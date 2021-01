Netflix – premiery i nowości stycznia 2021

Netflix zaserwuje nam w styczniu 2021 roku sporo nowości. Na liście znalazło się ponad 80 tytułów, w tym m.in. kontynuacje popularnych seriali oraz nowe produkcje oryginalne platformy.

Spis treści

Za nami rok 2020 oraz przerwa świąteczna, więc najwyższa pora z optymizmem spojrzeć w przyszłość i rozpocząć nowy rozdział. Z pewnością, poza nadzieją na polepszenie światowej sytuacji w 2021 roku, większość ludzi powzięła własne, noworoczne postanowienia. Jakie by one nie były, w Nowym roku życzymy wam realizacji ich wszystkich. Oby jednak nie dotyczyły one ograniczenia oglądania filmów i seriali, ponieważ utrudni nam to serwis streamingowy Netflix. Platforma przygotowała swoim użytkownikom bogatą i różnorodną listę nowości, które zadebiutują już w pierwszym miesiącu 2021 roku. Wśród styczniowych premier serwisu znalazły się zarówno znane produkcje, jak i kontynuacje popularnych seriali oraz nowe projekty oryginalne Netflixa. Wybraliśmy dla was najciekawsze premiery stycznia, a poniżej znajdziecie pełną listę tytułów, wraz z dokładną datą ich premiery. Zapraszamy.

To się nazywa duży wybór

Styczniowe premiery seriali w Netflix – nowe tytuły i kontynuacje

Cobra Kai: Sezon 3 i Jezioro marzeń: Sezony 1-6

Serial oryginalny Netflixa – Cobra Kai, szturmem zdobył serca i zainteresowanie użytkowników serwisu. Produkcja przedstawia dalsze losy bohaterów kultowych filmów z serii Karate Kid (konkretnie dwóch pierwszych części). Tym razem jednak, główne skrzypce historii gra Johnny, czyli przeciwnik i dręczyciel Daniela sprzed lat. Jak wygląda obecne życie dawnych konkurentów i jak będzie wyglądać ich dalsza historia? Przekonajcie się sami, tym bardziej, że w styczniu zadebiutuje trzeci już sezon serialu.

Skoro już przy kultowych produkcjach sprzed lat mowa, to dokładnie w połowie miesiąca do oferty Netflixa dołączy serial Jezioro marzeń. Przebojowa produkcja o losach grypy przyjaciół nadawana była w latach 1998-2003 i nie tylko przyciągała przed ekrany miliony fanów, ale również zapoczątkowała karierę m.in. Michelle Williams czy Katie Holmes. Na serwisie pojawi się od razu sześć sezonów, co pozwoli na swobodną podróż sentymentalną dla jednych, a innym możliwość poznania tego fenomenu osobiście.

Wikingowie i W garniturach: Sezon 8

W styczniu mamy również możliwość poznać dalsze losy klanu legendarnego przywódcy Wikingów – Ragnara Lothbroka, za sprawą kolejnych odcinków przebojowego serialu Wikingowie. Nowe odcinki są już dostępne na platformie.

Natomiast dla zwolenników bardziej współczesnych klimatów, a także charyzmatycznych i inteligentnych prawników, Netflix przygotował ósmy sezon serialu W garniturach, który będziecie mogli obejrzeć już 23 stycznia.

Koci Domek Gabi: Sezon 2 i Przeznaczenie: Saga Winx

Dla młodszych użytkowników również znajdzie się coś ciekawego wśród styczniowych premier serwisu. Maluchy z pewnością ucieszą się z drugiego sezonu serialu Koci Domek Gabi: Sezon 2.

Nieco starsi natomiast, a szczególnie dziewczynki, będą z pewnością zainteresowane aktorską wersją rysunkowej serii Winx - Przeznaczenie: Saga Winx. Losy grupy przyjaciółek obdarzonych wyjątkowymi mocami będą dostępne już 22 stycznia.

Riverdale: Sezon 5

Już 25 stycznia na Netflixie pojawi się piąty sezon serialu Riverdale, czyli jednej z najpopularniejszych produkcji oryginalnych platformy. Co ciekawe, historie nastolatków z małego, lecz niezbyt spokojnego miasteczka, mają miejsce w tym samym uniwersum, co przygody nastoletniej czarownicy z Chilling Adventures of Sabrina, których finałowy sezon zadebiutował w ostatnim dniu 2020 roku.

Głowa rodziny i Snowpiercer: Sezon2

Zdecydowanie warto wyróżnić jeszcze dwa seriale, przeznaczone jedynie dla dorosłych odbiorców. Pierwszym z nich jest seria Głowa rodziny, udowadniająca, że produkcje rysunkowe czy animowane nie muszą być przeznaczone dla dzieci.

