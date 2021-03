Netflix – premiery i nowości marca 2021

Zastanawiacie się co ciekawego można obejrzeć w tym miesiącu? Już nie musicie. Wystarczy sprawdzić marcowe premiery Netflixa. Zobaczcie sami.

Cóż, panujące restrykcje nie sprzyjają wieczornym wyjściom i tzw. rozrywce na mieście. Nic więc dziwnego, że beneficjentami tego stanu rzeczy są serwisy streamingowe, z największym ich przedstawicielem na czele – Netflixem. Każdego miesiąca, wyobraźnię odbiorców rozpalają zapowiedzi, dotyczące nowości w ofercie platformy i tym razem, Netflix zdecydowanie nie zawiódł swoich użytkowników. Wśród premier marca 2021 roku z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek, gust czy zainteresowania. Co więcej, znaczna ich część zadebiutowała lub zadebiutuje już w pierwszym tygodniu marca, więc w nadchodzący weekend nie będziecie mogli narzekać na nudę. Zresztą, sprawdźcie sami.

Netflix – premiery kontynuacji i nowych seriali w marcu 2021

Netflix przygotował na marzec, a w tym na jego pierwszy tydzień i nadchodzący weekend sporo ciekawych produkcji. Zarówno wyczekiwanych, jak i kilka niespodziewanych.

Sky Rojo

Sky Rojo to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali Netflixa w marcu i nie tylko. Jest to bowiem hiszpańska produkcja, za którą stoją twórcy przebojowego Domu z Papieru, którego każdy kolejny sezon rozgrzewa serwery serwisu. Bohaterkami tego hiszpańskojęzycznego serialu są trzy kobiety, uciekające przed pościgiem wysłanym przez ich okrutnego i mściwego szefa. Czy uda im się przeżyć? Sprawdźcie sami oglądając produkcję już od 19 marca.

Dopasowani

Serial o tym, co można nazwać „co by było gdyby”. Brytyjska produkcja to jedna z ciekawiej zapowiadających się propozycji marca. Netflix serwuje nam futurystyczną, jednak nie nierealną historię o badaczce, która znajduje sposób, aby na podstawie DNA znaleźć idealnego partnera. Wykorzystuje go do stworzenia portalu randkowego, łączącego ludzi w pary dzięki dopasowaniu DNA. Też jesteście ciekawi, co z tego wyniknie?

Love Alarm sezon 2

Cóż można napisać o Love Alarm sezon 2? Może to, że to dobra azjatycka produkcja, nie ustępująca tego typu serialom zagranicznym i nic dziwnego, że doczekała się drugiego sezonu. Jakie przeciwności losu trzeba pokonać w imię miłości. Czy nowoczesna technologia może zmienić ludzkie życie? Czy w końcu aplikacja na smartfon, która informuje o tym, że podobamy się komuś w okolicy, może być przydatna? Tyle odpowiedzi, a jeden serial i jego kontynuacja – Love Alarm.

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w marcu na Netflix

Jej zwykle, serwis streamingowy przygotował spory wachlarz propozycji filmowych, zarówno oryginalnych Netflixa, jak i wypożyczonych na zasadach licencji. Najważniejsze jednak, że w tym wypadku użytkownicy mają prawo do zadowolenia.

Sekretne życie zwierzaków domowych i LEGO przygoda

Zacznijmy od propozycji skierowanych dla najmłodszych widzów, choć i starsi mogą liczyć na trochę zabawy. Mowa tu m.in. o filmie Sekretne życie zwierzaków domowych 2 czyli pełnometrażową animację, której bohaterami są wszelkiej maści zwierzęta domowe i ich przygody, mające miejsce za plecami ich niczego nie świadomych właścicieli.

Nie mniej radości dostarczy LEGO przygoda, czyli kolejna z serii animacji z kultowymi klockami w roli głównej. Zaskakująca popularność seria zawdzięcza oryginalnym doznaniom wizualnym, a także zręcznemu humorowi, którego część mogą wyłapać jedynie dorośli odbiorcy. Dobra propozycja na rodzinne oglądanie. Pamiętajcie jednak, to zaledwie wierzchołek góry produkcji dla najmłodszych, które przygotował Netflix.

Lepiej późno niż później

Kto zna tą doskonałą komedię z Diane Keaton, Jackem Nicholsonem i Keanu Reevesem w rolach głównych pewnie nie trzeba przedstawiać. Kto ją oglądał prawdopodobnie z chęcią powtórzy seans, natomiast ci, którzy nie mieli takiej okazji – koniecznie muszą nadrobić zaległości. Jest tu wszystko, czego można by chcieć od dobrej i nienaciąganej komedii z miłością w tle. Pomimo lat, film Lepiej późno niż później i jego przesłanie kompletnie się nie zestarzały. Zapewniam.

