglądał tego przeboju w reżyserii Stevena Spielberga, bez względu na wiek.

Pokemon Detektyw Pikachu i Hulk

Skoro już o klasykach to może najnowsza, tym razem aktorska ekranizacja jednej z najsłynniejszych japońskich serii – Pokemon. Pokemon Detektyw Pikachu to produkcja zarówno dla fanów tej kultowej mangi i anime, jak i dla osób zupełnie niezwiązanych z marką i klimatem. W nawiązaniu do historii, mających już swoje lata, Serwis Netflix udostępni w grudniu także film Hulk z Edwardem Nortonem w roli głównej, opowiadający początki jednego z najsłynniejszych komiksowych bohaterów i członków Avengersów.

Emotki

Wraz z rozwojem technologi do grona bohaterów bajek dołączyły również Emotki, wzorowane na obrazkach z wiadomości tekstowych. Za pośrednictwem tej bandy kolorowych grafik przekonamy się, że należy podążać za marzeniami pomimo przeciwności losu.

Chilling Adventures of Sabrina

W ostatnim dniu miesiąca na serwisie zadebiutuje także ostatni, czwarty sezon przebojowego serialu Netflixa - Chilling Adventures of Sabrina. Gratka dla wszystkich fanów nastoletniej czarownicy oraz okazja dla niezaznajomionych, aby zagłębić się w niemal bajkową historię w mrocznym wydaniu.

Płótno i Anitta: Dziewczyna z Honorio

Film animowany Płótno to przykład, że nie każda animacja to bajka. W tym przypadku jednak, ten dramat familijny jest ciekawą pozycją dla każdej grupy wiekowej. To historia starszego, schorowanego człowieka, który jest w żałobie po utracie bliskiej osoby i o tym, jak ponownie odnajduje inspirację do życia. Historia o miłości i nadziei, które są największą siłą na świecie. Gdzie prawdziwe, ludzkie losy tam i filmy dokumentalne. Nowa propozycja Netflixa to Anitta: Dziewczyna z Honorio, opowiadająca historię brazylijskiej królowej popu. Całość jest okraszona prywatnymi oraz oficjalnymi materiałami filmowymi, a także niezwykle osobistym komentarzem samej gwiazdy na temat jej życiowych zmagań.

Bal

Bal to wyjątkowa historia o tolerancji, inspiracji i ludzkiej życzliwości. Cztery pechowe, gwiazdy Broadwayu ruszają do małej miejscowości, aby wesprzeć nastolatkę, która che iść na bal maturalny ze swoją dziewczyną. W obsadzie wyjątkowe nazwiska, m.in. Meryl Streep, Nicole Kidman i Kerry Washington.

Tamte dni, tamte noce

Tamte dni, tamte noce to również historia o tolerancji, dorastaniu i zmaganiach z własną seksualnością. Tym razem, głównym bohaterem jest młody chłopak, który zakochuje się w gościu, spędzającym wakacje u jego rodziców. Obraz został wielokrotnie doceniony na światowych festiwalach filmowych.

Niebo o północy

W Niebo o północy, ponownie ujrzymy George’a Clooneya w podwójnej roli – głównego bohatera i reżysera. Postapokaliptyczny obraz ukazuje zmagania naukowca stacjonującego na Arktyce, który stara się ostrzec załogę astronautów przed powrotem na ziemię.

Cicha noc i Plan doskonały

Cicha noc to polska, poważniejsza propozycja ze Świętami Bożego Narodzenia w tle, a akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego, wigilijnego dnia. Głównym bohaterem jest pracujący za granicą Adam, który niespodziewanie odwiedza rodzinny dom podczas świąt . Jego motywy są początkowo nieznane, a rozgrywający się dramat wciągnie każdego, kto lubi dobre kino i znakomitą grę aktorską. Dodatkowych emocji dostarczy również Plan doskonały, o pojedynku bandytów napadających na banki, policyjnego negocjatora i tajemniczej przedstawicielki bardzo wpływowych osób. Obsada filmu mówi z resztą sama za siebie, m.in. Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster i William Dafoe.

Ranczo i Mayday

Dla rozweselenia, inna produkcja z naszego podwórka, aż 10 sezonów, uwielbianego przez polaków serialu Ranczo. Rozbawi nas również Mayday z Piotrem Adamczykiem w roli główniej, którego główny bohater ma jednocześnie szczęście i problem, a mianowicie – dwie żony. Film miał premierę w zeszłym roku.

Dziennik Bridget Jones i Agenci bardzo specjalni

Skoro już o zabawnych, miłosnych perypetiach to na Netflixie zagości również kultowy już hit - Dziennik Bridget Jones, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.

Miłośników szaleństwa ucieszy również jedna z produkcji braci Wayans (twórców Strasznego Filmu), a mianowicie - Agenci bardzo specjalni.

Smętarz dla zwierzaków i Diabelska plansza Ouija

Nic nie stoi na przeszkodzie aby w grudniu się trochę wystraszyć. Zapewnią to m.in. remake kultowego horroru autorstwa Stephena Konga - Smętarz dla zwierzaków, opowiadający o tym, że nie zawsze warto walczyć ze śmiercią oraz Diabelska plansza Ouija, o grupie nastolatków, którzy podczas seansu ściągnęli na siebie straszne niebezpieczeństwo.

Równonoc i Wszyscy moi przyjaciele nie żyją

Jest też polski akcent z gęstym klimacie, w postaci Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Historia niefortunnej, sylwestrowej imprezy grupy młodych ludzi, w której główne role odgrywają Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki. Ze straszniejszych, oryginalnych propozycji Netflixa, warto wyróżnić też trzymającą w napięciu Równonoc. Główna bohaterka filmu jest świadkiem zniknięcia całej klasy dzieci, w tym swojej siostry. Po 20 latach kontaktuje się z nią jeden z zaginionych, który następnie ginie w dziwnych okolicznościach.

