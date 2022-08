Netflix - premiery i nowości sierpnia 2022. Co jeszcze nas czeka?

Przedstawiamy kompletną listę premier i nowości, jakie pojawią się na Netflix w sierpniu 2022.

Spis treści

The Good Doctor - 4 sezon

Premiera na Netflix - 2 sierpnia

The Good Doctor to serial, który opowiada historię lekarza zmagającego się z autyzmem. Nikt wcześniej nie wierzył, że będzie on mógł leczyć ludzi, jednak pewne wydarzenie doprowadziło do tego, że otrzymał posadę w szpitalu. Od tamtej pory jego codzienność to pomoc innym, walka z własną chorobą oraz brakiem ufności ze strony kolegów z pracy. 4 sezon na Netflix od 2 sierpnia.

Wieczna noc

Premiera na Netflix - 3 sierpnia

Wieczna noc to belgijski serial opowiadający historię mieszkającej na przedmieściach samotnej 17-latki. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z grupą młodzieży, która zażywa narkotyk sprawiający, że mogą śnić na jawie. Okazuje się, że to co zobaczą dalekie będzie od sennych marzeń, o których zapewne w pierwszej chwili pomyśleli. Na Netflix od 3 sierpnia.

Sandman

Premiera na Netflix - 5 sierpnia

Sandman to serial, który został stworzony na podstawie bestsellerowej serii komiksów autorska Neila Gaimana. Historia na pograniczu horroru i fantastyki opowiada o Władcy Snów, który po 100 latach spoczynku wraca, aby przywrócić dawny ład w świecie snów... i nie tylko. Na Netflix od 5 sierpnia.

Carter

Premiera na Netflix - 5 sierpnia

Carter to film dla pasjonatów azjatyckiego kina akcji. Opowiada o mężczyźnie, który stracił pamięć. Jego ruchami kieruje tajemniczy głos, który wydobywa się z wnętrza urządzenia w jego uchu. Wyrusza na misję odbicia zakładniczki. Czy mu się uda? Dowiemy się na Netflix od 5 sierpnia.

Locke & Key, sezon 3

Premiera na Netflix - 10 sierpnia

Tęsknicie za Stranger Things i serialem, który opowiada o wielkich tajemnicach? Z 3sezonem wraca Locke & Key, który opowiada historię rodziny Locke. To właśnie tytułowe klucze są przyczynkiem to dziwnych wydarzeń i wielkich tajemnic. Na Netflix od 10 sierpnia.

Dzienna zmiana

Premiera na Netflix - 12 sierpnia

Dzienna zmiana to horror komediowy, który opowiada historię łowcy wampirów. Mężczyzna ma tylko tydzień, aby zdobyć pieniądze na czesne dla swojej córki. Czy mu się uda? Na Netflix od 12 sierpnia.

Netflix - sierpień 2022 - kalendarz premier

1 sierpnia

Wichrowe wzgórza

Kawiarnia Minamdang

Wielkodrzewo

2 sierpnia

The Good Doctor (4. sezon)

Ricardo Quevedo: Jutro będzie gorzej

3 sierpnia

Totalny chaos: Woodstock ’99

To nie wina karmy

Buba

Wieczna noc

Dobrego dnia, Verônico (2. sezon)

4 sierpnia

Kakegurui Twin

Markiza Tamara Falcó

Bracia Gigaroboty

Sezon ślubów

5 sierpnia

Sandman

Wojownicze żółwie ninja: Ewolucja

Carter

Darlings

6 sierpnia

Reclaim

8 sierpnia

Kryptonim: Imperator

Drużyna Zenko (2. Sezon)

9 sierpnia

I just killed my dad

10 sierpnia

Locke & Key, (3. sezon)

Małżeństwo po indyjsku (2. sezon)

Operacja renowacja

Kuchenne potyczki: Brazylia

Szkolne opowieści

Piosenka prosto z serca

Argentyński skok stulecia

11 sierpnia

DOTA: Dragon’s Blood (3. część)

Leo Baker: Życie na desce

12 sierpnia

Dzienna zmiana

Jeszcze nigdy… (3. sezon)

Modelowa rodzina

13: Musical

15 sierpnia

Deepa i Anoop

16 sierpnia

Laleczka Chucky 3

Żądło

Ja Cię kocham, a Ty z nim

Sportowe opowieści: Dziewczyna, która nie istniała

17 sierpnia

Royalteen

Dwa życia

Ogień i żar

Nikt nie jest podejrzany

18 sierpnia

He-Man i władcy wszechświata (3. sezon)

Tekken: Bloodline

W głowie kota

19 sierpnia

Filuś i Kubuś (2. część)

Echa

Kleo

Alma

Magicy makijażu (4. sezon)

Kolejne 365 dni

20 sierpnia

Fullmetal alchemist the revenge of scar

22 sierpnia

The Walking Dead (11. sezon, 1. część)

23 sierpnia

Chad and JT go deep

24 sierpnia

Selling Sunset: Orange County

Zaginiony Ollie

Mo

Porady różowej brygady: Brazylia

Przez ogień

Z nami nie ma żartów

Running with the devil: the wild world of John Mcafee

25 sierpnia

To jest miłość

Historia w pytaniach i odpowiedziach (2. sezon)

Angry Birds: Letnie szaleństwo (3. sezon)

Rilakkuma w parku rozrywki

26 sierpnia

Czas dla siebie

Drive hard: the maloof way

Ludik

Miłość dla dorosłych

Puls Seulu

29 sierpnia

Ona tu rządzi

Mighty express (7. sezon)

30 sierpnia

Wyznania morderców

31 sierpnia

Gry rodzinne

Club América vs. Club América

Przypadkowy przechodzień