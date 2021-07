Netflix – premiery i nowości lipca 2021 roku. Co jeszcze nas czeka? [Aktualizacja 13.07.2021r]

Jak zapełnić czas i zrelaksować się po dniu pełnym emocji w lipcu? Oczywiście ze świetną ofertą Netflixa, która w czerwcu obfituje w ciekawe pozycje.

Spis treści

Lipiec to pierwszy pełen miesiąc lata, a kto nie lubi tej części roku? Przerwa wakacyjna, możliwość wyjazdu urlopowego, więcej wolnego czasu, a do tego tegoroczna pogoda dopisała i to nawet bardziej, niż niektórzy by chcieli. Pewne rzeczy pozostają jednak niezmienne, jak na przykład potrzeba wypoczynku po emocjonującym lub pracowitym dniu, a nawet tygodniu. Co jednak nadaje się do tego lepiej, niż leniwy seans przed telewizorem i to w dodatku taki, w którym mamy pełną kontrolę nad tym, co oglądamy? To natomiast oferują nam serwisy streamingowe, z największym z nich na czele.

Mowa oczywiście o platformie Netflix, która ponownie nie zawiodła i w upalnym lipcu 2021 roku przygotowała dla swoich użytkowników cały wachlarz ciekawych premier. Dotyczy to zarówno nowości, jak i kontynuacji najpopularniejszych produkcji Netflixa. W śród nich natomiast, sporo długo wyczekiwanych filmów i seriali, jak np. gratka dla fanów kultowej serii Resident Evil, ale po kolei.

Zobacz również:

Netflix – premiery seriali w lipcu 2021

Rojst ‘97

Coś z naszego rodzimego podwórka, czyli Rojst ‘97. Zachwyceni z pewnością będą liczni fani pierwszego sezonu serialu Rojst, którzy nie mogli doczekać się kolejnych, pełnych emocji odcinków. Akcja drugiego sezonu będzie się toczyć tuz po wielkiej powodzi stulecia, która nawiedziła Polskę w 1997 roku. W wodzie na terenie lasu zostają znalezione zwłoki młodego chłopaka, jednak jego śmierć okazuje się mieć związek z czymś znacznie większym, niż mogłoby się początkowo wydawać. Gęsty klimat gwarantowany i to już od 7 lipca.

Resident Evil: Wieczny Mrok

Resident Evil: Wieczny Mrok to długo wyczekiwana produkcja Netflix, stworzona na podstawie kultowej marki gier Resident Evil, która doczekała się także sagi filmowej. Premierę pierwszego sezonu serialu animowanego zaplanowano już na 8 lipca i zobaczymy w niej ulubionych bohaterów sagi: Leona S. Kennedy’ego oraz Claire Redfield. Protagoniści ponownie stawią czoła śmiertelnemu i już niestety dobrze znanemu zagrożeniu – wirusowi, który zmienia wszystko co żywe w przerażające potwory. Serial zaplanowano na cztery odcinki.

Sky Rojo – sezon 2

Każdy, kto oglądał pierwszy sezon popularnej produkcji oryginalnej Netflix – Sky Rojo z pewnością ucieszy się na wieść, że od lipca dostępny jest na platformie drugi sezon serialu. Zwariowana, ale także na swój sposób urokliwa historia trzech prostytutek, walczących o przetrwanie w starciu z dotychczasowym sutenerem i jego pomagierami. Stawka w tej emocjonującej rozgrywce jest nie tylko wolność, ale i życie.

The Good Doctor

The Good Doctor to serial na licencji, którego pierwsze trzy sezony znajdą się na liście produkcji Netflix już 13 lipca. Propozycja zdobyła sporą popularność na świecie i jest niemal obowiązkowa dla fanów produkcji medycznych. Na swój sposób serial przypomina konwencja Dr House’a: genialny, choć specyficzny lekarz i chirurg otrzymuje pod swoje skrzydła młodych internistów, chcących pójść w jego ślady. Poza tym, bohater zdecydowanie nie przypomina protagonisty ze wspomnianego, kultowego serialu, może z wyjątkiem całkowitej szczerości. Resztę musicie sprawdzić sami, ale wydaje mi się, że warto.

