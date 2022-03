Netflix - premiery w tym tygodniu (28.03-03.04). Co warto obejrzeć?

Jakie nowości znajdziemy w tym tygodniu na serwisie streamingowym Netflix? Oto pełna lista z wyróżnieniem najciekawszych premier.

Jakie nowe filmy i seriale czekają na nas w tym tygodniu na platformie Netflix? Kiedy możemy się ich spodziewać i na które tytuły warto zwrócić uwagę?

Thermae Romae Novae

Gatunek: Komedia, Anime

Produkcja: Japonia

Premiera: 28 marca

Thermae Romae Novae to historia Lucjusza, architekta rzymskich łaźni, który traci pracę z powodu przestarzałych pomysłów i pewnego dnia zostaje wciągnięty przez... odpływ. W ten sposób trafia do współczesnej Japonii, gdzie poznaje inspirujące innowacje, z których ma zamiar skorzystać.

Grad

Gatunek: Komedia

Produkcja: Argentyna

Premiera: 30 marca

Miguel Flores, który jest słynnym prezenterem pogody, staje się wrogiem wszystkich telewidzów. Gdy nie udaje mu się przewidzieć tytułowego Gradu, który spadł i zniszczył miasto, musi wyprowadzić się z Buenos Aires i udać do rodzinnego miasteczka, w którym ponownie odkrywa samego siebie.

Zrób porządek z The Home Edit (sezon 2)

Gatunek: Lifestylowy / Reality-show

Produkcja: USA

Premiera: 1 kwietnia

Autorki bestsellerowych książek i założycielki The Home Edit, stają do walki z bałaganem w drugim sezonie programu Zrób porządek z The Home Edit. Kobiety przeprowadzają radykalne porządki w życiu swoich klientów, całkowicie odmieniając dom jednego celebryty i jednego zwykłego człowieka.

Premiery 28 marca

Premiery 29 marca

Johnny Hallyday o sobie samym

Mike Epps: Indiana Mike

Mighty Express - sezon 6

Premiery 30 marca

Nie ufaj nikomu: Polowanie na króla kryptowalut

Upadły idol: Mroczny sekret Diomedesa Diaza

Premiery 31 marca

Trzydzieści dziewięć

Superpsiaki

Premiery 1 kwietnia

Trivia Quest

Ostatni autobus

Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo

Bańka

Bitwa Freestyle

Celeb Five: Za kulisami

Furioza