Na kolejnej pozycji znalazł się drugi sezon serialu oryginalnego Netflixa - Snowpiercer. Produkcja jest adaptacją francuskiego komiksu pod tym samym tytułem i opowiada o losach ostatnich ludzi na ziemi, którzy ukryli się przed globalną katastrofą w supernowoczesnym pociągu, stworzonym przez bogatego wizjonera. Czy wybawienie może stać się w pułapką? Jak przetrwać i zachować człowieczeństwo? Sprawdźcie sami już 26 stycznia.

Styczniowe premiery filmowe w Netflixie

Blade Runner 2049 i W strefie wojny

Blade Runner 2049 to długo wyczekiwana kontynuacja kultowego i doskonałego Łowcy androidów z 1982 roku. To ponadczasowe przesłanie zaserwowane w klimacie dystopijnej przyszłości, a także tytuł dla miłośników kina (i nie tylko) w klimacie cyberpunku, świetnej gry aktorskiej oraz intrygującej fabuły.

Natomiast W strefie wojny to produkcja oryginalna serwisu Netflix w podobnym klimacie, czyli znajdziemy tu niezbyt przyjemny świat niedalekiej przyszłości, androida, walkę, ciekawą akcję oraz rozterki moralne. Film zadebiutuje na platformie 15 stycznia 2021 roku.

Smerfy, Hotel Transylwania i Kraina cudów

Platforma Netflix stara się dbać o swoich najmłodszych odbiorców i nie inaczej jest w styczniu 2021 roku. Dzięki licencjom, do oferty serwisu trafiły już Smerfy, do których dołączy wkrótce zabawna animacja o świecie potworów - Hotel Transylwania. Historia opowiadająca o miłości ponad podziałami oraz tolerancji zarówno rozbawi, jak i wzruszy. To pozycja do wspólnego oglądania dla całej rodziny.

Na liście debiutów dla najmłodszych znalazł się też film animowany Kraina cudów, w którym mała dziewczynka próbuje wskrzesić ukryte głęboko w lesie wesołe miasteczko. Na szczęście, do pomocy ma równie dzielnych i wyjątkowych przyjaciół.

Annabelle wraca do domu

Było słodko, to może trochę postraszymy? Annabelle wraca do domu to kolejna część horrorowej sagi, rozpoczętej filmem Obecność z 2013 roku. Demonologowie Ed i Lorraine Warren po raz kolejny na ekranach telewizorów mierzą się z demoniczną lalką Annabel, próbując przeszkodzić jej w dalszych okrucieństwach. Czy nie sprowadzą tym samym niebezpieczeństwa na innych, w tym na własną córkę?

Love Story i Dwóch ojców

Love Story to jedna z najpiękniejszych kinowych miłości wszech czasów. Jednocześnie romantyczna oraz piękna, co bolesna, tragiczna i smutna. Każdy szanujący się kinoman powinien zapoznać się z tym tytułem, natomiast wielu z nich z pewnością chętnie go sobie odświeży.

Dwóch ojców to brazylijska produkcja oryginalna Netflixa i ciepła historia o nastolatce, które pomimo sprzeciwu matki postanawia dowiedzieć się kto jest jej biologicznym ojcem. Problem w tym, że kandydatów jest dwóch i są od siebie kompletnie różni. Jak zareagują na możliwość posiadania kilkunastoletniej córki i co z tego wyniknie? Sprawdźcie 15 stycznia.

Do dwóch razy sztuka

Rocketman oraz Julie i Julia

Na liście znalazły się też propozycje dla fanów filmów, bazujących na prawdziwych wydarzeniach i ludzkich historiach. Wśród nich znajdziemy m.in. nagradzany oraz chwalony Rocketman, przedstawiający życie jednego z największych artystów w historii – Eltona Johna.

Z kolei Julie i Julia to losy dwóch wyjątkowych kobiet, które dzieli niemal wszystko, nawet czas. Wiele je jednak łączy, w tym podobne imię, a także ogromna pasja i serce do gotowania. Film z przesłaniem oraz znakomitą grą aktorską, który powinno się obejrzeć.

Służby specjalne

Polskim akcentem są natomiast Służby specjalne. Film o agentach specjalnych, intrygach oraz spisku na najwyższym szczeblu, a do tego głośne, polskie nazwiska i świetna realizacja to pozycja dla miłośników mocnego kina.

The Walk. Sięgając chmur

Wart obejrzenia jest także The Walk. Sięgając chmur. Film na podstawie autentycznych wydarzeń, przedstawiający historię Philippe'a Petita, który w 1974 roku przeszedł po linie między wieżami World Trade Center.

