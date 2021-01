Netflix - ranking najlepszych dramatów 2020 roku

Szukasz jakiegoś filmu dramatycznego do obejrzenia? W takim razie dla Ciebie stworzyliśmy listę absolutnie najlepszych dramatów poprzedniego roku dostępnych na platformie Netflix. Jest co oglądać!

Spis treści

Poprzedni rok nie był najbardziej owocnym czasem, jeżeli wziąć pod uwagę liczbę wypuszczonych produkcji, ale część z nich jest naprawdę niezła. Z tej okazji stworzyliśmy listę najciekawszych dramatów, które swoją premierę miały w roku 2020, a do tego są dostępne na platformie Netflix w ramach subskrypcji.

Elegia dla bidoków

„Elegia dla bidoków” to film, który oscyluje na 129 miejscu w rankingu oryginalnych produkcji Netflixa. Fabuła oparta jest na książce autobiograficznej pióra J.D. Vance’a o tym samym tytule. Historia opowiada o studencie Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale. W chwili gdy go poznajemy jest blisko zdobycia wymarzonej pracy, jednak kryzys rodzinny przekreśla te plany. J.D. decyduje się na powrót do domu, gdzie mierzy się ze złożonymi problemami swojej rodziny. Jego głównym celem jest ustabilizowanie relacji z uzależnioną matką Bev, co nie jest takie proste. Pewnego dnia J.D uzmysławia sobie, że tylko pogodzenie się z przeszłością pozwoli mu spełniać swoje marzenia. Film swoją premierę miał 11 listopada 2020 roku, a na portalu Filmweb został oceniony na 7,3.

Diabeł wcielony

Fabuła produkcji „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Campos opiera się na powieści autorstwa Donalda Raya Pollocka o tym samym tytule. Film został wyprodukowany przez studio Borderline Films oraz Ninestory Pictures i oceniony jest na portalu Filmweb na 7,1. Fabuła produkcji dzieje w czasach pomiędzy II Wojną Światową, a konfliktem w Wietnamie. Powojenna rzeczywistość pełna korupcji i brutalności nie ułatwia życia tym, którzy muszą się z nią mierzyć, a w szczególności dotyczy się to pewnego młodego chłopca. Arvin Russel, bo o nim mowa, z poświęceniem próbuje chronić swoją rodzinę przed mrocznym otoczeniem. Na szczególną uwagę zasługuje obsada filmowa, bo pojawiają się tacy aktorzy jak: Tom Holland („Spider-Man: Daleko od domu”, Robert Pattinson („Lighthouse”, „Tenet”), Mia Wasikowska („Alicja po drugiej stronie lustra”, „Stoker”), Bill Skarsgård („To”, „Castle Rock”), Riley Keough („American Honey”), Harry Melling („Gambit Królowej”) i Jason Clarke („Everest”).

Cząstki kobiety

Film „Cząstki kobiety” wyróżniony został dwoma wygranymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a mowa tu o Nagrodzie Arca Cinemagiovani za najlepszy film oraz o Pucharze Volpi dla najlepszej aktorki Vanessy Kirby. Produkcja w reżyserii Kornéla Mundruczó jest niezłym wyciskaczem łez i nie jest to nic dziwnego, jak tylko zdamy sobie sprawę o czym ten film jest. Fabuła opowiada o młodej parze, która z radością oczekiwała na dziecko. Niestety, poród domowy zakończył się tragicznie i zmienia życie głównej bohaterki w koszmar. Martha zamiast cieszyć się macierzyństwem musi mierzyć się z konsekwencjami tego wydarzenia. „Cząstki kobiety” to wzruszająca historia o matce, która uczy się żyć z bólem straty. Obsada aktorska: Vanessa Kirby („The Crown”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”), Shia LaBeouf („Sokół z masłem orzechowym”, „American Honey”), Ellen Burstyn („Requiem dla snu”, „Kwiaty na poddaszu”, „Interstellar”), Molly Parker („House of Cards”, „Deadwood”) oraz Iliza Shlesinger („Śledztwo Spensera”).

Może pora z tym skończyć

Scenariusz „Może pora z tym skończyć” napisany przez Charliego Kaufmana oparty jest na powieści o tym samym tytule pióra Ian Reid. Film został wyróżniony przez Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych wygranymi w dwóch kategoriach: najlepszy scenariusz dla Charliego Kaufmana oraz najlepszy montaż dla Roberta Franzena. Ponadto portal Filmweb postanowił nominować film w kategorii „Najlepszy duet” dla Jesse Plemons i Jessie Buckley. Fabuła filmu opowiada o młodej dziewczynie, która mimo wątpliwości co do swojego związku postanawia wyjechać ze swoim chłopakiem na jego rodzinną farmę w odwiedziny. Z powodu śnieżycy zostają na dłużej w towarzystwie matki i ojca chłopaka. Pobyt ten zmusza kobietę do przemyśleń i zaczyna kwestionować wszystko, co do tej pory myślała... W głównych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Toni Collette („Dziedzictwo. Hereditary”), Jessie Buskley („Czarnobyl”, „Pod ciemnymi gwiazdami”), David Thewlis („Fargo”, seria „Harry Potter”), Jesse Plemons („Irlandczyk”, „Czarne Lustro”) oraz Guy Boyd („Świadek mimo woli”).

