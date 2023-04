Netflix - premiery i nowości na kwiecień 2023. Co jeszcze nas czeka?

Jakie premiery i nowości zobaczymy w kwietniu 2023 na platformie Netflix?

Spis treści

Wojna na pełnym morzu

Premiera na Netflix - 2 kwietnia

Wojna na pełnym morzu to serial wojenny, w którym jednym z głównych bohaterów jest Alfred, któremu niedawno urodziło się dziecko. Wraz ze swoim przyjacielem pracuje on na statku na Oceanie Atlantyckim. Co ciekawe, nikt nie ma pojęcia o tym, że właśnie wybuchła II wojna światowa. Będą musieli zrobić wszystko, aby przeżyć i bezpiecznie wrócić do domu. Na Netflix od 2 kwietnia.

Awantura, sezon 1

Premiera na Netflix - 6 kwietnia

Czasami niepozorne zdarzenie, takie jak samochodowy incydent może nieść za sobą poważne konsekwencje. Podobnie jest w serialu Awantura. Dwójka nieznajomych, którzy od jakiegoś czasu balansują na krawędzi emocji, spotykają się ze sobą i to zdarzenie przepełnia szalę goryczy. Prowadzi to do ciągłego pragnienia zemsty z każdej ze stron.

Facet z Florydy

Premiera na Netflix - 13 kwietnia

Mike Valentine, były policjant, postanowił powrócić do rodzinnego stanu. Spowodowane jest to chęcią odnalezienia dziewczyny pewnego gangstera. Zlecenie wydaje się z pozoru proste. Doprowadzi jednak do splotu nieoczekiwanych zdarzeń, które mocno nadwyrężą kręgosłup moralny naszego bohatera.

Siedmiu królów musi umrzeć

Premiera na Netflix - 14 kwietnia

Siedmiu królów musi umrzeć to spin off serialu Upadek królestwa. Akcja rozpoczyna się w czasach względnego spokoju, który runął po śmierciu króla Edwarda. Pretendenci do tronu rozpoczynają ze sobą walkę o władzę.

Łasuch, sezon 2

Premiera na Netflix - 27 kwietnia

Serial fantasy o tytule Łasuch doczekał się 2 sezonu. Główny bohater, który jest pół-chłopcem, pół-jeleniem, chcąc odnaleźć matkę, zmuszony jest do opuszczenia swego bezpiecznego domu w środku lasu. Podczas podróży na swojej drodze napotka wiele niebezpieczeństw, ale także inne, podobne do niego hybrydy. Czy misja się powiedzie? Zobaczymy na Netflix.

Netflix - kwiecień 2023 - kalendarz premier

1 kwietnia

Erozja

2 kwietnia

War Sailor: Limited Series

4 kwietnia

Wyśpiewać kontrakt

My Name Is Mo’Nique

5 kwietnia

Lewis Capaldi: Co u mnie

6 kwietnia

Awantura

7 kwietnia

Przez ocean

Rodzinne więzy

Chupa

Królowie ulicy: Miłość górą

Oh Belinda

8 kwietnia

Adwokat rozwodowy Shin

Głodni

10 kwietnia

CoComelon: Sezon 8

11 kwietnia

Leanne Morgan: I'm Every Woman

12 kwietnia

CELESTE BARBER Fine, thanks

Teściowa z piekła rodem: Sezon 2

Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu

Bostońskiego

13 kwietnia

Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki: Sezon 2

Facet z Florydy

Obsesja

14 kwietnia

Queenmaker

Uciekające królowe

Siedmiu królów musi umrzeć

Zjawiska

17 kwietnia

Oggy Oggy: Sezon 2

18 kwietnia

Jak się wzbogacić

Najdłuższa trzecia randka

19 kwietnia

Power Rangers: Once & Always

Imperium szympansów

20 kwietnia

Toothpari: Ukąszenie miłości

Dyplomatka

21 kwietnia

Brudne diamenty

Małżeństwo po indyjsku: Sezon 3

Przewodnik po miłości

Jeszcze jeden raz

W uścisku

22 kwietnia

Ada Bambini, naukowczyni: Sezon 4

25 kwietnia

John Mulaney: Baby J

26 kwietnia

Pracujące mamy: Sezon 7

Miłość i muzyka

Gorzko, gorzko!

27 kwietnia

Firefly Lane: Sezon 2: Część 2

Pielęgniarka

Łasuch: Sezon 2

The Awkward Weekend

Swatka

Reksin: Sezon 3

28 kwietnia