Netflix – premiery w tym tygodniu (04.07-10.07)

Po pełnym wrażeń weekendzie nowy tydzień na Netfliksie zapowiada się zdecydowanie spokojniej. Sprawdźcie, jakie filmy i seriale trafią na platformę w tym tygodniu.

Morska Bestia

Premiera: 8 lipca

Animowany film Netflixa skierowany do małych i duży poszukiwaczy przygód. Mała Maisie Brumble marzy o tym, by odkrywać świat i walczyć z morskimi potworami. Niewiele myśląc dostaje się więc na statek słynnego Jacoba Hollanda, nieustraszonego pogromcy potworów. Początkowo pasażerka na gapę nie budzi entuzjazmu Jacoba, ale determinacja i entuzjazm dziewczynki w końcu zjednuje jej sympatię podróżnika. Wraz z dzielną załogą Jacoba Maisie wyrusza w świat barwnych przygód i tajemniczych monstrów. Inspiracją dla animowanych potworów z Morskiej Bestii były autentyczne rysunki z dawnych map żeglugi.

Boo, Bitch

Premiera: 8 lipca

Netflix nie ustaje w poszerzaniu repertuaru dla nastolatków i do swojej oferty wprowadza kolejną produkcję w stylu licealnego fantasy. Jednak tym razem zamiast wampirów i wilkołaków, główną rolę zagrają duchy. Główna bohaterka Boo, Bitch to Erika, typowa szara myszka. Ona i przyjaciółka sa gotowe niemal na wszystko, byle by zdobyć popularność. Pewnego razu decyduje się na odważny krok, który może zmienić jej życie – najpierw jednak zmienia ją w ducha. W głównej roli występuje Lara Condor, gwiazda Do wszystkich chłopców, których kochałam.

Bardzo długa noc

Premiera: 8 lipca

Dostępne na Netfliksie hiszpańskojęzyczne produkcje cieszą się w naszym kraju sporym powodzeniem. Czy tak samo będzie i z tym thrillerem, w którym główną rolę zagrał znany z Narcos Alberto Ammann? Przekonamy się wkrótce. Bardzo długa noc to miniserial opowiadający o grupie ludzi, którzy postanawiają zaatakować więzienie Monte Baruca. Jest w nim przetrzymywany niebezpieczny seryjny zabójca, Simón Lago (Luis Callejo). Napastnicy żądają od naczelnika wydania mordercy, a gdy ten odmawia, przygotowują się do szturmu. Zimowa noc staje się świadkiem strzelanin, morderstw i walki o życie. Co zrobi naczelnik? Kto przetrwa? Na czym polega tajemnica mordercy?

Premiery 6 lipca

Control Z (sezon 1)

Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy

Isekai Ojisan

King of Stonks

Dziewczyna ze zdjęcia

Premiery 7 lipca

Świat Karmy

Premiery 8 lipca

Morska bestia

Boo, Bitch

Capitani

Jak urządzić sex room

Ranveer Singh i Bear Grylls kontra dzicz

Bardzo długa noc (sezon1)

Klejnot

Powrót klątwy

Niebezpieczne związki

