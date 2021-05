Netflix – premiery i nowości maja 2021 roku. Co jeszcze nas czeka?

Majowe oferty największej platformy streamingowej są wręcz bezkonkurencyjne i zdecydowanie godne uwagi. Sprawdźcie, co w maju warto obejrzeć na Netflix.

Netflix już dawno przyzwyczaił nas do bogatej oferty różnego rodzaju produkcji, od filmów i seriali począwszy, aż po dokumenty i reality show skończywszy. Duża część biblioteki serwisu to produkcje oryginalne, które w niczym nie ustępują największym światowym przebojom, czego najlepszym dowodem jest duża liczba nominacji do tegorocznych Oscarów i kilka zgarniętych statuetek.

Niemniej, Netflix nie spoczywa na laurach i każdego miesiąca lista dostępnych tytułów sukcesywnie się zwiększa. Nie inaczej jest też w tym miesiącu, ale nawet jak na największą platformę streamingową, majowa oferta jest wprost imponująca. Zresztą przekonajcie się sami, ponieważ wybraliśmy dla was kilka, spośród wielu wyjątkowych tytułów, które dołączyły do listy Netflix w maju 2021 roku. Poniżej znajdziecie też pełna listę majowych premier, zapraszamy.

Netflix – premiery kontynuacji i nowych seriali w maju 2021

Lucyfer Sezon 5 Część 2

Zacznę od czegoś, na co osobiście czekam (choć nie tylko na to) - pod koniec maja na Netflix pojawi się Lucyfer, tzw. sezon 5B. Będzie to druga część, piątego sezonu przygód charyzmatycznego Lucyfera Morningstara, diabła, który postanowił zrobić sobie wakacje od piekła i na miejsce docelowe wybrał (oczywiście) Los Angeles. Kolejne części produkcji zapowiadają się nader emocjonująco, szczególnie, biorąc pod uwagę finał ostatniego, wyemitowanego dotąd odcinka. Więcej na temat serialu i nowy plakat produkcji znajdziecie tutaj.

Dziedzictwo Jowisza

Dziedzictwo Jowisza to długo wyczekiwana ekranizacja komiksów Marka Millara i Franka Quitely'ego. Ośmioodcinkowy serial opowiada losy superbohaterów, ale nie z epickiej perspektywy, ani nawet szalonej wariacji, jak w przypadku The Boys. Produkcja skupia się raczej z ciemną stroną bycia bohaterem, presją, oczekiwaniami i rozterkami, a także tym, jak to jest być potomkiem herosa i próbować sprostać jego wzorcowi. Kolejna ciekawa propozycja z popularnego obecnie - superhero movie, ale inaczej.

Castlevania Sezon 4

Premiera czwartego sezonu, doskonałego serialu animowanego Castlevania, jest jednocześnie dobrą wiadomością dla fanów i złą, ponieważ to już ostatni, finałowy sezon produkcji. Jak potoczą się dalsze losy Sypha’y i Trevora, czy ścieżki ich i Alucarda ponownie się skrzyżują, a może Dracula zostanie wskrzeszony i co planują Mroczni kowale? Wiele pytań, a odpowiedzi już za tydzień.

Miłość, śmierć i roboty Sezon 2

Trzeba przyznać, że Miłość, śmierć i roboty to wyjątkowa oraz zaskakująca produkcja. Jeśli bowiem jej drugi sezon będzie choć w połowie tak dobry, jak pierwszy, to zdecydowanie warto go obejrzeć. Serial ponownie składać się będzie z kilku, odrębnych historii, różniących się twórcami, uniwersami, a przede wszystkim – realizacją. Rysunek, animacja, czy film? Historia realna, surrealistyczna, czy fantastyka? Dramat, horror, romans, czy fikcja naukowa, a może wszystkiego po trochu? Nie wiadomo i to tez jest siła serialu, ponieważ jego każdy, kolejny odcinek to nowa i zaskakująca przygoda.

The Sinner Sezon 3

Cóż, niektórzy (w tym ja) długo czekali, aby na Netflixie w końcu pojawił się trzeci sezon doskonałego serialu kryminalnego The Sinner. Poprzednie odsłony są na serwisie od dawna, a i trzeci sezon miał swoją premierę spory kawałek czasu temu. Niestety, jest to produkcja na licencji, a nie produkcja oryginalna Netfliks i ze względu na różne perypetie, kolejna odsłona przygód detektywa Harry’ego Ambrose’a zadebiutuje na platformie dopiero teraz. To prawdziwa gratka dla fanów dobrych seriali i to nie tylko kryminalnych, a także znakomitej gry aktorskiej. Co ciekawe, fabuła poszczególnych sezonów jest na tyle odrębna, że nic nie stoi na przeszkodzie, by obejrzeć trzecią odsłonę nawet, gdy nie oglądało się poprzednich dwóch.

