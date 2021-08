Netflix przedstawił oficjalny zwiastun 5 sezonu "Domu z papieru"!

Na oficjalnych stronach Netflixa pojawił się zwiastun promujący pierwszą część 5 sezonu serialu "Dom z papieru". Wygląda ekstra!

"Dom z papieru" to hiszpański serial, który osiągnął ogromną popularność na całym świecie, z każdym kolejnym sezonem zwiększając liczbę fanów kilkukrotnie. Na dzień dzisiejszy jest on najczęściej oglądanym serialem nieanglojęzycznym na platformie Netflix, a sami musicie przyznać, że załapać się na taki tytuł jest niezwykle trudno. Pod koniec tego roku twórcy zapowiedzieli premierę ostatniego, piątego sezonu.

Co ważne, producenci postanowili ostatni sezon rozdzielić na dwie części po pięć odcinków, z czego pierwsza z nich pojawi się już 3 września. Na drugą przyjdzie nam poczekać aż do 3 grudnia. W związku ze zbliżającą się datą premiery, w Internecie pojawił się zwiastun pierwszej połowy sezonu piątego. Zapowiedź została udostępniona na oficjalnym kanale Netflixa na platformie YouTube. Możecie go obejrzeć poniżej.

Zobacz również:

Przypominamy, że serial w całości jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix. Składa się on z 4 sezonów, które liczą łącznie 38 odcinków przedstawiających napad na bank zorganizowany przez szajkę rabusiów kierowaną przez Profesora.

Nie wiesz jaki smartwatch jest warty uwagi? Sprawdź realme Watch 2 Pro – test smartwatcha dla aktywnych!