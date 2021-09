Netflix – premiery i nowości września 2021 roku [Aktualizacja]

Platforma Netflix podała oficjalną listę wrześniowych premier i nowości. Sprawdź, co ciekawego będziesz mógł zobaczyć w tym miesiącu!

Spis treści

Mogłoby się wydawać, że wrzesień nie zaskoczy niczym dobrym - nic jednak bardziej mylnego. Platforma Netflix zadbała, by ten miesiąc pełen był wspaniałych premier, na które widzowie czekali od miesięcy. Mowa tutaj oczywiście o "Domu z papieru", ale także "Lucyferze" czy "Final Space. Co tu dużo mówić, zobaczcie co nowego pojawi się na jednym z najpopularniejszych z serwisó VOD w Polsce!

3 września

Dom z papieru I połowa 5 sezonu

twórca Álex Pina

“Dom z papieru” to hiszpański serial sensacyjny, który z pewnością znany jest każdemu fanowi mocniejszych wrażeń. Nie ma się temu co dziwić, skoro produkcja od lat dzierży tytuł najczęściej oglądanej nieanglojęzycznej produkcji na platformie Netflix. Osiągnięcie tego poziomu popularności jest możliwe dzięki niebanalnej i wielowątkowej fabule oraz fascynującym bohaterom. Serial “Dom z papieru” opowiada historię pewnego doskonale zaplanowanego napadu na hiszpańską mekkę narodową przez grupę przestępczą. Głową szajki rabusiów jest Profesor, który dzięki niezwykłym umiejętnościom analitycznym jest zawsze dwa kroki przed władzą. Początkowo napad idzie zgodnie z planem, jednak z czasem sprawy zaczynają się nieco komplikować. Trzeciego września odbywa się premiera pierwszych pięciu odcinków piątego sezonu, gdzie przyjdzie nam obejrzeć zakończenia całej akcji. Naszą recenzję dwóch odcinków możecie przeczytać tutaj. W rolach głównych pojawiają się: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Alba Flores, Miguel Herrán, Pedro Alonso, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Fernando Cayo, Olalla Hernández, Belén Cuesta, Najwa Nimri.

Reksin [serial]

twórca Jacinth Tan Yi Ting

Kolej na propozycję dla najmłodszych oraz fanów bajek animowanych. Mowa o nowym serialu “Reksin” w reżyserii Jacinth Tan Yi Ting, którego tytuł zdradza imię głównego bohatera. Jest on połączeniem rekina oraz psa i podobnie jak wymienione zwierzęta cechuje się niezwykłym uwielbieniem do paluszków rybnych oraz wielkim sercem. Szczęśliwie, nie jest on sam na tym świecie, gdyż posiada właściciela Maksa, z którym to przeżywa liczne przygody.

Ile warte jest ludzkie życie?

reż. Sara Colangelo

“Ile warte jest ludzkie życie?” to nowy film biograficzny opowiadający prawdziwą historię, która miała miejsce po zamachach na World Trade Center 11 września. Fabuła skupia się na postaci Kennetha Feinberga, doświadczonego prawnika i mediatora, który został wyznaczony na zarządcę Funduszu Pomocy Ofiarom 11 września. Jego zadaniem jest wsparcie rodzin poszkodowanych w zamachach. Okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe, gdy współczucie miesza się z biurokracją. W rolach głównych: Stanley Tucci, Michael Keaton, Amy Ryan, Tate Donovan, Laura Benanti oraz Talia Balsam.

8 września

Kierunek: Noc sezon 2

twórca Jason George

"Kierunek: Noc" to belgijska produkcja stworzona na zlecenie platformy Netflix przez Jasona George'a. Scenariusz został napisany na podstawie powieści "Starość aksolotla" pióra Jacka Dukaja. Co ciekawe producentami wykonawczymi był sam autor książki oraz Tomasz Bagiński. Pierwszy sezon osiągnął ogromną popularność na całym świecie, w tym w Polsce. Zainteresowanie było tak duże, że dwa miesiące po premierze, Netflix oficjalnie potwierdził zamówienie drugiego sezonu serialu. Fabuła opowiada historię porwania nocnego samolotu, gdy świat ogarnia tajemniczy kataklizm.

10 września

Lucyfer: sezon finałowy

twórca Tom Kapinos

"Lucyfer" to serial produkcji Warner Bros. Television. łączący wątki kryminalne z elementami fantasy. Scenariusz został napisany na podstawie komiksu o tym samym tytule pióra Neila Gaimana i Sama Kietha, wydawanego przez DC Comics. Początkowo "Lucyfer" Zadebiutował na antenie amerykańskiej telewizji Fox, na której to zlecenie powstały pierwsze trzy sezony. Wszystko się zmieniło od czwartego sezonu, kiedy to produkcją zajęła się platforma Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się łącznie z sześciu sezonów, a 10 września premierę ma finał produkcji. Fabuła serialu opowiada o znudzonym diable, który porzuca rolę władcy piekieł i przenosi się do Los Angeles. Tu otwiera klub nocny i zaczyna towarzyszyć pani detektyw z wydziału zabójstw.