Kto zabił Sarę? Sezon 2

Drugi sezon serialu oryginalnego Netflixa – Kto zabił Sarę?, nikogo nie powinien dziwić. Kolejna produkcja o podłożu kryminalnym, której odcinki pojawią się w maju na Netflix, spodobała się użytkownikom serwisu i szybko znalazła się na szczycie listy najpopularniejszych tytułów. Głównym bohaterem nowych odcinków ponownie jest Alex Guzman, próbujący w pierwszym sezonie znaleźć winnego śmierci swojej siostry Sary, za którą sam został skazany. Jak potoczą się jego dalsze losy? Sprawdźcie.

Tlen

Wyobraźcie sobie, że budzicie się nagle w nowoczesnej kapsule, niewiele większej od trumny, z której nie możecie się wydostać. Nie wiecie skąd się tam wzięliście, ani jak się nazywacie, a jedyny „ludzki” głos pochodzi ze sztucznej inteligencji MILO, powiadamiającej was, że wasz poziom tlenu jest ograniczony. W takiej właśnie sytuacji znalazła się bohaterka nowego, francuskiego serialu Netflixa, pod tytułem Tlen. Zwiastun zapowiada się ciekawie, nie sądzicie?

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w kwietniu na Netflix

Potwór

Potwór to ciekawie zapowiadający się dramat fabularny, którego bohaterem jest siedemnastoletni Steve Harmon. Młody chłopak jest niezwykle inteligentny, błyskotliwy i utalentowany artystycznie, dzięki czemu powinna czekać go świetlana przyszłość. Niestety, pewnego dnia jego życie zmienia się w koszmar za sprawą oskarżenia o brutalne morderstwo. Choć historia brzmi, jak jedna z wielu, to w tym wypadku jest inaczej. Przekonajcie się sami.

Kobieta w oknie

Kobieta w oknie jest już od dawna wyczekiwana produkcją, która ze względu na pandemię, swoją premierę będzie miała od razu w sieci. Fabuła wydaje się miksem popularnych filmów z gatunku thriller i opowiada o losach pani psycholog, która nie wychodzi z domu przez swoją fobię. Urozmaicając sobie czas obserwowaniem otoczenia przez tytułowe okno, pewnej nocy jest świadkiem morderstwa, popełnionego w sąsiednim domu. Innowacyjne? Wcale. Klasyka gatunku? Tak, a nie ma to, jak klasyka w dobrej odsłonie. Czy tak będzie tym razem?

Uczeń szatana

Uczeń szatana zadebiutował na Netflix już na początku maja, więc można go w każdej chwili obejrzeć. Radzę jednak wybrać odpowiedni moment na ten film, ponieważ nie jest to lekka produkcja, na zwykły, leniwy seans. Jest to mroczna i świetnie zagrana historia młodego chłopca, który odkrywa, że jeden z pozornie zwyczajnych staruszków z sąsiedztwa, jest w rzeczywistości nazistowskim zbrodniarzem wojennym. W tym obrazie jednak nic nie jest takie jak się wydaje i nastolatek zamiast wydać poszukiwanego, szantażuje go by ten, ze szczegółami opowiedział mu największe okropieństwa z czasów wojny. Psychologiczna, intrygująca i przerażająca historia, nagrana na podstawie twórczości Stephena Kinga ze znakomitym Ianem McKellenem w jednej z głównych ról.

Tajemnica Brokeback Mountain

Dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z obrazoburczym, a także bardzo dobrze zagranym i wyreżyserowanym filmem Tajemnica Brokeback Mountain, jego premiera na Netflix to pozytywne zaskoczenie oraz szansa na nadrobienie zaległości. Produkcja zadebiutowała w 2005 roku, a główne role w niej, zagrali jak zwykle znakomity Jake Gyllenhaal oraz nieodżałowany Heath Ledger. Film pokazuje losy prawdziwej, jednak zakazanej miłości, a także ludzką nietolerancję i presję, jaką społeczeństwo wywiera na jednostki, które w jakikolwiek sposób odbiegają od obowiązujących norm. Pełnoprawny i dobry dramat obyczajowy, godny polecenia każdemu, rozumnemu widzowi.

Ucieczka z Nowego Jorku i Nieśmiertelny

Tutaj mamy dwa klasyki kina, które stały się już kultowe i niejeden kinoman wspomina je z łezką w oku. Ucieczka z Nowego Jorku to kino akcji, w klimacie postapokaliptycznym i z elementami science fiction, z wcielającym się w głównego bohatera Kurtem Russelem. Dobry humor, specyficzny protagonista i brudny świat przyszłości – wszystko to i znacznie więcej znajdziecie właśnie w tej produkcji.

Nieśmiertelny z 1986 roku także przeniesie nas w czasie, jednak tym razem w przeszłość, w której swój żywot w XVI wieku rozpoczął, ale nie zakończył do dziś - Connor MacLeod. Okazuje się bowiem, iż należy on do rzadkiego grona ludzi, obdarzonych nieśmiertelnością. Czy jest to jednak dar, czy może przekleństwo? W kultowej roli głównej – Christopher Lambert.

