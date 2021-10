Netflix — premiery i nowości października 2021. Co jeszcze nas czeka?

Platforma Netflix podała oficjalną listę październikowych premier i nowości. Sprawdź, co ciekawego będziesz mógł zobaczyć w tym miesiącu!

Październik to miesiąc, który kojarzy się już głównie ze zbliżającym się Halloween. Święto to związane z maskaradą obchodzone jest w wielu krajach ostatniego dnia miesiąca. Największą popularnością cieszy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, bo od wielu lat można zauważyć tendencję do zainteresowania Halloween także w Polsce. Najbardziej charakterystycznymi elementami związanymi z tym świętem są: wydrążona i podświetlona dynia, duchy, czaszki, wampiry, zombie i czarne koty. Kojarzą się one bezpośrednio z horrorem i to właśnie tego typu produkcji spodziewamy w październiku.

Wygląda na to, że podobny schemat myślenia przyjęli przedstawiciele platformy Netflix. Identycznie jak we wrześniu, zaproponowali oni dla swoich użytkowników szereg ciekawych premier i nowości. Pozwolą one nie tylko przetrwać trudny okres przejścia z lata na jesień, ale także cieszyć się rozmaitymi tytułami wywołującymi gęsią skórkę. Dotyczy to jednakowo kontynuacji oryginalnych produkcji Netflixa jak i na licencji.

Netflix – premiery seriali w październiku 2021

Sprzątaczka

twórczyni Molly Smith Metzler

Zacznijmy od pozycji, która pojawi się na platformie Netflix 1 października. Mowa o nowym miniserialu dramatycznym "Sprzątaczka" w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem. W rolach głównych: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke oraz Rylea Nevaeh Whittet.

Winni

reż. Antoine Fuqua

Tego samego dnia na platformie Netflix premierę ma kolejny dramat. Mowa o filmie "Winni" w reżyserii Antoine Fuqua, który na swoim koncie ma już takie produkcje jak: "Dzień próby", "Do utraty sił" oraz "Strzelec". Fabuła opowiada o dyspozytorze ratunkowym, który odbiera serię dziwnych telefonów. Finalnie okazuje się, że są ze sobą połączone, więc próbuje uratować pewną kobietę. Konsekwencje będą jednak dramatyczne. W roli głównej: Jake Gyllenhaal.

On My Block: Sezon 4

twórcy: Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft

“On My Block” to amerykański serial komediodramatyczny stworzony przez Lauren Iungerich. Na dzień dzisiejszy opublikowane są trzy sezony, a ostatni, czwarty sezon premierę ma zaplanowaną 4 października. Fabuła opowiada o grupie nastolatków zaczynających swoją przygodę ze szkołą średnią. Niestety, zmiana środowiska generuje rozmaite problemy, wystawiając ich przyjaźń na próbę. W rolach głównych: Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia, Julio Macias, Peggy Ann Blow, Paula Garcés.

Ktoś jest w Twoim domu

reż. Patrick Brice

“Ktoś jest w twoim domu” to nowy horror Netflixa w reżyserii Patricka Brice’a. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści z listy New York Times autorstwa Stephanie Perkins. Fabuła opowiada o młodej uczennicy liceum, która wraz z kolegami z klasy staje się celem zamaskowanego mordercy. Tajemnicza osoba chce czegoś więcej niż śmierci... W rolach głównych: Sydney Park (“Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki”), Théodore Pellerin (“Jak zostać Bogiem na Florydzie”), Asjha Cooper (“The Fosters”), Dale Whibley (“Shadowhunders”), Jesse LaTourette (“Wymazać siebie”), Diego Josef, Burkley Duffield oraz Sarah Dugdale. Premiera 6 października.