18 prezentów

Włoski film dramatyczny „18 prezentów” w reżyserii Francesco Amato jest szczególnie warty uwagi ze względu na stanowczo trudną tematykę. Fabuła opowiada o ciężarnej kobiecie, u której zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór. Biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz matka postanawia zostawić osiemnaście prezentów dla swojej córki, która co roku, w swoje urodziny, otwiera jeden z nich. Film na portalu Filmweb oceniony jest na 7,0. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Vittoria Puccini („Anna Karénina”), Benedetta Porcaroli („Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”), Edoardo Leo („Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”) oraz Sara Lazzaro („Młody Mesjasz”).

Życie przed sobą

Film ”Życie przed sobą” w reżyserii Edoarda Ponti oparty jest na powieści o identycznym tytule autorstwa Romaina Garriego. Fabuła dramatu opowiada o ocalałej z Holokaustu kobiecie, Madame Rosa, która bierze pod swoją opiekę nastolatka Momo. Chłopiec to samotny senegalski muzułmanin. Między głównymi bohaterami zaczyna tworzyć się wyjątkową relacja opartą na trosce. W rolach zobaczymy takich aktorów jak: Sophia Loren („Arabeska”, „Matka i córka”), Abril Zamora („Pachnidło: Historia mordercy”, „Uwięzione”), Renato Carpentieri („Piranie”).

Jakby coś, kocham was

Przy tworzeniu tej listy nie mogłam pominąć animacji „Jakby coś, kocham was”. Nie jest to produkcja pełnometrażowa, a zaledwie 12 minutowy film animowany, jednak wyjątkowo chwycił mnie za serce. „Jakby coś, kocham was” zostało stworzone przez studio Gilbert Films i Oh Good Productions, a za reżyserię i scenariusz opowiada Michael Govier oraz Will McCormack. Krótka historia opowiada o dwójce pogrążonych w żalu rodziców, którzy próbują uporać się z bólem i emocjonalną pustką po stracie dziecka.

Mank

Film „Mank” w reżyserii Davida Finchera wyprodukowany został w Stanach Zjednoczonych przez studio Netflix. Produkcja została wyróżniona nominacjami do Nagrody Filmwebu za najlepszy film oraz Złotego Żuka za najlepszy film zagraniczny. David Fincher odpowiada za reżyserię między innymi takich produkcji jak: „Podziemny krąg”, „Siedem”, „House of Cards”, „Mindhunter”, „Zaginiona dziewczyna” oraz „Gra”, więc trzeba przyznać, że naprawdę można spodziewać się dobrego poziomu, jeżeli chodzi o „Mank”. I tak jest w istocie. Fabuła pokazana jest z perspektywy zgryźliwego i uzależnionego od alkoholu scenarzysty Hermana J. Mankiewicza, który próbuje ukończyć pracę nad „Obywatelem Kane’em” dla Orsona Wellesa. Akcja dzieje się w Hollywood w latach 30 ubiegłego wieku. Na ekranie zobaczymy samą śmietankę aktorską, a są to: Gary Oldman („Leon zawodowiec”, „Czas mroku”, „Dracula”, seria „Harry Potter”), Amanda Seyfried („Mamma Mia!”, „Listy do Julii”, „Chloe”), Charles Dance („Gra o tron”, „I nie było już nikogo”, „Obcy 3”, „Zanim się pojawiłeś”), Arliss Howard („Full Metal Jacket”, „Zaklęci w czasie”), Tom Burke („Muszkieterowie”), Ferdinand Kingsley („Wiktoria”, „Dracula: Historia nieznana”) oraz Tom Pelphrey („Ozark”, „Iron Fist”).

Chłopcy z paczki

Scenariusz do filmu „Chłopcy z paczki” został napisany przez Marta Crowleya oraz Neda Martela. Produkcja Netflixa zaskarbiła sobie wielu fanów na całym świecie ze względu na tematykę, którą porusza. Fabuła dzieje się w 1968 roku w Nowym Jorku. Podczas imprezy urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą. W rolach aktorskich zobaczymy między innymi takie postaci jak: Charlie Carver („Ratched”), Jim Parsons („Teoria wielkiego podrywu”, „Podły, okrutny, zły”), Zachary Quinto („Herosi”, „Star Trek”), Matt Bomer („Białe kołnierzyki”) oraz Andrew Rannells („Dziewczyny”).

Ma Rainey: Matka bluesa

Na koniec film wyróżniony nagrodą Bostońskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych za najlepszą obsadę - „Ma Rainey: Matka bluesa”. Scenariusz został napisany przez Ruben Santiago-Hudson na podstawie sztuki Augusta Wilsona „Ma Reiney’s Black Bottom”. Produkcja Netflixa opowiada o artystce znanej jako Matka Bluesa, która spotyka się w studiu nagrań w Chicago ze swoim zespołem. Nic nie jest jednak proste, bo między muzykami dochodzi do spięć. Warto zauważyć, że jest to ostatni film, w którym zagrał przed śmiercią Chadwick Boseman znany z roli Czarnej Pantery w „Czarna Pantera”. W pozostałych rolach: Viola Davis („Sposób na morderstwo”, „Płoty”), Glynn Turman („Prawo ulicy”), Colman Domingo („Fear the Walking Dead”), Michael Potts („Detektyw”).