Spider-Man: Daleko od domu i Pacific Rim: The Black

To propozycje godne młodszych i starszych fanów superbohaterów, komiksów, robotów i efektownych starć. Spider-Man: Daleko od domu to głośna odsłona przygód człowieka pająka, należąca do trzeciej już serii ekranizacji o tym bohaterze. Druga część nowej serii z Tomem Hollandem w roli głównej zabierze Pitera Parkera oraz jego przyjaciół w podróż po europie. Niestety, lub „stety”, nie będzie to zwykła szkolna wycieczka.

Po imponującej produkcji Pacific Rim w reżyserii Guillermo del Toro, przyszła kolej na znacznie słabszą jej kontynuacje, która możliwe, że pogrzebała szanse na kolejne odsłony. Jednak fani kaiju i jeegerów otrzymali coś na otarcie łez, a mianowicie animację w postaci Pacific Rim: The Black. Cóż, nie powinniście być zawiedzeni

Sentinelle i Sala Samobójców: Hejter

Gdy już młodsi pójdą spać, pora na coś mocniejszego, chodzi o kino oczywiście, a konkretnie o Sentinelle. Jest to thriller akcji z Olgą Kurylenko w roli głównej, przedstawiający zmagania żołnierki ze stresem pourazowym oraz mężczyznami, którzy skrzywdzili jej siostrę.

Z kolei Sala Samobójców: Hejter to już coś z rodzimego podwórka. Film w reżyserii Jana Komasy to wart polecenia i ciekawy obraz, ze świetną rolą Macieja Musiałowskiego (nie mylić z Maciejem Musiałem) oraz całą plejadą polskich talentów aktorskich. Co z fabułą? Tematem przewodnim są zmagania młodego człowieka z otaczającym go światem, relacjami międzyludzkimi, własnymi błędami i kłamstwem. Czy kłamstwo popłaca? Przekonajcie się.

Róża Bombaju i Nowy wspaniały świat

Na dzień kobiet Netflix przygotował m.in. piękną animację Róża Bombaju. Obraz przedstawia losy dwójki zakochanych marzycieli, którzy muszą stawić czoła przeciwnościom i niesamowitemu miastu, jakim jest Bombaj. Nic dodać, nic ująć, tylko obejrzeć.

Z kolei Nowy Wspaniały Świat ledwo zadebiutował, a już znaleźć go można na szczytach list najpopularniejszych obecnie produkcji Netflix. Nic dziwnego. Futurystyczna wizja Nowego Londynu, gdzie z pozoru utopijne zasady, są zagrożone przez nowo przybyłego mężczyznę (w tej roli Alden Ehrenreich). Może i dobrze… monogamia może wydawać się nudna, ale czym jest życie bez rodziny, a nawet prywatności?

Netflix w marcu 2021 – dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

To, że Netflix potrafi w dokumenty, każdy wie. Wszak nie od dziś głośno o kolejnych wyjątkowych obrazach tego typu, które pojawiły się na tej platformie. Wygląda na to, iż marzec będzie równie udany dla amatorów tego typu produkcji. Nie zapominajmy jednak, iż w Netflix w swojej ofercie ma także inne, ciekawe formaty.

Biggie: I Got a Story to Tell

Biggie: I Got a Story to Tell to gratka zarówno dla fanów produkcji dokumentalnych, jak i rapu oraz jego historii. Bohaterem obrazu jest bowiem Christopher George Latore Wallace znany jako The Notorious B.I.G. uważany za jednego z najważniejszych artystów hip-hopowych wszech czasów. Pikanterii historii rapera dodaje jego zabójstwo, dokonane w 1997 roku w Los Angeles, którego do tej pory nie rozwiązano i nie złapano jego sprawców. Film dokumentalny w reżyserii Emmetta Malloya zawiera m.in. niepublikowane dotąd nagrania, pochodzące z rodzinnej kolekcji rapera.

Paranormalne doświadczenia: Ameryka Łacińska

Jeśli nie ciągnie was do realnych wydarzeń, to może przypadnie wam do gustu Paranormalne doświadczenia: Ameryka Łacińska. Pierwszy sezon produkcji o nadnaturalnych zjawiskach rodem z horrorów zadebiutuje na serwisie Netflix już 19 marca. Ameryka łacińska okazuje się bardziej przerażająca, niż mogłoby się wydawać. Odważycie się oglądać?