Małe kobietki

reż. Greta Gerwing

Film ”Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig oparty jest na powieści autorstwa Louisa May Alcott. Jest to co prawda film melodramatyczny, jednak również wyjątkowo romantyczny. Tym co wyróżnia tę produkcję to nie tylko poruszanie tematyki prokobiecej, ale również niezwykle udana scenografia. To, co tylko podkreśla wyjątkowość filmu to fakt, że został wyróżniony statuetką Oscara w 2020 roku za najlepszy kostium dla Jacqueline Durran. Akcja filmu dzieje się w Ameryce w latach sześćdziesiątych XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Głową rodziny przez okres wojny secesyjnej jest matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza mentalnie swoją epokę, bo swoim córkom wpaja idee, które dziś nazywamy feministycznymi. Namawia je do wybierania własnej drogi w życiu. W rolach głównych: Saoirse Ronan („Nostalgia anioła”), Emma Watson („seria Harry Potter”), Florence Pugh („Lady M.”), Eliza Scanlen („Ostre przedmioty”), Laura Dern („Twin Peaks”) oraz Timothée Chalamet („Tamte dni, tamte noce”). Premiera filmu "Małe kobietki" na licencji odbywa się 6 października.

Kod wart miliardy dolarów

"Kod wart miliardy dolarów" to serial dokumentalny ukazujący oblicze postępowania sądowego prekursowów Google Earth. Fabuła opowiada o świecie dwóch hakerów z Berlina, którzy w latach 90. stworzyli Terra Vision. Ćwierć wieku później dostają pozew od globalnej korporacji. Co ciekawe, w wyszukiwarce Google pojawiają się minimalne informacje na ten temat. Poza tym w rolach głównych pojawiają się aktorzy znani z serialu "Dark", a mowa o Julika Jenkins oraz Mark Waschke. Premiera 7 października.

Straszne mroczne historie

Kolej na nową interpretację historii Jasia i Małgosi. “Straszne mroczne historie” to opowieść o dwójce małych dzieci, które decydują się opuścić własną legendę na rzecz zaskakującej i zabawnej podróży. Ich celem są inne klasyczne baśni braci Grimm, gdzie poznają nie tylko innych bohaterów, ale także ich historie. Premiera 8 października.

Hiacynt

reż. Piotr Domalewski

"Hiacynt" to thriller, którego akcja dzieje się w PRL-owskiej Polsce lat osiemdziesiątych. Głównym bohaterem jest pracownik milicji, Robert, któtego zasady zostają wystawione na próbę. W trakcie śledzenia tajemniczego mordercy gejów poznaje Arka. Niestety, ta znajomość wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste. W rolach głównych: Tomasz Ziętek (“Kamienie na szaniec”), Hubert Miłkowski (“W głębi lasu”), Ada Chlebicka (“Miłość do kwadratu”), Marek Kalita (“Boisko bezdomnych”), Tomasz Schuchardt (“Chrzest”), Sebastian Stankiewicz (“Sexify”), Jacek Poniedziałek (“Serce miłości”), Piotr Trojan (“25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy”), Agnieszka Suchora (“Cicha noc”) oraz Tomasz Włosok (“Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”). Premiera 13 października.

Ty: Sezon 3

twórcy: Greg Bertanti, Sera Gamble

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję. Na wielkim ekranie pojawiają się: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan oraz Zach Cherry. Premiera trzeciego sezonu 15 października.

Nocne kły

reż. Adam Randall

"Nocne kły" to amerykański horror wyprodukowany na zlecenie Netflixa. Fabuła opowiada o dwóch wampirzycach podróżujących taksówką. Za cel obrały sobie pewnego niewinnego mężczyznę, który nie daje im się tak łatwo. Na dużym ekranie zobaczymy: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raul Castillo, Alfie Allen, Sydney Sweeney, Megan Fox, Alexander Ludwig, Marlene Forte, Ash Santos oraz Bryan Batt. Premiera 20 października.

