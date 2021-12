Netflix - ranking najlepszych seriali listopada 2021

Szukasz ciekawego serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji ostatniego miesiąca! Sprawdź, które tytuły były oglądane najczęściej przez użytkowników platformy Netflix.

Mogłoby się wydawać, że listopad nie zaskoczył niczym dobrym — nic jednak bardziej mylnego. Platforma Netflix zadbała, by ten miesiąc pełen był wspaniałych premier, na które widzowie czekali od miesięcy. Mowa tutaj oczywiście o produkcjach takich jak: "Arcane", czy "Hellbound". Ciekawych produkcji jest jednak więcej, w związku z tym przedstawiamy listę tytułów, które absolutnie trzeba obejrzeć w grudniu. Nie ma co ukrywać, warto poświęcić wieczór albo dwa na każdą z tych produkcji!

[1] Psi patrol

twórca Keith Chapman

Co ciekawe, na pierwszym miejscu znajduje się produkcja kierowana do najmłodszych. Zaskoczeni, że "Psi Patrol" znajduje się w czołówce? Fabuła opowiada o sześciu odważnych szczeniakach pod wodzą obytego z techniką 10-latka. Ich zadaniem jest realizacja trudnych misji ratunkowych, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

Zobacz również:

[2] Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Na drugim miejscu znajduje się koreański serial "Squid Game", który aktualnie ma szansę stać się najpopularniejszym serialem Netflixa od początku powstania platformy. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Opowiada ona o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. W związku z tym nie układa im się najlepiej w życiu, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie. Z moimi przemyśleniami dotyczącymi produkcji możecie się zapoznać po kliknięciu link, tutaj.

[3] Arcane

Arcane to miniserial wyprodukowany dzięki współpracy Riot Games oraz Netflixa. Twórcami produkcji są Christian Linke oraz Alex Yee. Początkowo premiera miała odbyć się jeszcze w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została przesunięta na listopad 2021 roku. Co ciekawe, już po jednym dniu od wydania pierwszych trzech odcinków "Arcane" zdobyło pierwsze miejsce na listach 38 krajów na świecie. Fabuła opowiada o siostrach Vi oraz Jinx, których historia toczy się w bogatym regionie Piltover oraz mrocznym, podziemnym mieście Zaun.

[4] Sprzątaczka

twórczyni Molly Smith Metzler

Na czwartym miejscu znajduje się produkcja, która zaskoczy niejednego widza. Mowa o nowym miniserialu dramatycznym "Sprzątaczka" w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem. W rolach głównych: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke oraz Rylea Nevaeh Whittet.

[5] Dynastia

twórcy Sallie Patrick, Josh Schwartz, Stephanie Savage

"Dynastia" to amerykański serial z gatunku, który jest remakiem innej produkcji o tym samym tytule, tyle że w nowszym wydaniu. Na dzień dzisiejszy serial składa się z 4 w pełni opublikowanych sezonów. Fabuła opowiada o niesnaskach rodziny Carringgton. W roli głównej występuje Fallon, która jest spadkobierczynią imperium ojca. Niespodziewanie pewnego dnia na drodze staje jej nowa macocha, która skutecznie krzyżuje jej plany. W związku z tym Fallon postanawia za wszelką cenę udowodnić, że ta jest z jej ojcem tylko dla pieniędzy.

[6] Hellbound

twórcy Choi Gyu-seok, Yeon Sang-ho

"Hellbound" to niezwykle brutalny i mroczny serial koreański wyreżyserowany przez Choi Gyu-seok i Yeon Sang-ho. Akcja dzieje się w świecie rządzonym przez pozaziemskie istoty, które wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła, przyczyniając się do powstawania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości. Na naszych ekranach pojawiają się: Yoo Ah-in (Alive), Park Jeong-min (Czas łowów, Psychokineza, Svaha: The Sixth Finger), Won Jin-a (Life), Ryu Kyun-soo (Itaewon Class, Lovestruck in the city) oraz Yang Ik-june (Bad guys: Vile city)

[7] Narcos: Meksyk

twórcy Carlo Bernand, Chris Brancato, Doug Miro

"Narcos: Meksyk" to kontynuacja amerykańskiego serialu "Narcos" udostępniona na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy opublikowane są dwa sezony, a twórcy już ogłosili datę premiery trzeciego sezonu. Oficjalnie debiut odbył się 5 listopada tego roku. Co ciekawe, w ostatniej części twórcy zaplanowali pewną zmianę. Otóż po raz pierwszy pojawi się narratorka w postaci Luisy Rubino. Odgrywa ona rolę młodej dziennikarki, której misją jest ujawnienie korupcji.

[8] Big Mouth

twórcy Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett

“Big Mouth” to amerykański sitcom, który zdobył ogromną popularność na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 6 opublikowanych sezonów. Fabuła opowiada o przygodach dnia codziennego dwóch kumpli: Nicka Krolla oraz Andrewa Goldberga. Oczywiście, w krzywym zwierciadle.

[9] Ty

twórcy Greg Bertanti i Sera Gamble

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję. Na wielkim ekranie pojawiają się: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan oraz Zach Cherry.

[10] Cowboy Bebop

twórca André Nemec

"Cowboy Bebop" to aktorska adaptacja popularnej serii anime z lat 90. XX wieku pojawiła się na platformie Netflix 17 listopada. Fabuła opowiada o trójce łowców nagród, którzy uciekają przed demonami przeszłości. Spike Spiegel, Jet Black i Faye Valentine bardzo się od siebie różnią, ale łączy ich jedno — są śmiertelnie niebezpieczni. Razem tworzą nieco chaotyczną, acz barwną drużynę, która za odpowiednią zapłatę gotowa jest pojmać najgroźniejszych przestępców całego Układu Słonecznego. Jednak zuchwałość i sarkazm nie pomogą im w konfrontacji z najgroźniejszym przeciwnikiem, jakim jest ich własna przeszłość.

To już wszystkie propozycje. Jeżeli czujecie niedosyt, koniecznie sprawdźcie Netflix — premiery i nowości grudnia 2021.