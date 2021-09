Netflix przedstawia dokument o Britney Spears! [data premiery]

Platforma Netflix ogłosiła premierę filmu "Britney kontra Spears"! Debiut już tuż, tuż!

Britney Jean Spears to amerykańska piosenkarka, która uznawana jest za ikonę popkultury końca XX wieku. Niestety, kobieta jest ubezwłasnowolniona przez własnego ojca. O tej części historii piosenkarki nakręcono dokument pod tytułem "Framing Britney Spears". Premiera kontrowersyjnego filmu spowodowała falę krytyki, która miała na celu zmusić ojca piosenkarki do rezygnacji z kurateli. Poza tym sprawę dodatkowo podkręcił fakt, że po premierze Britney Spears wniosła podanie o zmianę osoby pełniącej nad nią opiekę. W całą sytuację mocno zaangażowali się fani, przez co powstał nawet hasztag FreeBritney.

fot. Netflix

Na tym jednak sprawa ubezwłasnowolnienia Birtney się nie kończy. Historia wróciła na języki mediów zaledwie miesiąc temu, kiedy ojciec piosenkarki ugiął się i oficjalnie ogłosił, że zrezygnuje z opieki nad córką. To właśnie o tym opowiada nowy dokument "Britney kontra Spears", który będzie miał premierę już 28 września na platformie Netflix.

Zobacz również:

fot. Netflix

Britney kontra Spears

reż. Erin Lee Carr

Dziennikarka Jenny Eliscu i reżyserka Erin Lee Carr drążą temat walki Britney Spears o wolność, prezentując nieznane wcześniej wywiady i poufne materiały.