Kate

reż. Cedric Nicolas-Troyan

“Kate” to film akcji wyreżyserowany przez Cedrica Nicolasa-Troyana. Mężczyzna w swoim dorobku artystyczny ma tylko dwie produkcje: mało znany tytuł “Carrot vs. Ninja” z 2011 roku oraz “Łowca i Królowa Lodu” z 2016, który to spotkał się z większym entuzjazmem widzów. Scenariusz do “Kate” został napisany przez Umair Aleem. Fabuła opowiada o płatnej zabójczyni, której zostało zaledwie 24 godziny życia. Jej ostatnim celem jest odegranie się na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Na ekranie pojawiają się: Mary Elizabeth Winstead, Jun Kunimura, Woody Harrelson, Tadanobu Asano, Miyavi, Michiel Huilsman oraz Miku Martineau

Zwierzyna

reż. Thomas Sieben

Najnowszy film w reżyserii Thomasa Siebena zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na ciekawą fabułę. Historia opowiada o kilku przyjaciołach świętujących ostatni wieczór kawalerski jednego z nich. Zamiast jednak pójść napić się do baru, mężczyźni postanawiają spędzić to wydarzenie w lesie. Niestety, wesoła przygoda szybko zamienia się w koszmar, gdy ktoś zaczyna na nich polować. W rolach głównych: David Kross, Hanno Koffler, Maria Ehrich, Robert Finster, Youg Ngo, Klaus Steinbacher, Livia Matthes oraz Nallie Thalbach.

15 września

Schumacher

reż. Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker, Michael Wech

Tytułowy Michael Schumacher to niemiecki kierowca wyścigowy w Formule 1, który startował w mistrzostwach świata w latach 1991-2006 oraz 2010-2012. Co ciekawe, aż siedem z nich wygrał, co pozwoliło osiągnąć mu tytuł jednego z najlepszych kierowców w historii. Poza tym statystycznie jest on drugim najlepszym kierowcą w ogóle, na dzień dzisiejszy wyprzedza go tylko Lewis Hamilton. Film jest dokumentem przedstawiającym między innymi archiwalne wywiady ekskluzywne.

16 września

Final Space: sezon 3

twórca Olan Rogers

Szesnastego września premierę ma 3 sezon serialu "Final Space" - wesołej animacji kierowanej do dorosłych widzów. Fabuła opowiada o astronaucie Gary'm Godspeedzie, któy wraz ze swoim przyjacielem rusza w międzygalaktyczną podróż. Cel mają jeden: odkryć miejsce, gdzie kończy się wszechświat.

17 września

Sex education: sezon 3

twórczyni Laurie Nunn

“Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

24 września

My little pony: nowe pokolenie

reż. Robert Cullen, José L. Ucha

"My Little Pony: Nowe pokolenie" to animacja familijna umieszczona w świecie kucyków Pony. Głównymi bohaterami są tutaj: Sunny Starcout, Kitch Trailblazer, Izzy Moonbow, Zipp Storm oraz Pipp Petals. Fabuła opowiada o ziemskim kucyku Sunny, który poznaje przyjacielskiego jednorożca Izzy. Razem podróżują i marzą, żeby połączyć ich podzielone światy.

Kalendarz sierpniowych premier

1 września

Jak zostać kowbojem

Punkty zwrotne: 11 września i wojna z terroryzmem

2 września

Imprezowa dusza

Q-force

3 września

Dom z papieru: I połowa 5 części

Ile warte jest ludzkie życie?

Reksin

Klub nurkowy

6 września

Odliczanie: Misja kosmiczna Inspiration4

7 września

Kid Comic: Sezon 2

Na skraju

Sportowe opowieści: Przełamanie

Oktonauci: Przygody na lądzie

8 września

Vinterviken

The circle - USA: Sezon 3

Kierunek: Noc: Sezon 2

9 września

Kobiety i morderca

Bracia krwi: Malcom X i Muhammad Ali

10 września

Mistrzowie metalu

Kate

Zwierzyna

Lucyfer: Sezon finałowy

14 września

Najciekawsze obiekty wakacyjne świata: Sezon 2

Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem: Sezon 5

Ty kontra dziś: Mroźna misja

15 września

To Hot to Handle: Ameryka łącińska

Straszne historie

Nailed it!: Sezon 6

Schumacher

16 września

Moi bohaterowie Kowboje

He-Man i władcy wszechświata

Final space: Sezon 3

17 września

Squid Game

Północny bastion

Nieopowiedziane historie

Sex Education: Sezon 3

21 września

Miłość w spektrum: Sezon 2

Tut tut autka: Tosia za kółkiem

22 września

Jaguar

Monsters inside: The 24 faces of Billy Milligan

Wtargnięcie

Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny

Drodzy biali!: Część 4

23 września

Pose: Sezon 3

24 września

Wendera: Prawda, kłamstwa i mafia

Szpak

Życie za kratami: Nowy Orlean

Nocna msza

My little pony: Nowe pokolenie

Szajka: Serial

Blood & Water: Sezon 2

28 września

Ada Bambini, naukowczyni

29 września

Nikt nie ujdzie z życiem

To brzmi jak miłość

Friendzone

Kasztanowy ludzik

Pożeracz mięsa: Sezon 10: Część A

30 września

Luna park

Love 101: Sezon 2

