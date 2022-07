Netflix – premiery w tym tygodniu (11.07-17.07)

Krwawy zombie horror, a może nowoczesna adaptacja powieści Jane Austen? Co warto obejrzeć w nadchodzących dniach? Przeglądamy premiery Netflixa na bieżący tydzień.

Resident Evil: Remedium (sezon 2)

Premiera: 14 lipca

Już w tym tygodniu nadchodzi nowa odsłona Resident Evil, w polskiej wersji opatrzona dopiskiem Remedium. Jak Netflix podchodzi do tematu? Przede wszystkim akcja serialu rozgrywa się na dwóch planach czasowych. Pierwszy z nich zabiera nas do Nowego Raccoon City roku 2022, do którego przyjeżdża Albert Wesker (Lance Reddick) wraz z córkami Billie (Siena Agudong) i Jade (Tamara Smart). Futurystyczna idylla przeradza się w koszmar, gdy z laboratorium wydostaje się to, nad czym naukowiec pracuje dla Umbrella Corporation. Druga linia czasowa wrzuca nas w sam środek apokalipsy – śledzimy losy Jade Wesker walczącej o przetrwanie w roku 2036…

Perswazje

Premiera: 15 lipca

Adaptacja powieści Jane Austen pod tym samym tytułem. Perswazje to opowieść o Annie (Dakota Johnson), która została przekonana przez swoją rodzinę, by nie wychodzić za mąż za pochodzącego z biednej rodziny Fredericka Wentwortha (Cosmo Jarvis). Osiem lat później jej snobistyczna familia jest na skraju bankructwa, a Wentworth ponownie pojawia się na horyzoncie. Anna musi zdecydować, czy dać miłości drugą szansę i zdecydować o swoim losie.

Alba (sezon 1)

Premiera: 15 lipca

Alba to hiszpański serial kryminalny. Tytułowa bohaterka budzi się na plaży ze śladami gwałtu, jednak zupełnie nie pamięta wydarzeń z poprzedniej nocy. Stopniowo wychodzi na jaw, że sprawcami przestępstwa byli pochodzący z wpływowych rodzin koledzy jej chłopaka. Okazuje się, że walka o sprawiedliwość będzie o wiele trudniejsza, niż Alba kiedykolwiek myślała. Jednak dziewczyna postanawia się nie poddawać.

11 lipca

Dolina umarłych

Wszystko dla Jojo

12 lipca

Bill Burr: Live at Red Rocks

Jak zmienić swój umysł

Morderca mojej córki

13 lipca

Drwal z Vancouver Island (sezon 2)

D.B. Cooper: Nieuchwytny porywacz

Nie przestawajcie marzyć: Życie i dziedzictwo Szimona Peresa

Pod słońcem Amalfi

W piekle tajskiego boksu (sezon 1)

Niezwykła prawniczka Woo (sezon 1)

Sintonia (sezon 3)

14 lipca

Kung Fu Panda: Smoczy rycerz (sezon 1)

Resident Evil: Remedium (sezon 2)

15 lipca

Królowa wioski

Magik na boisku

Perswazje

Farzar

Mamo, nie rób tego! (sezon 1)

Remarriage & Desires (sezon 1)

Alba (sezon 1)