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w lipcu na Netflix

Ulica strachu – trylogia

Ulica strachu – trylogia to gratka dla fanów horroru, którzy w ostatnim czasie narzekają na brak ciekawych pozycji do oglądania. Co więcej, wszystkie trzy części pojawią się w lipcu na Netflixie. Filmy opowiadają o losach młodych mieszkańców pewnego miasteczka, w którym od 300 lat mroczna siła zbiera śmiertelne żniwo. Jak bohaterowie postąpią w obliczu niebezpieczeństwa i kolejnych śmierci? Sprawdźcie sami, ponieważ pierwsza część jest już dostępna.

Ósma noc

Coś dla lubiących się bać w azjatyckim klimacie. Południowo koreański film pokazuje zmagania mnicha w jego krucjacie przeciwko demonowi, który rozpętał piekło na ziemi i to dosłownie. Horror ma ciekawy klimat i jest doskonałą odskocznią od amerykańskich produkcji, bazujących bardziej na zaskoczeniu, niż gęstej atmosferze. Dodatkowo, odrobina okultyzmu jest zawsze ciekawa.

Saga Hobbit

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mieli okazji obejrzeć znakomitej filmowej sagi Hobbit, na podstawie twórczości mistrza gatunku – J. R. R. Tolkiena. Wszystkie trzy części powróciły do Netflixa od 1 lipca i nic nie stoi na przeszkodzie, aby urządzić długi seans w fantastycznym świecie Śródziemia i wraz z bohaterami stawić czoła hordom orków, gigantycznym pająkom i smokowi… nigdy nie można zapominać o smoku.

Bartkowiak

Film Bartkowiak to polska produkcja, opowiadająca o losach zawodnika MMA, który zostaje zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo. Bohater postanawia zniknąć, niestety śmierć jego brata i brutalni bandyci spowodują, że jego umiejętności okażą się niezbędne. Trzeba przyznać, że produkcja bardzo przypomina klasyczne, amerykańskie kino akcji, w którym potrafiący walczyć, ale osamotniony protagonista staje do walki z przeważającymi siłami przestępczej organizacji i jej szefem. W filmie czuć jednak polski sznyt i należy docenić niezła grę aktorską, czyli klasyka kina akcji po polsku.

Netflix - lipiec 2021. Dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

Moje nieortodoksyjne życie

Moje nieortodoksyjne życie to program dokumentalny typu reality show, którego bohaterką jest Julia Haart. Kobieta wychowała się w ultraortodoksyjnej rodzinie i społeczności żydowskiej, ale zdecydowała, że to nie życie dla niej. Teraz jest spełnioną, zamożną kobietą biznesu oraz matką. Program odcinkowy pokazuje jej życie codzienne i relacje rodzinne m.in. w kontekście wychowania, rygoru oraz wiary.

Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa

Elize Matsunaga to młoda i niepozorna kobieta, która dokonała makabrycznego czynu. Zastrzeliła i poćwiartowała swojego bogatego męża, a jej zbrodnia wstrząsnęła Brazylią. Jeśli jesteście fanami seriali dokumentalnych o tematyce kryminalnej, to zdecydowanie warto zapoznać się z tą pozycją. Tym bardziej, że w tym serialu znalazł się pierwszy wywiad ze sprawczynią zbrodni.

Sexy beasts

Na pierwszy rzut oka ciężko ocenić Sexy beasts, ale to zdecydowanie oryginalny i dość dziwny program randkowy. Jego uczestnicy stawiają się na randkę z wybraną przez organizatorów osobą i nie byłoby w tym nic specjalnego gdyby nie to, że są przebrani w dziwaczne i wymyślne stroje, uniemożliwiające ocenę ich wyglądu. Jak zakończą się emocjonujące randki w szalonych strojach i jak zareagują na siebie uczestnicy, gdy zobaczą nawzajem swój prawdziwy wygląd? Przekonacie się tylko w Netflix.