Kalendarz marcowych premier na Netflix

Produkcje już dostępne na platformie

Nowy wspaniały świat

Biggie: I Got a Story to Tell

Bal słówek: Sezon 5

Morderstwo wśród mormonów

Moxie 03/03/2021

Pacific Rim: The Black

LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma

Lepiej późno niż później

Paranormal Activity: Naznaczeni

Dziewczyny nad wyraz

Dolina Bogów 01/03/2021

Szaleńczy wyścig Johna DeLoreana

Skazani na Shawshank

Geostorm

Miłość na zamówienie

Banyuki

Zanim odejdą wody

The Challenge: RW/RR Challenge: Inferno II

Nocny pościg 0

LEGO PRZYGODA

Zła kobieta

Stalowy gigant

Seven Souls in the Skull Castle 2011

Jeździec bez głowy

Ostrza chwały

Szkoła rocka

G.I. Joe: Odwet

How to Be Really Bad

Super Wings

Do You Like Brahms?: Season 1

Alice: Season 1

A Perfect Day for Arsenide: Season 1

The Challenge: RW/RR Challenge: The Duel

Szachowe dzieciństwo

Connected

Crittersi atakują

Sniper: Ultimate Kill

Spider-Man: Daleko od domu

Gleboka woda: Sezon 1 i 2

5 marca 2021 roku

Nevenka: Przerwać ciszę

Mariposa

Sentinelle

Miasto duchów

6 marca 2021 roku

Sala Samobójców: Hejter

7 marca 2021 roku

Czarna lista

8 Marca 2021 roku

Róża Bombaju

9 marca 2021 roku

Super Gwiazdka: Sezon 3

Dom na łodzi

10 marca 2021 roku

Dom czy ślub

Królowe zbrodni

Last Chance U: Koszykówka

Drzewo na saboty

Diler

11 marca 2021 roku

Sabat sióstr

Cieśnina Block Island

12 marca 2021 roku

Dzień na tak

Paradise PD: Część 3

Papierowe życie

Mała

Dopasowani

Love Alarm: Sezon 2

15 marca 2021 roku

Na tafli marzeń

Pan T.

Prawdziwe męstwo

Zaginione królestwo piratów

Kroniki Spiderwick

Black Ink Crew New York: Sezon 1 i 2

16 marca 2021 roku

Gofcia i Mochi

Pocoyo

RebellComedy: Prosto z zoo

17 marca 2021 roku

Po prostu czarny

Podejrzany: Sprawa Bernarda Wesphaela

Operacja Varsity Blues: Rekrutacyjny skandal

18 marca 2021 roku

B: The Beginning: Sezon 2: Sukcesja

Gdzie jest koza?

Zabójcze złudzenia

Nate Bargatze: The Greatest Average American

19 marca 2021 roku

Country niania

Alien TV – Kosmiczni reporterzy: Sezon 2

Żadnych dzieci

Sky Rojo

Formula 1: Jazda o życie: Sezon 3

23 marca 2021 roku

Loyiso Gola: Unlearning

24 marca 2021 roku

Ma

Ciemne strony rybołówstwa

Kto zabił Sarę?

25 marca 2021 roku

DOTA: Dragon’s Blood

Pochwyceni przez fale

Biegnij i zwyciężaj

Tajna Agencja Kontroli Magii

26 marca 2021 roku

Nailed It!: Podwójny kłopot

Tydzień życia

Nie ma opcji

Magic for Humans by Mago Pop

Pranksterzy w trasie

Ferajna z Baker Street

30 marca 2021 roku

Oktonauci i Pierścień Ognia

Pełzająca śmierć

31 marca 2021 roku

Pani do towarzystwa

Posada

Paranormalne doświadczenia: Ameryka Łacińska

Niech żyje wolność

Czułość

Demony

Teen Mom 2: Sezon 1 i 2

Sekretne życie zwierzaków domowych 2

Tytuły bez wyznaczonej dokładnej daty premiery

The Yin Yang Master

Abla Fahita: Diwa

ARASHI’s Diary -Voyage

Cóż, powyższa lista chyba powinna wystarczyć, aby zapełnić wolny czas w marcu i w każdym poszczególnym weekendzie tego miesiąca. Różnorodność tematów, formatów i gatunków jest też na tyle bogata, by nic nie stało na przeszkodzie w dokonywaniu nawet codziennych zmian w repertuarze. Co wy sądzicie na ten temat? Uważacie, że oferta Netflixa na marzec 2021 roku jest satysfakcjonująca? Dajcie znać na naszych kontach społecznościowych.