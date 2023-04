Netflix – premiery i nowości maja 2023. Co jeszcze nas czeka?

Jakie filmy i seriale pojawią się w maju na platformie Netflix? Oto przegląd najciekawszych nowości, które już wkrótce zagoszczą w bibliotece serwisu.

Spis treści

Krawiec (sezon 1)

Premiera na Netflix – 2 maja

Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach. Peyami (Çağatay Ulusoy) to znakomity krawiec, który wraz z cierpiącym na zaburzenia psychiczne ojcem przybywa do Stambułu. Jego życie komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pewnego dnia zakochuje się w narzeczonej przyjaciela, dla której ma uszyć wyjątkową suknię ślubną...

Królowa Charlotta (sezon 1)

Premiera na Netflix – 4 maja

Spin-off stworzonego przez Netflix serialu Bridgertonowie. Młoda Zofia Charlotta (India Amarteifio) przybywa na angielski dwór, by poślubić króla Jerzego (Corey Mylchreest). Nastolatka trafia w sam środek dworskich intryg; musi też zjednać sobie przyszłego małżonka i poradzić sobie z jego wymagającą matką, księżną Augustą (Michelle Fairley). Poznaje również młodą Agathę Danbury (Arsema Thomas) i Violet Bridgerton (Connie Jenkins-Greig).

Matka

Premiera na Netflix – 12 maja

Główna bohaterka (Jennifer Lopez) to była płatna zabójczyni, która tuż po porodzie zostaje zmuszona do porzucenia córki i ucieczki przed zaprzysięgłymi wrogami. Gdy lata później dziewczynka zostaje porwana, kobieta wychodzi z ukrycia i decyduje się na konfrontację ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami.

Black Knight (sezon 1)

Premiera na Netflix – 12 maja

Adaptacja koreańskiego komiksu. Rok 2071. Ludzkość została niemal całkowicie zniszczona w wyniku przerażającej katastrofy. Niedobitki starają się przetrwać w nielicznych miastach, do których zaopatrzenie dowożą specjalni kurierzy. Fabuła serialu koncentruje się na jednym z nich, który przemierza postapokaliptyczny świat, starając się zrealizować zlecenia i obronić przed uzbrojonymi bandami.

Fubar (sezon 1)

Premiera na Netflix – 25 maja

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) to agent FBI, który właśnie wybiera się na emeryturę. Przygotowania do zasłużonego odpoczynku przerywa mu wiadomość o zaginięciu pewnej tajnej agentki. Luke postanawia więc wyruszyć na ostatnią misję – zupełnie nie spodziewa się jednak tego, co go czeka.

Krew i złoto

Premiera na Netflix – 26 maja

Niemcy, rok 1945. II wojna światowa powoli dobiega końca. Heinrich (Robert Maaser) to dezerter z niemieckiej armii, który stara się dotrzeć do rodzinnego domu. Podczas podróży zostaje jednak zaatakowany przez maruderów z SS – od śmierci ratuje go rolniczka Elsa (Marie Hacke). Tymczasem esesmani wdają się w konflikt z mieszkańcami pobliskiej wsi o ukryte przez Żydów kosztowności. Heinrich i Elsa trafiają w sam środek krwawej rozprawy.