Netflix w styczniu 2021 – dokumenty, reportaże i inne ciekawostki

Kreatywny mózg i Poradnik Headspace: Medytacja

Ludzie to wyjątkowe istoty, wiecznie poszukujące odpowiedzi na różne pytanie. Tak jest także w przypadku Davida Eaglemana, neurobiologa zaintrygowanego możliwością zwiększenia kreatywnych możliwości naszego mózgu. Jego odkrycia przedstawiono w dokumencie - Kreatywny mózg.

Natomiast, jak sam tytuł wskazuje, Poradnik Headspace: Medytacja pomoże nam wejrzeć w głąb siebie samych oraz swojej świadomości, abyśmy sami sobie mogli pomów z własnymi emocjami.

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę i Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 5

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę to miniserial dokumentalny, w którym możemy śledzić zmagania dwóch detektywów, próbujących schwytać przerażającego, seryjnego mordercę, grasującego 1 985 roku w Los Angeles.

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata to oryginalna seria Netflixa, ukazująca życie i zmagania więźniów z pierwszej ręki, dzięki temu, że dziennikarze dobrowolnie zgadzają się na zamkniecie w tych miejscach. Mocna produkcja dla dorosłych odbiorców, której piąty sezon pojawi się na serwisie już 8 stycznia.

Kalendarz styczniowych premier na Netflix

Produkcje już dostępne na platformie

Smerfy

Głowa rodziny: Sezony 16-18

Niekończąca się miłość

Abby Hatcher

Blade Runner 2049

Full Out 2: You Got This!

Hotel Transylwania

Julie i Julia

Love Story

Power Rangers Beast Morphers: Sezon 2

Running Man: Sezon 1

Kreatywny mózg

The Walk. Sięgając chmur

Wikingowie

Poradnik Headspace: Medytacja

Minimalizm: Czas na mniej

Domy na miarę marzeń: Sezon 2

Asphalt Burning

Produkcje, które dopiero zadebiutują na Netflixie

05 stycznia 2021

Nailed It! Meksyk: Sezon 3

Historia wulgaryzmów: Sezon 1

Koci Domek Gabi: Sezon 2

06 stycznia 2021

Tony Parker: Ostatni rzut

Przeżyć śmierć: Sezon 1

07 stycznia 2021

Cząstki kobiety

08 stycznia 2021

Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto: Miniserial

Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 5

Lupin: Część 1

Stuck Apart

Kroniki Idhunu: Część 2

Potężny mały Bheem: Festiwal latawców

09 stycznia 2021

Kraina cudów

10 stycznia 2021

Brooklyn 9-9

11 stycznia 2021

Crack: Kokaina, korupcja i konspiracja

13 stycznia 2021

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę: Miniserial

14 stycznia 2021

The Heartbreak Club

Tanda Tanya

15 stycznia 2021

Jezioro marzeń: Sezony 1-6

Kuroko’s Basketball: Sezon 1

Bling Empire

Dwóch ojców

W strefie wojny

Rozczarowani: Część 3

Carmen Sandiego: Sezon 4

16 stycznia 2021

Rocketman

19 stycznia 2021

Cześć, ninja!: Sezon 4

Służby specjalne

20 stycznia 2021

Arsenał szpiega: Sezon 1

Córka innej matki: Sezon 1

21 stycznia 2021

Gdzie jest mój agent?: Sezon 4

Riverdale: Sezon 5

22 stycznia 2021

Park Jurajski: Obóz Kredowy: Sezon 2

Przeznaczenie: Saga Winx

Dmuchacze szkła: Sezon 2

Moja babcia jest lesbijką

Biały Tygrys

23 stycznia 2021

W garniturach: Sezon 8

26 stycznia 2021

Snowpiercer: Sezon 2

Go Dog Go

27 stycznia 2021

Accomplice

Klara – Don’t Be Afraid to Follow Your Dream

Medicinen

Under the Sun

Änglar, finns dom?

Bitchkram

Four more years

Hugo & Josefin

Ingeborg Holm

28 stycznia 2021

Annabelle wraca do domu

Brightburn: Syn ciemności

Gloria Bell

29 stycznia 2021

‘Ohana: Najcenniejszy skarb

Below Zero

Wykopaliska

To my: Brooklyn Saints: Sezon 1

31 stycznia 2021

The Uncanny Counter

Tytuły bez dokładnej daty

Cobra Kai: Sezon 3

50M2

Bonding: Sezon 2

The Netflix Afterparty !

June & Kopi

Jeśli natomiast ominęły was Netflixowe nowości z zeszłego miesiąca, to informacje na ich temat znajdziecie tutaj.