Netflix – premiery w tym tygodniu [25.07-31.07]

Serial o nastolatkach, a może program dla największych fanów motoryzacji? Sprawdzamy, jakie nowości przygotował Netflix na ostatni tydzień lipca.

Spis treści

Zbuntowani (sezon 2)

Premiera: 27 lipca

Zbuntowani to nowa wersja słynnej opery mydlanej. Akcja serialu rozgrywa się w murach Elite Way School, międzynarodowej szkoły z internatem. Do placówki przybywają wszyscy, którzy marzą o muzycznej karierze. Zbuntowani opowiadają o grupie uczniów starających się wygrać szkolną Bitwę Zespołów, czyli konkurs, który może zagwarantować im przyszłą sławę. W serialu nie brakuje też zmagań z typowymi problemami nastolatków, pierwszych miłości i rodzących się przyjaźni.

Powtórka

Premiera: 27 lipca

Argentyński film kryminalny. Zmęczona życiem policjantka próbuje zmienić swoje życie. Po zawodowej klęsce przeprowadza się na prowincję do miasteczka La Quebrada. Przez kolejne 10 lat Manuela żyje w odosobnieniu, starając się zbudować siebie na nowo. Gdy jest pewna, że wreszcie się jej to udało, tragiczne wydarzenie zmusza ją do powrotu do dawnego życia. Gdy w miasteczku znalezione zostaje ciało nastolatka, kobieta postanawia rozwikłać zagadkę jego śmierci.

Mistrzowie renowacji samochodów (sezon 4)

Premiera: 27 lipca

Serial dla prawdziwych fanów motoryzacji. Ekipa mechaników z Gotham Garage odnajduje, remontuje i przerabia różnorodne samochody i ciężarówki. Podrasowane pojazdy starają się sprzedać za duże pieniądze.

Premiery 25 lipca

Koci domek Gabi (sezon 5)

Premiery 26 lipca

DI4RI

Uliczne jedzenie: USA

Premiery 27 lipca

Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie

Domy na miarę marzeń (sezon 3)

Powtórka

Mistrzowie renowacji samochodów (sezon 4)

Zbuntowani (sezon 2)

Premiery 28 lipca

O mały włos

Oggy i karaluchy: nowe pokolenie

Another Self

Oddychaj

Premiery 29 lipca

Fanatico

Singiel w Nowym Yorku

Odwet: cheerleaderki w akcji

Królowa piękna z Jerozolimy (sezon 1, cz. 2)

Purpurowe serca

Aspiracje

Detektyw Conan: herbatka u Zero

