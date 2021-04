Netflix – premiery i nowości kwietnia 2021 roku

Platforma Netflix przygotowała wiele nowości na kwiecień, a wśród nich prawdziwe perełki, których nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć w tv.

W tym miesiącu pogoda wiernie hołduje staremu porzekadłu „kwiecień plecień..." i potrafi serwować nam zmiany w odstępie zaledwie kilku minut. Dodatkowo, panuje trzecia fala pandemii, a rząd przedłuża dotychczasowe obostrzenia. Jeśli nie są to więc warunki predysponowane do seansów V.O.D na kanapie, to już nie wiem co.

Na szczęście, jak niemal co miesiąc, platforma Netflix przygotowała na bieżący kwiecień sporo nowości, zarówno serialowych, jak i filmowych. Co więcej, znalazły się wśród nich takie przeboje, jak choćby Pewnego razu… w Hollywood, Batman, Joker, Wywiad z wampirem, Inni, Ścigany, Steave Jobs czy kultowa Wioska przeklętych.

Poniżej znajdziecie wyszczególnienie kilku ciekawych propozycji tego miesiąca oraz pełną listę nowości z podziałem na dni, w których trafią na Netflix.

Netflix – premiery kontynuacji i nowych seriali w kwietniu 2021

Cień i kość

Na początek coś skierowanego do fanów fantastyki i literatury - serial fantasy Cień i kość na podstawie książki o tym samym tytule, autorstwa Leigh Bardugo. Ośmioodcinkowy obraz zabierze nas w podróż m.in. do tajemniczego obszaru zwanego Fałdą cienia, w której młoda żołnierka Alina Starkov musi stawić siłom zła. Na szczęście okazuje się, że na pod orężu ma ona magiczną siłę, dzięki której może wpłynąć na losy nie tylko swoje, ale i całego świata.

W roli głównej zobaczymy uroczą Jessie Mei Li, a partnerować jej będzie m.in. znany z serialu Punisher - Ben Barnes.

Sexify

Wbrew pozorom i tytułowi, Sexify to serial polskiej produkcji stworzony dla Netflixa. Jego bohaterką jest młoda studentka informatyki Natalia, pracująca nad innowacyjną aplikacją, dzięki której chce podbić świat technologii. Tytułowy program na urządzenia mobilne o nazwie Sexify to narzędzie związane z erotyką, jednak by je ukończyć, Natalia prosi o pomoc swoje koleżanki. Jak zakończy się tak dziwna historia. Sprawdźcie.

W rolach głównych: Sandra Drzymalska, Maria Sobocińska i Aleksandra Skrab.

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w kwietniu na Netflix

Joker

Zacznijmy od jednej z perełek, a także jednego z najlepiej ocenianych i przyjętych filmów ostatnich lat. Mowa oczywiście o filmie Joker z 2019 roku, ze znakomitą rolą Joaquina Phoenixa i w reżyserii Todda Phillipsa. Obraz otrzymał aż dwanaście nominacji do Oscara i zdobył dwie statuetki.

Co ciekawe, nie jest to kolejny film o komiksowym superbohaterze, a dramat przedstawiający złamanego życiem człowieka, stawiającego czoła bezsilności i samotności w tłumie. Film godny polecenia każdemu fanowi dobrego kina.

Prime Time

Teraz czas na coś z naszego podwórka, a mianowicie polski thriller psychologiczny - Prime Time. Film wyreżyserowany przez Jakuba Piątka przedstawia nam losy mężczyzny, który uzbrojony wdziera się do studia telewizyjnego chcąc dla własnych celów pojawić się na antenie w czasie największej oglądalności programie. W tym celu bierze zakładników spośród osób znajdujących się w siedzibie telewizji grożąc, że ich zabije jeśli jego oczekiwania nie zostaną spełnione. Jak zakończy się ta dramatyczna sytuacja? Przekonajcie się sami na Netflix.

Pewnego razu… w Hollywood

Był już światowy przebój oraz coś z Polski, więc może dodatkowo podkręcimy atmosferę? W jaki sposób? Za pomocą filmu głośnego hitu Pewnego razu… w Hollywood, którego reżyserem jest najciekawszych przedstawicieli tego fachu – Quentin Tarantino. Artysta, który tworzy swoje dzieła w całości (pisze scenariusze, wybiera aktorów, reżyseruje itp.) po raz pierwszy postanowił nagrać obraz niebazujący całkowicie na jego wyobraźni, a opierający się na autentycznych wydarzeniach.

Umieścił on dwóch fikcyjnych bohaterów – Ricka Daltona i Cliffa Bootha (w tych rolach znakomici, jak zawsze Leonardo DiCaprio oraz Brad Pit), w centrum tragedii, która rozegrała się za sprawą Charlesa Mansona w Hollywood w 1969 roku. Niestety ofiarami tych wydarzeń była m.in. brzemienna żona Romana Polańskiego oraz Wojciech Frykowski. Oczywiście Tarantino we właściwy sobie sposób, znany choćby z Bękartów wojny, postanowił pobawić się faktami i sprawdzić, „co by było gdyby”? Jeśli też jesteście ciekawi, teraz macie okazję się przekonać.

