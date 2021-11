Netflix - ranking najlepszych seriali października 2021

Szukasz ciekawego serialu na wieczór? Oto lista najciekawszych produkcji poprzedniego miesiąca!

Spis treści

Mogłoby się wydawać, że październik nie zaskoczył niczym dobrym — nic jednak bardziej mylnego. Platforma Netflix zadbała, by ten miesiąc pełen był wspaniałych premier, na które widzowie czekali od miesięcy. Mowa tutaj oczywiście o produkcjach takich jak: "Zemsta pięciu sióstr", "Sprzątaczka" i kolejnym sezonie serialu "Ty". Ciekawych produkcji jest jednak więcej, w związku z tym przedstawiamy listę tytułów, które absolutnie trzeba obejrzeć w listopadzie. Nie ma co ukrywać, warto poświęcić wieczór albo dwa na każdą z tych produkcji!

Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Na pierwszym miejscu znajduje się koreański serial "Squid Game", który aktualnie ma szansę stać się najpopularniejszym serialem Netflixa od początku powstania platformy. Dzieje się to za sprawą fascynującej i nieco brutalnej fabuły, którą umiejscowiono w niezwykle przyjaznym i uroczym otoczeniu. Opowiada ona o ludziach, którzy na skutek zrządzenia losu oraz podejmowanych pochopnie decyzji toną w długach. W związku z tym nie układa im się najlepiej w życiu, są więc w stanie zaryzykować wszystko dla lepszej przyszłości. Decydują się więc na udział w grach dla dzieci w zamian za wysoką nagrodę finansową. Nie biorą jednak pod uwagę faktu, że równie wysoka jest stawka, którą jest ich własne życie. Z moimi przemyśleniami dotyczącymi produkcji możecie się zapoznać po kliknięciu link, tutaj.

Zobacz również:

Sprzątaczka

twórczyni Molly Smith Metzler

Na drugim miejscu znajduje się produkcja, która zaskoczy niejednego widza. Mowa o nowym miniserialu dramatycznym "Sprzątaczka" w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem. W rolach głównych: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke oraz Rylea Nevaeh Whittet.

Psi patrol

twórca Keith Chapman

Nadal na podium, ale na trzecim miejscu znajduje się produkcja kierowana do najmłodszych. Zaskoczeni, że "Psi Patrol" znajduje się w czołówce? Fabuła opowiada o sześciu odważnych szczeniakach pod wodzą obytego z techniką 10-latka. Ich zadaniem jest realizacja trudnych misji ratunkowych, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

fot. Netflix

Kasztanowy ludzik

Serial "Kasztanowy ludzik" to ostatnio jeden z większych hitów na platformie Netflix. Gdyby się nad tym zastanowić to zdamy sobie sprawę, że nie ma w tym zupełnie nic dziwnego. Przede wszystkim w jego produkcję zaangażowano aktorów, którzy występowali już w innych dobrych produkcjach. Poza tym serial opowiada historię kryminalną, a nie jest tajemnicą, że to właśnie w tym gatunku Polacy lubują się najbardziej. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Sørena Sveistrup. Akcja serialu ma miejsce w okolicach Kopenhagi, gdzie pewnego dnia policja znajduje ciało młodej kobiety. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że tuż obok niej leży kasztanowy ludzik niewiadomego znaczenia. Do rozwiązania tej zagadki przydzielono dwóch detektywów, którzy szybko orientują się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Ty

twórcy Greg Bertanti i Sera Gamble

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję. Na wielkim ekranie pojawiają się: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan oraz Zach Cherry.

Sex Education

twórczyni Laurie Nunn

Na liście dziesięciu najlepszych seriali października nie mogło zabraknąć kontrowersyjnego tytułu opowiadającego o nastolatkach! “Sex education” w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który, chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Zemsta pięciu sióstr

Na siódmym miejscu znajduje się pierwszy sezon nowego serialu o tytule "Zemsta pięciu sióstr". Łączy on w sobie cechy dramatu oraz filmu akcji. Fabuła opowiada historię tytułowych pięciu spokrewnionych ze sobą kobiet z identycznym oznaczeniem. Próbują one dotrzeć do sedna ich przeszłości, co okazuje się bardziej skomplikowane, niż to założyły na początku. W rolach głównych pojawiają się: Zuria Vega ("Morze miłości"), Renata Notni ("Morze miłości"), Oka Giner ("Córka innej matki"), Juanita Arias oraz Sofia Engberg.

Dynastia

twórcy Sallie Patrick, Josh Schwartz, Stephanie Savage

"Dynastia" to amerykański serial z gatunku, który jest remakiem innej produkcji o tym samym tytule, tyle że w nowszym wydaniu. Na dzień dzisiejszy serial składa się z 3 w pełni opublikowanych sezonów, a data kolejnego zbliża się wielkimi krokami. Fabuła opowiada o niesnaskach rodziny Carringgton. W roli głównej występuje Fallon, która jest spadkobierczynią imperium ojca. Niespodziewanie pewnego dnia na drodze staje jej nowa macocha, która skutecznie krzyżuje jej plany. W związku z tym Fallon postanawia za wszelką cenę udowodnić, że ta jest z jej ojcem tylko dla pieniędzy.

Bogdan Boner: Egzorcysta

reż. Bartosz Walaszek

W październiku na platformę Netflix powrócił serial animowany "Bogdan Boner: Egzorcysta" z sezonem 2. W związku z tym produkcja znalazła się na 9 miejscu najlepszych seriali tego miesiąca. Fabuła tej absurdalnej i prześmiewczej produkcji skupia się na tytułowym Bogdanie Bonerze - alkoholiku egzorcyście. W nowej odsłonie jest on jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy.

Locke & Key

Na ostatnim miejscu rankingu najlepszych seriali października znajduje się Locke and Key - serial łączący w sobie cechy fantasy oraz dramatu. Na dzień dzisiejszy opublikowany jest jedynie pierwszy sezon produkcji na platformie Netflix. Fabuła opowiada o rodzeństwie, które wraz z matką przenoszą się do rodzinnego domu Keyhouse. Wszystko byłoby normalne, gdyby nie to, że znajdują się tam magiczne klucze. Gdy rodzina zaczyna odkrywać tajemnice domostwa, prawda okazuje się gorsza, niż mogłoby się wydawać.

To już wszystkie propozycje. Jeżeli czujecie niedosyt, koniecznie sprawdźcie Netflix — premiery i nowości listopada 2021.