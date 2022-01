Netflix - premiery i nowości stycznia 2022 roku

Zastanawiasz się, jakie nowe seriale i filmy będzie można obejrzeć w pierwszym miesiącu nowego roku? Sprawdź poniższą listę wszystkich premier na platformie Netflix w styczniu 2022.

Styczniowa pogoda skłania raczej do spędzania wieczorów w ciepłym, domowym zaciszu. Z pomocą w zapełnieniu wolnego czasu przychodzą platformy streamingowe. Sprawdzamy, co w pierwszym miesiącu nowego roku ma do zaoferowania największy przedstawiciel VOD w Polsce - Netflix. Zdecydowanie będzie w czym wybierać, a smakowite kąski dla siebie znajdą osoby w każdym wieku. Sprawdźcie poniższą listę premier Netflixa w styczniu 2022.

Jak pokochałam gangstera

Premiera na Netflix - 5 stycznia

Jak pokochałam gangstera opowiada o życiu najsłynniejszego polskiego "chłopaka z miasta", Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Historię poznajemy z perspektywy tajemniczej kobiety, która przez długi czas znajdowała się w pobliżu głównego bohatera. Każdy, kto oglądał poprzedni film Macieja Kawulskiego, Jak zostałem gangsterem, zobaczy kilka bardzo ciekawych i subtelnych nawiązań. Co prawda trzeba się przygotować na 3 godziny seansu, jednak warto poznać tę opowieść, która została oparta na prawdziwych wydarzeniach. Film dostępny na Netflix od 5 stycznia.

Matka/Android

Premiera na Netflix - 7 stycznia

Film Matka/Android przenosi nas do postapokaliptycznego świata, który targany jest konfliktem spowodowanym brutalnym powstaniem androidów. Poznajemy tutaj historię ciężarnej kobiety oraz jej chłopaka, którzy szukają dla siebie bezpiecznego miejsca. Na kilka dni przed porodem muszą stawić czoła zagrożeniu, jakie czeka ich w Ziemi Niczyjej - twierdzy zbuntowanych robotów. W rolach głównych zobaczymy Chloë Grace Moretz, Algee Smith oraz Raúla Castillo. Film dostępny na Netflix od 7 stycznia.

Undercover, sezon 3

Premiera na Netflix - 10 stycznia

Trzeci sezon Undercover opowie historię Bobby'ego Lemmensa oraz Ferry'ego Boumana, którzy połączą siły, aby przeciwstawić się nowemu gangowi, który przejmuje władzę w mieście. Ferry po opuszczeniu więzienia dowiaduje się, że nie jest już królem ecstasy a jego terytorium przejęła grupa kierowana przez tureckie małżeństwo. Serial będzie się składał z 8 odcinków. Premiera na Netflix 10 stycznia.

Dziennikarka

Premiera na Netflix - 13 stycznia

Dziennikarka to serial, który szczególnie spodoba się fanom azjatyckich produkcji. Poznamy tutaj historię tytułowej dziennikarki, która za wszelką cenę, nie bacząc na niebezpieczeństwo postanawia dotrzeć do prawdy na temat rządowego skandalu korupcyjnego. Serial jest adaptacją kinowego hitu, który pojawił się w 2019 roku pod tym samym tytułem. Rolę reżysera ponownie pełnił Michihito Fujii, a w głównej roli zobaczymy uwielbianą w Japonii Ryoko Yonekure. Pierwszy sezon dostępny na Netflix od 13 stycznia.

After Life, sezon 3

Premiera na Netflix - 14 stycznia

After Life opowiada historię Tony'ego, który nie może poradzić sobie ze śmiercią żony. Odbija się to na osobach dookoła, a przede wszystkim na współpracownikach. Serial idealnie równoważy poważne tematy skłaniające do refleksji oraz typowy, brytyjski humor. Jak potoczą się dalsze losy głównego bohatera oraz jego bliskich? Trzeci sezon na Netflix od 14 stycznia.

Archiwum 81

Premiera na Netflix - 14 stycznia

Serial Archiwum 81 opowiada historię mężczyzny zajmującego się odnawianiem starych i zniszczonych kaset wideo. Przez pewne zlecenie zostaje wciągnięty w sam środek tajemniczych wydarzeń. Musi odrestaurować dzieło zaginionej reżyserki, która badała sprawę demonicznej sekty. Archiwista jest przekonany, że może ocalić kobietę przed tragicznym losem, mimo, że od dramatycznych wydarzeń minęło już 25 lat. Pierwszy sezon serialu dostępny na Netflix od 14 stycznia.