Batman

Teraz gratka dla fanów Batmana, filmów o superbohaterach oraz twórczości Tima Burtona, czyli Batman z 1989 roku z Michaelem Keatonem wcielającym się w mrocznego stróża sprawiedliwości. U boku aktora pojawiła się także inne wielkie gwiazdy, m.in.Jach Nickolson jako Joker, czyKim Besinger w roli pięknej reporterki, która zaintrygowała samego Bruce’a Wayne’a.

Doskonała pozycja dla lubiących starsze filmy oraz odmiana dla tych, którzy mieli okazję zapoznać się jedynie z nowymi odsłonami przygód człowieka nietoperza. Osobiście, coś zdecydowanie dla mnie.

Netflix - kwiecień 2021. Dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

David Attenborough: Życie w kolorze

Któż może bardziej kojarzyć się z filmami przyrodniczymi niż legendarny już sir David Attenborough (poza Steavem Irwinem i Krystyną Czubówną oczywiście). W kolejnym filmie dokumentalnym, pod tytułem David Attenborough: Życie w kolorze, który pojawi się na Netflix przyrodnik zaprezentuje nam znaczenie kolorów w świecie zwierząt, a za sprawa rozwiązań technologicznych zostaną one pokazane, jak nigdy dotąd. Jesteście ciekawi świata, naszej planety oraz dzikiej przyrody? To pozycja dla was.

The Circle – USA sezon 2

The Circle to specyficzny reality show, doskonale obrazujący skoncentrowane na życiu w sieci społeczeństwo. Teoretycznie lekka rozrywka, w której uczestnicy są zamknięci na czas realizacji programu, jednak nie ze sobą nawzajem, ale oddzielnie. Mogą komunikować się z innymi osobami biorącymi udział w reality jedynie za pomocą specjalnej platformy społecznościowej, na której muszą stworzyć profil pozwalający zdobyć im popularność w grupie i tym samym pozostać w grze.

Przy tych wszystkich okolicznościach, format obnaża wszędobylskie w sieci kłamstwa, a także tendencję ludzi do kreowania się na kogoś, kim nie są jedynie w celu bycia popularnym i lubianym.Drugi sezon reality show The Circle dostępny od 14 kwietnia na Netflix.

To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii

Coś dla lubiących dokumentalny kryminalne na Netflix. To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii pokazuje okoliczności oraz działania policji w sprawie kradzieży, która wstrząsnęła w 1990 roku światem sztuki. Warto dodać, że kradzież z bostońskiego muzeum bezcennych eksponatów do dziś nie została wyjaśniona.

Dobrze zrealizowany, czteroodcinkowy serial dokumentalny wprowadzi was w annały tych wydarzeń dzięki znakomicie poprowadzonej narracji.

Kalendarz kwietniowych premier na Netflix

Co ciekawe, w kwietniu Netflix zastosował ciekawą taktykę i przeważającą część swoich premier postanowił udostępnić już na samym początku miesiąca. Tak więc już możemy się nimi cieszyć. Zapowiada się ciekawy weekend, prawda?

Produkcje już dostępne na platformie

Tajemniczy ogród

Apollo 11

Ronaldo

Steve Jobs

47 roninów

Escobar: Historia Nieznana

Batman

Ścigany

Inni

Xanadu

Serce do walki

Shrek: Musical

Przez kontynent

Gra dla dwojga

Młody renifer Alex

Rambo III

Jarhead 2: W polu ognia

W imię ojca

Oni żyją

Uciekający kociak 2

Laleczka Chucky: Następne pokolenie

Olej Lorenza

Barbie: Przygody księżniczek

Człowiek ciemności II: Durant powraca

Platforma

Niezapomniany

Ze śmiercią jej do twarzy

Brian Banks

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości

Junior

Uśpieni

Nieznajomi

Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika

Ulice w ogniu

Wszystko stracone

Doktor Detroit

Chiński zodiak

Rambo II

Gra

Szansa dla karierowicza

Karate Kid II

Rambo: Pierwsza krew

Uliczne koty

Nosorożec Otto

Misiek i chiński skarb

Wywiad z wampirem

Wioska przeklętych

2 kwietnia 2021 roku

Wąż

Po prostu powiedz TAK

Kowboj na betonowej prerii

Madame Claude

Na szczyt

7 kwietnia 2021 roku

To jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii

9 kwietnia 2021 roku

Thunder Force

14 kwietnia 2021 roku

Tato, nie rób mi obciachu!

The Circle - USA", sezon 2

Miłość i potwory

Prime Time

Pewnego razu... w Hollywood

22 kwietnia 2021 roku

David Attenborough: Życie w kolorze

23 kwietnia 2021 roku

Cień i kość

28 kwietnia 2021 roku

Sexify

29 kwietnia 2021 roku

Joker

30 kwietnia 2021 roku