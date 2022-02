Netflix - premiery i nowości lutego 2022 roku

Zastanawiasz się, jakie nowości będzie można obejrzeć na Netflix w lutym? Przedstawiamy listę premier, które pojawią się na platformie w tym miesiącu.

Spis treści

Styczeń przyniósł nam kilka bardzo ciekawych produkcji. Warto wspomnieć m.in. o takich tytułach jak m.in. Archiwum 81, Jak pokochałam gangstera, All of Us Are Dead, Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie czy Ozark. Okazuje się, że to był dopiero początek, ponieważ ten miesiąc zapowiada się jeszcze lepiej. Poniżej przedstawiamy listę premier filmów i seriali na Netflix w lutym 2022 roku.

Mroczne pożądanie, sezon 2

Premiera na Netflix - 2 luty

Mroczne pożądanie to meksykański serial, którego główną bohaterką jest Alma. Kobieta wyjeżdża na weekend do swojej przyjaciółki, która jest świeżo po rozwodzie. Spotyka tam młodego mężczyznę, z którym przeżywa upojną noc. Po powrocie do rodziny postanawia zapomnieć o tym "incydencie", jednak nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. W dodatku na jaw wychodzi wiele mrocznych faktów. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Serial dostępny na Netflix od 2 lutego.

Oszust z Tindera

Premiera na Netflix - 2 luty

Cecile myślała, że na Tinderze znalazła mężczyznę swoich marzeń. Przystojny, bystry i bogaty. Okazuje się, że jej wybranek nie jest tym, za kogo się podaje. Kobieta postanawia odszukać inne dziewczyny oszukane przez mężczyznę, który ukrywa się za tożsamością "potentata diamentów". Jak skończy się śledztwo i czy uda się odkryć prawdziwą twarz Oszusta z Tindera? Zobacz na Netflix od 2 lutego.

Przez moje okno

Premiera na Netflix - 4 luty

"Chodź brzmi to absurdalnie, zaczęło się od hasła do Wi-Fi". Takie słowa możemy usłyszeć w zwiastunie filmu Przez moje okno. Poznamy tutaj historię Rawuel, która zakochała się w swoim przystojnym sąsiedzie o imieniu Ares. Czy dziewczynie uda się rozkochać w sobie chłopaka, z którym przez długi czas nie zamieniła nawet słowa tylko obserwowała go z oddali? Możemy przekonać się na Netflix od 4 lutego.

Rozczarowani, część 4

Premiera na Netflix - 9 luty

Bean to księżniczka, która lubi się bawić, raczej nie wylewa za kołnierz i stroni od towarzystwa możnowładców. W podróżny podczas której spotka na swojej drodze ogry, duszki, harpie, trolle i inne fantastyczne stworzenia towarzyszy jej Elfo oraz prywatny demon Luci. Rozczarowani to ciekawa historia, świetna zabawa i postaci, o których ciężko jest zapomnieć. Czwarta część na Netflix od 9 lutego.

Pod wiatr

Premiera na Netflix - 10 luty

W filmie Pod Wiatr poznamy historię Ani i Michała. Ona skończyła prestiżowe liceum i dostała się na studia w Londynie. On jest instruktorem kitesurfingu. Poznali się na Helu i od tego momentu dziewczyna wkracza w dotąd obcy dla niej świat. Rodzina Ani ani przyjaciele Michała nie są zadowoleni z tej znajomości. Czy miłość przetrwa? Będziemy mogli dowiedzieć się na Netflix od 10 lutego

Kim jest Anna?

Premiera na Netflix - 11 luty

Kim jest Anna to miniserial, w którym ambitna dziennnikarka bada sprawę Anny Delvey, dziewczyny, która podawała się za spadkobierczynię ogromnej fortuny. Reporterka spotyka się z dziewczyną i nawiązuje relację, która ma pomóc w odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Kim jest Anna? Możemy dowiedzieć się na Netflix od 11 lutego.