Kalendarz premier Netflix w lipcu

Produkcje już dostępne na platformie

Pokolenie 56K

Książęta

Armie Marsa

Dynasty warriors

Nie mnie usłyszą

Mobile suit Gundam Hathaway

Śmiertelni – Sezon 2

Drwal z Vancouver Island

Ósma noc

Ulica strachu – część 1: 1994

Say I do

Szkoła melanżu

Rodzina Addamsów

Naga bomba

Dziewczyna w sieci pająka

Czego pragnie dziewczyna

Pokemon: Podróże (1-4)

Pieniądze albo miłość

Rojst ‘97

Beuty that has captivated hearts

My, Obywatele

I think you should leave with Tim Robinson – Sezon 2

Looney Tunes znowu w akcji

Psy – Sezon 2

Obecność 2

Kociarze

Zanim się pojawiłeś

Sąsiedzka wojna

LEGO Ninjago

Major Grom: Doktor plagi

Kung Fu Panda 3

Resident Evil: Wieczny mrok

Hobbit: Niezwykła podróż

Hobbit: Bitwa pięciu armii

Hobbit: Pustkowie Smauga

Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa

Osierocony Brooklyn

Kłamstwo doskonałe

Nadchodzące premiery

9 lipca 2021r

Atypowy – Sezon 4

Virgin River – Sezon 3

Kucharka z Castamar

Biohakerzy – Sezon 2

Ulica Strachu – Trylogia: 1978

Pierwsze takie wakacje

How I become a superhero

Lee Su-Geun: The sense coach

Water man

13 lipca 2021r

Jay i Cichy Bob powracają

O Yeti!

Rudley Jones: Strażniczka muzeum

Klasyczny horror

The Good Doctor – Sezon 1-3

14 lipca 2021r

Private network: Who killed Manuel Buendia

Heist

Rust Creek

Słynne napadu - Sezon 1

The guide to the perfect family

Moje nieortodoksyjne życie

15 lipca 2021r

Nowy Jork, nowa miłość

Siedmiu Wspaniałych

Beastas – Sezon 2

Richard Jewell

Dziewczyny śmierci

Jeszcze nigdy… - Sezon 2

To nie jest miłość

A perfect fit

My Amanda

Na ringu z rodziną

Emcida: Amarelo – Live in Sao Paulo

Świnka Peppa – Sezon 6

16 lipca 2021r

Van Helsing – Sezon 5

Johnny Test

Wyjaśniamy – Sezon 3

Ulica strachu – Trylogia: 1666

Prawo Heroda

Naomi Osaka

Deep

17 lipca 2021r

Pamiątka

W garniturach – Sezon 9

Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

21 lipca 2021r

Czarnobyl 1986

Łowcy troli: Przebudzenie tytanów

Too Hot To Handle: Brazylia

Sexy Beasts

22 lipca 2021r

Words Buubble Up Like Soda Pop

23 lipca 2021r

Bankrolled

Druga szansa. Rywalki!

Władcy Wszechświata: Objawienie

Sky Rojo – Sezon 2

Kongdom: Ashin of the North

Filmy naszej młodości – Sezon 2

Krwawe niebo

Ostatni list od kochanka

26 lipca 2021r

Aniołki Charliego

27 lipca 2021r

Racket Boys

Mighty exspress – Sezon 4

28 lipca 2021r

Bartkowiak

The Snitch Cartel: Origins

Przerabianie tatuaży

29 lipca 2021r

Nie uciekniesz od miłości

Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo

30 lipca 2021r

Outer Banks - Sezon2

Ostatni najemnik

Świat centaurów

John Delorean: potentat i legenda

Bez daty premiery

Feels Like Ishq

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko) – sezon 3

Jak widać, sporo ciekawych pozycji znalazło się w lipcowej ofercie Netflix, osobiście dla mnie numerem jeden jest Resident Evil: Wieczny mrok, ale ciekawie zapowiada się też trylogia Ulica strachu. A wy? Coś wam wpadło w oko? Dajcie znać, na naszych mediach społecznościowych.