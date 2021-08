Netflix – premiery i nowości sierpnia 2021 roku. Co jeszcze nas czeka?

Kolejna porcja premier i nowości Netflix, które trafia w sierpniu na platformę. Na długiej liście każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźcie sami.

Ilu ludzi, tyle gustów i stwierdzenie to z pewnością jest prawdą. Na szczęście Netflix przygotował na sierpień długą listę premier, zresztą jak zwykle i każdego niemal miesiąca. Zarówno dzięki jej długości oraz różnorodności, każdy użytkownik serwisu z pewnością znajdzie i wybierze coś odpowiedniego dla siebie. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że szczególnie dopieszczeni poczują się fani anime, w tym tych, bazujących na głośnych markach i grach. Otrzymamy bowiem film animowany Wiedźmin: Zmora Wilka, jak również Monster Hunter: Legends of the Guild, a japońskiej marki nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu graczowi. Co jeszcze nas czeka?

Cóż, na Netflix w sierpniu nie będą narzekać też fani kultowych filmów, jak choćby świetny Sok z żuka w reżyserii Tima Burtona, który jak zwykle dostarcza widzom dziwacznych i intensywnych emocji, przy pewnej dozie grozy. W rolach głównych świetny Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis oraz Alec Baldwin. Z kolei Czekolada to zdecydowanie smakowity kąsek z Johnnym Deppem oraz Juliette Binoche, a sensualna otoczka i zmagania samotnej matki przypadną do gustu w szczególności paniom.

W sierpniu na Netflix pojawią się również długo wyczekiwane, nowe odcinki popularnych seriali oryginalnych serwisu, jak choćby drugi sezon Control Z o mrocznych sekretach amerykańskich nastolatków i nie tylko. Do tego zadebiutują nowe odcinki piątego sezonu Riverdale oraz czwarty sezon sitcomu komediowego Zjazd Rodzinny. To jednak nie wszystko. Sprawdźcie kilka najciekawszych premier na Netflix oraz pełną listę sierpniowych pozycji.

Netflix – premiery seriali w sierpniu 2021

Control Z – Sezon 2

Opis serialu Control Z, jaki znajdziemy na Netflix, brzmi enigmatycznie i tajemniczo. Wyjawia on, że w jednej z meksykańskich szkół zaczyna działać haker, ujawniający skryte tajemnice uczniów. W produkcji możemy znaleźć jednak znacznie więcej życiowej prawdy, niż mogłoby się wydawać. Każdy bowiem twierdzi, że chce szczerości, ale nie zawsze jest na to gotowy, szczególnie, gdy ma się ni podzielić z całym otoczeniem. W tym przypadku prawda prowadzi do chaosu, nienawiści i chęci zemsty. Czy ekscentryczna nastolatka powstrzyma tajemniczą postać? Sprawdźcie w Netflix, od sierpnia w dwóch sezonach.

Hit & Run

Można powiedzieć, że również ten serial sensacyjny opiera się na tematyce prawdy, ale tym razem jej poszukiwania. Bohater tej międzynarodowej, hiszpańskojęzycznej produkcji próbuje rozwiązać zagadkową śmierć żony i znaleźć winnych jego straty. Czy jednak mu się to uda i czy przy dążeniu do sprawiedliwości nie straci tego, co mu pozostało? Trzymający w napięciu serial Hit & Run to produkcja oryginalna Netflix i dostępna już od 6 sierpnia, czyli doskonała propozycja na weekend.

Nowy smak wiśni

Niech was nie zwiedzie słodko brzmiący tytuł Nowy smak wiśni. Ten miniserial to prawdziwa jazda bez trzymanki oraz kino zemsty w zupełnie nowym, psychodelicznym i niejednoznacznym wydaniu. Młoda reżyserka jedzie do Hollywood, aby nakręcić film. Trafia jednak na niewłaściwą osobę i zamierza srogo zemścić się za wszystko, co ją spotkało. Czy jednak nie posunie się w tym za daleko i co będzie w stanie poświecić? Jedną z najbardziej urokliwych kwestii jest relacja kat-ofiara, jednak nie w klasycznym ujęciu, a w jednej osobie. Reszty będziecie mogli dowiedzieć się już od 13 sierpnia na Netflix.

Otwórz oczy

Serial Otwórz oczy zapowiada się intrygująco: nastolatka z amnezją, tajemniczy ośrodek w głębi lasu, niekonwencjonalne metody terapii i budzące podejrzenia zachowanie dyrekcji oraz personelu. Co jednak, jeśli dorzucę do tego fakt, że jest to polska produkcja? Nabiera dodatkowych rumieńców prawda? Serial zadebiutuje na Netflix 25 sierpnia, jednak zwiastun sugeruje, że warto będzie poczekać. Nie ma to jak polski, ciekawy i mroczny thriller, prawda?