Teksańska masakra piłą mechaniczną

Premiera na Netflix - 18 luty

Letherface powraca w kolejnej odsłonie Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Melody i Lila wraz z przyjaciółmi przeprowadzają się do małego miasteczka Harlow w Teksasie. Planują utworzyć tutaj nowy, idealistyczny biznes. Nie wiedzą jeszcze, że to kryjówka, w której przez 50 lat ukrywał się Letheface, obłąkany seryjny morderca, który nie cofnie się przed niczym, jeśli obudzi się w nim rządza mordu. Na Netflix od 18 lutego.

Filuś i Kubuś, sezon 1

Premiera na Netflix - 18 luty

Filuś i Kubuś to ekranizacja gry wideo - Cuphead. Poznamy tutaj historię dwóch braci, którzy bardzo się nudzą i z tego powodu wyruszają w podróż w poszukiwaniu przygód. Pech chce, że co rusz pakują się w kłopoty. Na swojej drodze spotkają nawet samego diabła. Serial animowany składający się z 10 odcinków dostępny na Netflix od 18 lutego.

Wikingowie Walhalla

Premiera na Netflix - 25 luty

Akcja serialu Wikingowie Walhalla opowie o wydarzeniach, które rozgrywają się na około sto lat po tym, co mogliśmy zobaczyć w oryginalnej serii. Poznamy tutaj dzieje m.in. jednego z największych wikingów w historii - Leifa Erikssona oraz Wilhelma Zdobywcy. Co ważne, nie trzeba znać fabuły oryginalnej serii, ponieważ opowieści nie są ze sobą ściśle powiązane. Wikingowie Walhalla na Netflix od 25 lutego.

Kalendarz lutowych premier na Netflix

1 luty

The Apprentice: One Championship Edition

Raising Dion, sezon 2

Moja przyjaciółka Anne Frank

Koci domek Gabi, sezon 4

2 luty

Mroczne pożądanie, sezon 2

Oszust z Tindera

Pożeracz mięsa, sezon 10, część 2

3 luty

Kid Cosmic, 3 sezon

Murderville

Ola poszukuje

4 luty

Przez moje okno

Endless Loop

Słodkie Magnolie, sezon 2

8 luty

Miłość jest ślepa: Japonia, odcinki 1-5

Child of Kamiari Month

MS. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy?

9 luty

Pomysły na sprzedaż

Rozczarowani, część 4

Przywilej

Only Jokes Allowen

10 luty

Póki życie nas nie rozłączy

Pod wiatr

11 luty

Toy Boy, sezon 2

Kim jest Anna?

Love Tactics

Miłość jest ślepa, sezon 2, odcinki 1-5

Love and Leashes

Anne+

Wysoka dziewczyna 2

Bigbug

14 luty

Wierność

Fishbowl Wives

15 luty

Miłość jest ślepa: Japonia, odcinki 6-9

Ridley Jones: Strażniczka Muzeum, sezon 3

16 luty

Radiowa giełda, sezon 2

Jeen-Yuhs: Trylogia Kanye - nowe odcinki co tydzień

Lato w Cielo Grande

17 luty

Erax

Strzał w serce

Odpuść nam nasze winy

Pięść zemsty

Młody Wallander: Cień Zabójcy

Mo Gilligan: There's Mo To Life

Z kamerą u Kardashianów, sezony 9-10

18 luty

Miłość jest ślepa, sezon 2, odcinki 6-9

Inwazja Królików: Misja na Marsa

Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną

Upadek: sprawa Boeinga

Ktoś z nas kłamie

Siły kosmiczne, sezon 2

Filuś i Kubuś

20 luty

Nie zabijaj mnie

22 luty

Miłość jest ślepa: Japonia, odcinki 9-10

Cat Burglar

Love Song

23 luty

UFO

24 luty

Świat Karmy: Teledyski

25 luty