Netflix prezentuje nowości na listopad: Czerwona Nota i wiele więcej!

Listopad zapowiada się niezwykle ciekawie. Fani filmów i seriali Netflixa z pewnością będą zadowoleni z oferty platformy na przyszły miesiąc.

Już dziś możemy zobaczyć, czego należy spodziewać się w ofercie Netflixa w listopadzie. W oficjalnych mediach platformy pojawiła się krótka zapowiedź, którą możecie zobaczyć poniżej:

O wielu z nich informowaliśmy już was w ciągu kilku ostatnich tygodni. Już 5 listopada swoją premierę będzie miał trzeci sezon serialu Narcos: Meksyk. Jest to słodko-gorzka wiadomość dla fanów serialu, ponieważ będzie to zarazem ostatni sezon serii. Tego dnia pojawi się także piąty sezon animowanego serialu Big Mouth. Tydzień później udostępniony zostanie najdroższy film w historii Netflixa: Czerwona nota. W obsadzie znajdziemy między innymi Gal Gadot, Ryana Reynoldsa oraz Dwayne'a Johnsona. 17 listopada obejrzymy natomiast drugi sezon polskiej animacji Kajko i Kokosz, której obsada znacząco powiększyła się w ostatnim czasie o wiele uznanych nazwisk.

Czego jeszcze możemy się spodziewać? W przyszłym miesiącu abonentom Netflixa udostępniony zostanie szósty sezon Riverdale, druga część serii Król tygrysów. Obejrzymy także trzecią część Zamiany w księżniczkę oraz aktorską wersję popularnego japońskiego anime Cowboy Bebop. Pod koniec miesiąca pojawi się natomiast świąteczna produkcja Chłopiec zwany gwiazdką oraz wiele więcej!

O wszystkich premierach będziemy informować was także na bieżąco w osobnych artykułach.