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

reż. Bartosz M. Kowalski

“W lesie dziś nie zaśnie nikt” to polski shasher, który krótko po premierze pierwszej części osiągnął ogromną popularność na platformie Netflix. Fabuła opowiada o grupie nastolatków, którzy decydują się przyjechać na obóz do lasu. Tam okazuje się, że poluje na nich dwóch zdeformowanych kanibalów. Druga część tej serii opowiada o młodym i nieszczęśliwym policjancie, który szuka swojego miejsca na świecie. Sprawy komplikuje jego zauroczenie niejaką piękną Wanessą. W rolach głównych pojawiają się: Mateusz Więcławek (“Zieja”), Julia Wieniawa-Narkiewicz (“W lesie dziś nie zaśnie nikt”), Zofia Wichłacz (“Zgoda”), Andrzej Grabowski (“PitBull”), Wojciech Mecwaldowski (“Kowalscy kontra Kowalscy”), Izabela Dąbrowska (“Biała sukienka”), Sebastian Stankiewicz (“Sexify”) oraz Robert Wabich (“Na układy nie ma rady”). Premiera 2 części 27 października.

Kalendarz premier Netflix w październiku

Produkcje już dostępne na platformie

Nadchodzące premiery Netflix Originals

Tytuł Data premiery On my block: Sezon 4 4 października 2021 Escape the Undertaker 5 października 2021 Technicy cukiernicy 6 października 2021 Sportowe przekręty 6 października 2021 Zemsta pięciu sióstr 6 października 2021 Miłość jest ślepa: Brazylia 6 października 2021 Ktoś jest w twoim domu 6 października 2021 Kod wart miliardy dolarów 7 października 2021 Sexy Beasts: Sezon 2 7 października 2021 Pretty smart 8 października 2021 Straszne mroczne historie 8 października 2021 Rodzinny biznes: Sezon 3 8 października 2021 Grudge 8 października 2021 Mój brat, moja siostra 8 października 2021 Film Pokemon: Sekrety Dżungli 8 października 2021 Hometown Cha-cha-cha 9 października 2021 Blue Period 9 października 2021 Klub opiekunek 11 października 2021 Konwergencja: Odwaga w obliczu kryzysu 12 października 2021 Bright: Samurai Soul 12 października 2021 Za kulisami musicalu Malinche: dokument nachocano 12 października 2021 Filmy naszej młodości: Sezon 3 12 października 2021 Mighty Express: Sezon 5 12 października 2021 Bogdan Boner, Egzorcysta sezon 2 13 października 2021 Hiacynt 13 października 2021 Bezpieczna odległość 13 października 2021 Another life: Sezon 2 14 października 2021 Komediowy wieczór w Paryżu 14 października 2021 A World Without 14 października 2021 Little Things: Sezon 4 15 października 2021 Ty: sezon 3 15 października 2021 Ja, ty, my, oni 15 października 2021 Świat Karmy 15 października 2021 Złe dni 15 października 2021 Zapomniania bitwa 15 października 2021 Reksin: Żarłacze Halloween 15 października 2021 My name 15 października 2021 Misfit: Serial 16 października 2021 W jak morderstwo 19 października 2021 Koci domek Gabi: Sezon 3 19 października 2021 Nocne kły 20 października 2021 Odnalezione 20 października 2021 Life’s a glitch with Julien Bam 21 października 2021 Seks, miłość i goop 21 października 2021 ONE OK ROCK: Flip a Coin - dokument 21 października 2021 Insiders 21 października 2021 Tut tut autka w Pagórkowie: Sezon 6 21 października 2021 Komi Can’t Communicate 21 października 2021 Korporacja konspiracja 22 października 2021 Lockie & Key sezon 2 22 października 2021 Dynastia: Sezon 4 22 października 2021 Wojownicza księżniczka Maya 22 października 2021 More than Blue: Serial 22 października 2021 Szalone życie dwudziestolatków 22 października 2021 Yoo Young-Chul: Morderca w żółtej pelerynie 22 października 2021 Mały złośliwiec 22 października 2021 Dzikie przygody wśród zwierząt 22 października 2021 Sex: Unzipped 26 października 2021 Sintonia: Sezon 2 27 października 2021 Efekt Hipnozy 27 października 2021 W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 27 października 2021 Louis Miguel serial: Sezon 3 28 października 2021 Motyw zbrodni 28 października 2021 Armia złodziei 29 października 2021 Mój czas dla Ciebie 29 października 2021 Colin w czerni i bieli 29 października 2021 Mitomanka: Sezon 2 29 października 2021 Początek świata 29 października 2021

