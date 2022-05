Netflix – premiery w tym tygodniu (23.05-29.05). Co nowego na platformie?

Dokument kulinarny, produkcje dla najmłodszych i przede wszystkim... "Stranger Things 4"! W tym tygodniu na Netfliksie zagoszczą potwory z innych wymiarów, zjawiska paranormalne i grupa rezolutnych nastolatków. Sprawdźcie dokładny rozkład jazdy na ten tydzień.

"Somebody feed Phil" (sezon 5)

Premiera: 25 maja

Phil Rosenthal to twórca i scenarzysta popularnego serialu komediowego Wszyscy kochają Raymonda. Stworzona dla Netflixa produkcja to dokument kulinarny, w którym Rosenthal odkrywa smaki z różnych stron świata. W tym sezonie zawita on do Oaxaca, Portland (w stanie Oregon), Portland (w stanie Maine), do Helsinek oraz do Madrytu. Najciekawiej z tego zestawu prezentuje się miasto meksykańskie (gdzie można spróbować np. pieczonych koników polnych) oraz stolica Finlandii (z rosnącą społecznością azjatycką). Oprócz ciekawych miejsc i pysznego jedzenia jak zwykle można spodziewać się sporej dawki humoru.

"Stranger Things" (sezon 4 – część 1)

Premiera: 27 maja

Według zapewnień twórców będzie to najmroczniejszy i najbardziej przerażający sezon Stranger Things, z jakim mieliśmy do czynienia. Po zniknięciu Jima Hoppera, Jedenastka i rodzina Buyersów mieszkają poza Hawkins. Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve i Robin starają się wieść normalne życie. Jednak tajemniczy wymiar Upside Down nie daje o sobie zapomnieć i bohaterowie ponownie muszą stanąć twarzą w twarz z krwiożerczymi istotami. Oprócz dobrze znanych potworów z poprzednich sezonów tym razem pojawi się nowe, człekokształtne monstrum o nazwie Vecna. Próbując rozwiązać zagadkę przerażającego wymiaru, bohaterowie docierają do pewnego opuszczonego domu, w którym lata wcześniej rozegrała się rodzinna tragedia...