Netflix - kwiecień 2021. Dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

Paranormalne doświadczenia: Sezon 3

Fani zjawisk paranormalnych mają powody do radości, Netflix bowiem przygotował na maj trzeci sezon ich ulubionego serialu para dokumentalnego – Paranormalne doświadczenia. W produkcji możemy zapoznać się historiami, przedstawionymi przez ludzi mających do czynienia z niewyjaśnionymi i przerażającymi zjawiskami, a także ich inscenizacje. Zdecydowanie, nie dla ludzi strachliwych i o słabych nerwach.

Elvis Presley: Poszukujący

Elvis Presley: Poszukujący to ciekawy film dokumentalny, przedstawiający losy jednej, z absolutnie największych legend muzyki i nieodzownego króla rock and rolla – Elvisa Presleya. Część z zaprezentowanych materiałów ujrzała światło dzienne dopiero w tej produkcji, ukazującej blaski i cienie losów legendy jeszcze za jej życia. Choć teoretycznie każdy wie, kim był ten wyjątkowy człowiek, to i tak warto zapoznać się z tym filmem. Co ciekawe, światowa premiera dokumentu miała miejsce na konkurencyjnej platformie Netflixa – HBO.

Synowie Sama: Droga w mrok

Kolejny raz, Netflix rozpieszcza fanów dobrych produkcji dokumentalnych o kryminalnym podłożu. Tym razem osią serialu dokumentalnego jest David Berkowitz, czyli jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii, który twierdził, iż zabijać kazał mu demon zamieszkujący ciało psa sąsiada. Brzmi komicznie, jednak w wyniku tyk wydarzeń życie straciło wielu ludzi. Dokument Synowie Sama: Droga w mrok nie skupia się jednak na samym Berkowitz’u, a na reporterze Maurym Terry, który twierdził, że morderca nie działał sam i postanowił przeprowadzić właśnie śledztwo w tej sprawie.

Kalendarz majowych premier na Netflix

Już pierwsze dni maja na Netflixie obfitowały w ciekawe produkcje. Szkoda jedynie, że ciężko zorganizować czas na obejrzenie wszystkich, bowiem zdecydowana większość jest tego warta.

Produkcje już dostępne na platformie

H2O, wystarczy kropla - sezon 3

Homeland - sezon 8

Mama i ja

Pod pokładem

Tarzan: Legenda

Uczeń szatana

Wild Dog

Fisheye

Navillera - sezon 1

Selena – część 2 serialu

Śmieciarka - sezon 2

Snowie Sama: Droga w mrok

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw

And Tomorrow the Entire World

Autsajder

Nie wszystko złoto, co się świeci

Odnajdę Cię

Oszukać przeznaczenie 4

Dzedzictwo Jowisza

Girl from Nowhere - sezon 2

Late Night

Milestone

Potwór

The Sinner - sezon 3

9 maja 2021 roku

Super Me

Vincenzo - sezon 1

10 maja 2021 roku

Jeopardy!

11 maja 2021 roku

Kobieta nielegalna

Wyjaśniamy: Pieniądze

12 maja 2021 roku

Dance of the Forty One

The Upshaws - sezon 1

Tlen

Szczygieł

13 maja 2021 roku

Castlevania - sezon 4

14 maja 2021 roku

Jestem wszystkimi dziewczynami

Jungle Beat: The Movie

Kobieta w oknie

Ferry

Miłość, śmierć i roboty - sezon 2

Move to Heaven

Paranormalne doświadczenia - sezon 3

The Strange House

15 maja 2021 roku

Elvis Presley: Poszukujący

Gospodynie z kasą. Nowy Jork

Kuroko's Basketball - sezon 2

16 maja 2021 roku

Boyhood

Czarna błyskawica

Dom

Lot 93

Love or Money

Miłość bez końca

Nieśmiertelny

R.I.P.D. Agenci z zaświatów

Tajemnica Brokeback Mountain

Terminator 2: Dzień sądu

The Doors

Tłumaczka

Ucieczka z Nowego Jorku

18 maja 2021 roku

Angry Birds 2

Harriet

Sardar Ka Grandson

19 maja 2021 roku

Kto zabił Sarę? - sezon 2

20 maja 2021 roku

Special - sezon 2

Znienawidzony Peter Tatchell

21 maja 2021 roku

Armia umarłych

Park Jurajski: Obóz Kredowy - sezon 3

22 maja 2021 roku

Sam Smith: Love Goes - Live At Abbey Road Studios

24 maja 2021 roku

Blinded by the Light. Siła muzyki

26 maja 2021 roku

Jak kuchnia afroamerykańska zmieniła Amerykę

Nail Bomber: Polowanie

Robert Baggio: Boski Kucyk

27 maja 2021 roku

Black Space - sezon 1

Błękitny cud

Eden - sezon 1

Ragnarok - sezon 2

Soy Rada: Szczęśliwy traf

28 maja 2021 roku

Lucyfer - sezon 5B

The Kominsky Method - sezon 3

30 maja 2021 roku

Miraculous: Biedronka i Czarny Kot

31 maja 2021 roku