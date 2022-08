Netflix – premiery w tym tygodniu (08.08-14.08)

W tym tygodniu Netflix stawia głównie na lekką rozrywkę. Coś dla siebie znajdą fani mrocznej fantastyki, wielbiciele krwawej akcji i wampirów, a także nastolatki i ci, którzy chcą sobie przypomnieć licealne czasy. Sprawdźcie, co nowego pojawi się w tym tygodniu na Netfliksie.

Spis treści

Locke & Key (sezon 3)

Premiera: 10 sierpnia

Po tym jak Rendell Locke zostaje zamordowany, jego żona Nina (Darby Stanchfield) i trójka ich dzieci postanawia opuścić Seattle i przenieść się do rodowej siedziby Rendella w Matheson, Massachusetts. Keyhouse to wspaniała posiadłość, w której na bohaterów czeka wiele zagadek. Największą z nich są tajemnicze klucze, które pozwalają otwierać magiczne portale. W trzecim sezonie Locke & Key bohaterowie są już w posiadaniu niemal wszystkich kluczy. Nadchodzi jednak nowe niebezpieczeństwo i to największe ze wszystkich, z którymi do tej pory przyszło im się mierzyć. Co stanie się z Gabem? Jaki los spotka Eden?

Dzienna zmiana

Premiera: 12 sierpnia

Słoneczne Los Angeles raczej nie kojarzy się z siedliskiem wampirów (przynajmniej nie tych klasycznych). A jednak twórcy Dziennej zmiany udowadniają, że w tym mieście wręcz roi się od krwiopijców! Bud Jablonski (Jamie Foxx) to oficjalnie robotnik zajmujący się czyszczeniem basenów. Tak naprawdę jest jednak wyspecjalizowanym łowcą wampirów. Przemierza ulice Miasta Aniołów w spektakularny sposób rozprawiając się ze stadami monstrów. Towarzyszy mu Big John Elliott (Snoop Dogg) oraz Seth (Dave Franco). Chcąc zdobyć pieniądze na czesne dla córki, Bud podejmuje się szczególnie niebezpiecznego zlecenia.

Jeszcze nigdy... (sezon 3)

Premiera: 12 sierpnia

Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) to pochodząca z Indii nastolatka. W wyniku traumy po śmierci ojca traci czucie w nogach i z łóżka wstaje dopiero po trzech miesiącach. Stara się odnaleźć się w amerykańskim liceum, ale przyjaciele i rodzina wcale jej tego nie ułatwiają. W trzecim sezonie serialu Devi wreszcie znajduje szczęście u boku wymarzonego Paxtona (Darren Barnet). Jednak na horyzoncie widać już nowe miłosne zawirowania...

Premiera 8 sierpnia

Drużyna Zenko (sezon 2)

Kryptonim: Imperator

Premiera 9 sierpnia

I Just Killed My Dad

Premiera 10 sierpnia

Argentyński skok stulecia

Kuchenne potyczki: Brazylia

Locke & Key (sezon 3)

Małżeństwo po indyjsku (sezon 2)

Operacja renowacja

Piosenka prosto z serca

Szkolne opowieści: serial

Premiera 11 sierpnia

Dota: Dragon's Blood (część 3)

Leo Baker: Życie na desce

Premiera 12 sierpnia

13: musical

Dzienna zmiana

Jeszcze nigdy… (sezon 3)

Modelowa rodzina

Premiera 15 sierpnia

Deepa i Anoop

