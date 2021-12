Netflix - pytania i odpowiedzi dotyczące 2 sezonu serialu "Arcane"

Siódmego listopada na platformie Netflix odbyła się premiera pierwszych odcinków serialu "Arcane" nawiązującego do uniwersum popularnej gry League of Legends. Popularność wiąże się z licznymi pytaniami, na których część postaramy się odpowiedzieć.

Pierwszy sezon serialu "Arcane" jest już dostępny do obejrzenia. Owoc współpracy pomiędzy Netflixem i Riotem osiągnął ogromną popularność na platformie, głównie dzięki społeczności fanów League of Legends. Twórcy postanowili nie odkrywać przed nami wszystkich kart, premiery odcinków rozłożono więc na części. Pierwszą z nich mamy już okazję podziwiać, co wywołuje mnóstwo pytań i teorii. W związku z tym postanowiliśmy odpowiedzieć na najbardziej palące z nich. Pamiętajcie jednak, że w artykule pojawią się spoilery.

Kiedy Akt 2 (odcinki 4-6) pojawi się na Netflixie?

Kolejne trzy odcinki serialu "Arcane" pojawią się 13 listopada na platformie Netflix. Niestety, nie wiadomo dokładnie o której godzinie. Dla porównania pierwszy akt miał swoją premierę o godzinie 19:00 czasu PT na platformie Netflix oraz na Twitchu.

Kiedy Akt 3 (odcinki 7-9) pojawi się na Netflixie?

Ostatnie trzy odcinki serialu swoją premierę mają 20 listopada.

Kiedy 2 sezon serialu pojawi się na Netflixie?

Twórcy nie podali jeszcze konkretnej daty premiery drugiego sezonu. Wiadomo jednak, że kontynuacja jest już w fazie produkcji. Prawdopodobne więc, że premiera odbędzie się w 2022 roku.

Czy Mylo i Claggor nie żyją?

Kiedy Jinx wywołuje eksplozję w Silco pod koniec odcinka 3, pierś Mylo zostaje przebita. Chwilę później dach nad nimi zawala się, miażdżąc pod gruzami zarówno Mylo, jak i Claggora. Oczywiście nie jest to dowód na to, że obie postacie nie żyją, jednak żaden z nich nie pojawia się gdziekolwiek później w historiach League of Legends. Pomijając wszelkie nieoczekiwane zwroty akcji zaplanowane przez twórców, można założyć, że Mylo i Claggor nie żyją i nie pojawią się ponownie w serialu "Arcane".

Czy asystent Silco to Szalony Alchemik?

Tak. Oczywiście, nie został on wymieniony po imieniu w polskiej wersji językowej, jednak oczywiste jest, że asystentem Silco jest sam Szalony Alchemik. Przede wszystkim wszystkie cechy postaci pasują do bohatera League of Legends. Poza tym w angielskiej wersji językowej w trakcie rozmowy pojawia się imie "Singed".

Czy Twitch pojawi się w Arcane?

Kiedy w pierwszym odcinku Szalony Alchemik tworzył fioletowy eliksir, jego obiektem testowym był szczur. Gryzoń, który miał być przekąską, zmutowany po spożyciu płynu urósł i rozerwał kota na strzępy. W tym momencie wśród fanów rozbudziło się skojarzenie z jednym z bohaterów League of Legends, Twitchem. Z jednej strony zmutowany szczur z laboratorium Singreda jawił się z fioletowymi akcentami, kiedy Twitch posiada raczej zieloną estetykę, co teoretycznie się wyklucza. Z drugiej jednak historia Twitcha zaczyna się w Zaun, czyli tam, gdzie dzieje się akcja serialu Arcane.

Czy Deckard albo Vander to Dr Mundo?

Po mutacji szczura Szalony Alchemik natychmiast zaczął badania na ludziach. Pierwszym obiektem był Deckart, jeden z młodych pomagierów Silco, któremu nie udało się złapać Vi i jej paczkę na początku pierwszego odcinka. Poza nim, w trzecim odcinku pojawia się przybrany ojciec Vi i Jinx, Vader, który zaraża się fioletowym eliksirem. To z kolei jest teoretycznie zgodne z tym co wiemy na temat kolejnej postaci z League of Legends, Dr. Mundo.

Czy Vander jest Warwickiem?

Ta teoria jest jedną z najgorętszych wśród fanów serialu. Istnieje wystarczająca liczba dowodów w oficjalnej historii League of Legends, jak i pierwszych trzech odcinkach "Arcane" na to, że Vander jest Warwickiem sprzed transformacji. Jednak to, czy zmutowana bestia pojawi się w serialu, dopiero się okaże.

Czy Silco to Jhin?

Chociaż niewątpliwie w historii League of Legends pojawiają się odniesienia do postaci, które Riot miał na myśli podczas tworzenia Silco, to zdecydowanie nie. Silco jest całkowicie oryginalną postacią uniwersum "Arcane".

Czy 2 sezon będzie opowiadał historię innych bohaterów?

Cóż, na tę chwilę twórcy nie podzielili się żadnymi szczegółami dotyczącymi 2 sezonu serialu. Wielce prawdopodobne jest jednak, że w kontynuacji będziemy mogli przyglądać się dalej historii Jinx i Vi oraz wojnie pomiędzy Piltover a Zaun.

Na ten moment to wszystkie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania wśród widzów "Arcane". Wszystkie będą aktualizowane wraz z premierą kolejnych odcinków serii. Zapoznaj się z naszą recenzją serialu, tutaj.