W królewskim stylu

Premiera na Netflix - 20 stycznia

Osoby lubiące komedie romantyczne znajdą w styczniu w ofercie Netflixa także coś dla siebie. Film W królewskim stylu opowiada historię nowojorskiej fryzjerki, która dostaję propozycję pracy na ślubie księcia. W pewnym momencie między nimi zaczyna iskrzyć. Czy dla Izzy ważniejsze będą obowiązki czy uczucie? Film na Netflix od 20 stycznia.

Ozark, sezon 4, część 1

Premiera na Netflix - 21 stycznia

Serial Ozark opowiada historię rodziny Byrde'ów, która musiała przeprowadzić się na wyżynę Ozark, aby spłacić dług, który ma u bossa narkotykowego. 4 sezon będzie podzielony na dwie części po 8 odcinków. Fabuła skupi się na postaciach Marty i Wendy, które wspinają się na szczyt imperium Navarro. Pojawia się nowa okazja, aby opuścić Ozark, jednak dawne przewinienia skutecznie im to utrudniają. Pierwsza część 4 sezonu na Netflix od 21 stycznia.

Snowpiercer, sezon 3

Premiera na Netflix - 25 stycznia

Fabuła trzeciego sezonu Snowpiercer skupi się wokół Laytona, który wraz ze swoją grupą szuka miejsca, w którym można rozpocząć życie na nowo i odtworzyć cywilizację. W tym samym czasie Wilford nadal sprawuje krwawe rządy tyrana na Snowpiercerze. W serialu zobaczymy nową bohaterkę, w której rolę wcieli się Archie Panjabi. Premiera 3 sezonu na Netflix 25 stycznia.

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie

Premiera na Netflix - 28 stycznia

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie to film z Kristen Bell w roli głównej. Anna to kobieta ze złamanym sercem, dla której jedynym sensem jest spoglądanie przez okno z winem w ręku. Pewnego dnia do domu naprzeciwko wprowadza się przystojny mężczyzna z córką. Anna zaczyna mieć nadzieję na udane życie, ale w pewnym momencie zostaje świadkiem morderstwa. A przynajmniej tak jej się wydaje. Premiera na Netflix 28 stycznia.

All of Us Are Dead

Premiera na Netflix - 28 stycznia

All of Us Are Dead jest inspirowany komiksem Now at Our School, który był wydawany w latach 2009-2011. Serial opowie historię grupy licealistów, którzy zostali uwiezieni w szkole. Wokół panuje epidemia zombie a nastolatkowie starają się ochronić przed inwazją żywych trupów. Zombie nie są tutaj do końca bezmyślnymi zlepkami mięsa, które ledwie poruszają nogami. To szybkie i bezlitosne bestie, które czekają tylko na najmniejszy błąd bohaterów. Czy koreański serial ponowi sukces Squid Game? Premiera 1 sezonu na Netflix 28 stycznia.

Kalendarz styczniowych premier na Netflix

1 stycznia 2022 roku

Taksówkarz

Power Rangers Dino Fury, sezon 1

Plan na miłość, sezon 3

4 stycznia 2022 roku

Super drużyna

5 stycznia 2022 roku

Zbuntowani

Kolacja dla czworga

Jak pokochałam gangstera

6 stycznia 2022 roku

Klub, część 2

Odludzie

7 stycznia 2022 roku

Hype House

Matka/android

Johnny Test, sezon 2

10 stycznia 2022 roku

Undercover, sezon 3

11 stycznia 2022 roku

Początek świata

13 stycznia 2022 roku

Dziennikarka

Ksero

Bez wahania

Król szamanów - sezon 4

14 stycznia 2022 roku

After Life, sezon 3

Dom

Archiwum 81

Los komika

Riverdance: Rzeczna opowieść

Dark Black Eyes

Fotografia

Zwyczajna miłosć

15 stycznia 2022 roku

Fale

18 stycznia 2022 roku

Mistrzowie mistyfikacji: Historie słynnych oszustów

Mighty Express: Nadjeżdżają kłopoty

Dota: Dragon's Blood, księga 2

19 stycznia 2022 roku

Too Hot to Handle, sezon 3

El marginal, sezon 4

Boskie przysmaki: Meksyk

20 stycznia 2022 roku

W królewskim stylu

Azja o północy: Jedzenie, taniec, marzenia

21 stycznia 2022 roku

Gorący sezon

Ozark, sezon 4, część 1

Skrzypce mojego ojca

Monachium: W obliczu wojny

That Girl Lay Lay

25 stycznia 2022 roku

Snowpiercer, sezon 3

Neymar: Perfekcyjny chaos

Ada Bambini, naukowczyni, sezon 2

27 stycznia 2022 roku

Wybrana

Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa

Jestem Georgina

28 stycznia 2022 roku

Feria: najciemniejsze światło

Z zimnej strefy

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie

Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa

Gramy u siebie

Angry Birds: Letnie szaleństwo

The Orbital Children

All of Us Are Dead

Kapil Sharma: I'm Not Done Yet