Nevertheless

Nevertheless to serial koreański, co ciekawe, oparty na podstawie internetowej kreskówki. Gustujący w przelotnych relacjach student i niewierząca w miłość młoda dziewczyna. On postanawia ją zdobyć, ale nie ma wobec niej poważnych zamiarów, ona zaczyna wierzyć, że zbliżyło ich przeznaczenie. Jak potoczy się ta historia, szczególnie, że w grę wchodzi zmysłowy czar rzucony na dziewczynę? Przekonacie się 29 sierpnia.

Filmy oryginalne i na licencji, które pojawią się w sierpniu na Netflix

Wiedźmin: Zmora Wilka

Jak sama nazwa wskazuje, Wiedźmin: Zmora Wilka to produkcja, której akcja dzieje się w uniwersum Wiedźmina, ale na próżno szukać tu Geralta. Zamiast tego, głównym bohaterem historii jest Vesemir, jednak nie leciwy mentor jakiego znamy i uwielbiamy, a młody Wiedźmin. Czasy, gdy Wiedźmini nie byli wyrzutkami i „mutantami”, zakony były liczne oraz cieszyły się szacunkiem, a świat był pełen potworów do zgładzenia, jak obecnie. Warta uwagi jest kreska produkcji animowanej, przypominająca inną popularną produkcję Netflixa – Castlevania i jeśli Wiedźmin: Zmora Wilka jest choć w połowie tak dobra, jak przygody Alucarda, to zdecydowanie warto obejrzeć ten film.

Chmara

Chmara to film na licencji, który na Netflix trafi w piątek, 6 sierpnia. To pozycja raczej dla miłośników klimatu grozy, która na myśl przywołuje kultowy Rój z 1978 roku z Michaelem Caine’m w roli głównej. Bohaterka tego francuskiego horroru hoduje szarańcze, aby produkować z niej wysokobiałkowy pokarm. Problem w tym, że owady nie chcą się rozmnażać, przynajmniej dopóki protagonistka nie odkrywa, że jej podopiecznym smakuje krew. Cóż, klasyka, ale w całkiem ciekawym wydaniu.

Sweet Girl

Długo zapowiadana produkcja oryginalna Netflixa - Sweet Girl, przypomina poniekąd Hit & Run. Dużą różnicę robi jednak Jason Mamoa, jako odtwórca głównej roli i nieco bardziej dramatyczne podejście do tematu straty ukochanej osoby oraz ukarania osób odpowiedzialnych za jej śmierć. Do tego dochodzi walka bezsilnego człowieka z systemem oraz korporacją farmaceutyczną, która nie cofnie się przed niczym, aby uciszyć problematyczne osoby. Bohater nadal jednak ma wiele do stracenia, a mianowicie córkę, pomagającą mu w krucjacie i zemście. Film zadebiutuje 20 sierpnia na Netflix.

Ostatni czarny człowiek w San Francisco

Film Ostatni czarny człowiek w San Francisco to historia dwóch braci, którzy chcą wprowadzić się do dawnego domu dziadka. Problem w tym, że jako czarnoskórzy nie są mile widziani w białej okolicy miasta San Francisco. Opowieść o podziałach, ale nie w typowej w dzisiejszych czasach, nieco nachalnej narracji, a w melancholijny i czarujący od pierwszej minuty sposób. W produkcji wystąpił m.in. Danny Glover, a w roli głównej, znany z jednej z najgłośniejszych produkcji oryginalnych Netflixa – Kraina Lovecrafta, Jonathan Majors.

Monster Hunter: Legends of the Guild

Mało wam animacji w stylu Wiedźmina i Castlevani, czyli znakomitych historii, które pojawiły się też w grach? Oto więc Monster Hunter: Legends of the Guild, na postawie kultowego świata gier Monster Hunter (film z Millą Jovovich przemilczmy). W świecie, w którym żyją zarówno ludzie, jak i potwory, potrzebni są sprawni wojownicy, którzy pilnują bezpieczeństwa ludzi. Aiden, młody chłopak pragnie zostać jednym z ich, a wkrótce dowiaduje się, że jeden ze Starszych Smoków zmierza w kierunku jego wioski. Wizualnie animacja komputerowa prezentuje się świetnie, jak fabuła i klimat? Zobaczymy.

Netflix - sierpień 2021. Dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

Pray Away

Dokument Pray Away skupia się na terapii konwersyjnej, która w teorii miała leczyć ludzi z homoseksualizmu, w praktyce jednak, wyrządziła wiele zła i krzywd, a jej „pacjenci” byli w rzeczywistości ofiarami. Na temat ruchu chrześcijańskiego, który zapoczątkował tę formę „leczenia” wypowiadają się jego liderzy oraz jedna z ofiar. Warto obejrzeć tę produkcję, aby bez zbędnego ubarwiania zobaczyć do czego mogą prowadzić skrajne przekonania, czy to natury społecznej, czy religijnej.

Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy

Pozornie przeciętny, nastoletni chłopak w krótkim czasie stał się baronem narkotykowym, a swój towar sprzedawał za pośrednictwem internetu. Brzmi znajomo, szczególnie dla fanów Netflixa? I słusznie, ponieważ to ta, autentyczna historia stała się podstawą do jednej z popularniejszych produkcji platformy – Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko). W dokumencie Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy wypowiada się główny bohater tej historii oraz osoby, które go schwytały.

Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena

Kolejna odsłona dokumentów Netflixa, przybliżająca losy najsłynniejszych morderców w historii. Tym razem padło na Dennisa Nilsena. Świetny dokument Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena oparty jest na opowieściach śledczych, dziennikarzy oraz samego zainteresowanego, który z ochotą opowiadał o swoich dokonaniach. Do tych, około 250 godzin niepublikowanych dotychczas nagrań dotarli twórcy produkcji. Dzięki temu możemy poznać historię skazanego na dożywocie, seryjnego zabójcy i nekrofila, grasującego w Szkocji w latach 1978-1983 i mającego na sumieniu co najmniej 12 młodych chłopców oraz mężczyzn.

Kalendarz premier Netflix w sierpniu

Produkcje już dostępne na platformie

Blade: Mroczna Trójca

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali

Robin Hood: Książę złodziei

Jump

‘76

Czekolada

Sok z żuka

Creed: Narodziny legendy

Dobry agent

For Life

Creed II

Inspekcja - spektakl

Konfrontacja

Karski

Poltergeist

World Trade Center

Węże w samolocie

Cała ona

Z zaskoczenia

44 koty - Sezon 3

Wyznania gejszy

UFO: Odtajnione projekty

Jak w niebie

Shiny_Flakes: Nastoletni baron narkotykowy

Pray Away

Dom z koszmarów

Gotowanie z Paris

Jutro idziemy do kina

Control Z - Sezon 2

Słodziak

Kokainowi kowboje: Królowie Miami

Mistrzowie renowacji samochodów - Sezon 3

Netflix - nadchodzące premiery i nowości

6 sierpnia 2021r

Hit & Run - Sezon 1

Chmara

Quam's Money

Nine Emotions

Vivo

7 sierpnia 2021r

Ostatni czarny człowiek w San Francisco

8 sierpnia 2021r

Love (ft. Marriage and Divorce) - Sezon 2

9 sierpnia 2021r

Król Szamanów

10 sierpnia 2021r

Koci Domek Gabi - Sezon 2

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang

Sportowe opowieści

Bloodshot

11 sierpnia 2021r

Misha i wilki

The Kissing Booth 3

Słodka brygada

Bogini asfaltu

12 sierpnia 2021r

Monster Hunter: Legends of the Guild

AlRawabi School for Girls

Riverdale: Sezon 5 - nowe odcinki

Lokillo: Nic już nie jest tak samo

13 sierpnia 2021r

Bez pożegnania

Valeria - Sezon 2

Jego królestwo

Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci

Beckett

Nowy smak wiśni

15 sierpnia 2021r

Downton Abbey

Grace: Opętanie

Dziewczyna z Patong

Jesteś tylko moja

W poszukiwaniu bomby atomowej Hitlera

16 sierpnia 2021r

Klucz do koszmaru

17 sierpnia 2021r

Tut Tut Autka w Pagórkowie - Sezon 5

Z kamerą u Kardashianów - Sezon 5

Żony Beverly Hills - Sezon 5

18 sierpnia 2021r

Nie z mojej ligi

Pamiętniki studentek z wymiany

Pokonani

Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena

20 sierpnia 2021r

Pani dziekan

Zakochany mężczyzna

Harmidom - Film

Sekcja rytmiczna

Będzie dobrze

Sweet Girl

Comedy Premium League

23 sierpnia 2021r

Wiedźmin: Zmora Wilka

Tomb Raider

24 sierpnia 2021r

Oggy Oggy

25 sierpnia 2021r

Post Mortem: W Skarnes nie umiera nikt

Otwórz oczy

Jan Boży: Uzdrowienia i zbrodnie

Jumanji: Następny poziom

Scott Lindgren: Z nurtem życia

Bob Ross: Szczęśliwe wypadki, zdrada i chciwość

Clickbait

Naprawdę miłość

Motelowe metamorfozy

26 sierpnia 2021r

Zjazd rodzinny - Sezon 4

Edens Zero

27 sierpnia 2021r

Cały on

Arlo w Nowym Jorku

Valdosta Wildcats: Drużyna mistrzów

29 sierpnia 2021r

Nevertheless

31 sierpnia 2021r

Good Girls - Sezon 4

You Are My Spring

Radość życia z Marie Kondo

Oczywiście Netflix lubi zaskakiwać i by podtrzymać naszą ciekawość często wręcz z zaskoczenia dołącza do swojej oferty kolejne, niezapowiedziane premiery i nowości. Tak więc możemy się raczej spodziewać, że poza powyższą listą w sierpniu na Netflix znajdzie się coś jeszcze. Miłego oglądania.

