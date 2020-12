Netflix ratuje święta - premiery filmowe na święta i sylwestra 2020

Boże Narodzenie tuż tuż, a jak święta to i czas wolny na nadrobienie zaległości w oglądaniu filmów. Czy w tym roku czekają nas ciekawe premiery filmowe w okresie świątecznym? Sprawdźcie.

Cóż, bieżący rok nas nie oszczędzał i z pewnością wiele osób cieszy się, że dobiega on już końca. Globalna pandemia koronawirusa zatrzęsła w posadach zdecydowaną większością branż, a tzw. filmówka nie stanowi tu wyjątku. Dlatego też, większość tegorocznych premier została przełożona, a prace nad kolejnymi produkcjami zawieszone z powodów restrykcji i bezpieczeństwa. To wszystko spowodowało nie tylko ogromne straty dla przemysłu filmowego, ale również niewielką ilość debiutów, z których mogliby cieszyć się fani kina.

Niestety, nadchodzący okres świąteczny również ucierpiał pod tym względem i choć koniec roku nigdy nie obfitował w dużą ilość premier, to schyłek grudnia 2020 roku wygląda wyjątkowo biednie. Szczególnie, że planowany, kinowy debiut kilku filmów został przeniesiony niemal w ostatniej chwili. Taki los spotkał choćby dwa głośne remaki kultowych produkcji, czyli Diuna oraz West Side Story. Podobnie było z kilkoma innymi tytułami, i pomimo tego, że większość z nich została tymczasowo zaplanowana na koniec nadchodzącego stycznia, to na święta i sylwestra (który obecnie również będziemy spędzać raczej w domu) nie otrzymamy niemal żadnych filmowych prezentów. Niemal, bo sytuację ratuje w tym roku jedna platforma – Netflix.

Netflix, a gdzie konkurencja?

Zapytacie, gdzie inne serwisy? W końcu Netflix to gigant, ale na rynku ma jednak konkurencje w postaci m.in. HBO Go czy Amazon Prime. Otóż portfolio pozostałych platform także wzbogaci się o nowe tytuły, jednak na tych listach próżno szukać debiutów produkcji oryginalnych (poza kilkoma serialowymi wyjątkami), a filmy na tzw. licencji miały swoją premierę już wcześniej.

Wygląda na to, że jedynie Netflix nie zaspał w tym roku i zamiast leniwie czekać na jego zakończenie, przygotował dla nas kilka ciekawych produkcji pełnometrażowych, które zadebiutują w okresie okołoświątecznym i sylwestrowym. Oto najciekawsze z nich.

Netflix – Świąteczne premiery 2020

Niebo o północy

Dzień przed wigilią odbędzie się jedna z najbardziej oczekiwanych, grudniowych premier Netflixa. Niebo o północy to postapokaliptyczny dramat science fiction, na podstawie powieści Lily Brooks-Dalton - "Dzień dobry, północy". Gdy na ziemi ma miejsce tajemnicza, globalna katastrofa, grupa naukowców stacjonujących na Arktyce otrzymuje polecenie ewakuacji. Jeden z nich – astronom Augustine, postanawia pozostać samotnie w placówce. Badacz stara się nawiązać kontakt z załogą powracającego na ziemie statku kosmicznego, aby ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. Główna gwiazda produkcji - George Clooney, występuje tu w podwójnej roli, wcielając się zarówno w głównego bohatera, jak i reżysera widowiska.

Twoje imię wyryte jest we mnie

Twoje imię wyryte jest we mnie to tajwański dramat o tolerancji, odmienności i zmaganiach ze swoją seksualnością. Tajwan, rok 1988. Po zakończeniu wojny, społeczeństwo stara się dostosować do nowych realiów. W tym samym czasie, dwóch młodych mężczyzn nawiązuje silną więź, która z czasem przeradza się w głębokie uczucie. Niestety, wszechobecna nietolerancja i agresja stają im na drodze i rozdzielają kiełkującą miłość. Czy po latach będą mieli jeszcze szansę?

Testament babci

Pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia Netflix ma prezent w lżejszym klimacie. Umówmy się, w niejednym domu świąteczne spotkania wyglądają niemal jak rodzinny komedio-dramat. Wychodząc naprzeciw klimatowi, 25 grudnia na platformie zadebiutuje dokładnie taka produkcja - Testament babci. Gdy energiczna seniorka rodu postanawia uporządkować swoje ziemskie sprawy na wypadek śmierci, w rodzinie (tradycyjnie) wybuchają kłótnie o to, kto ma odziedziczyć po niej dom. Zwariowana, a jednocześnie bardzo familijna meksykańska komedia będzie dobrą propozycją na leniwe popołudnie pierwszego dnia świąt. Zwiastun filmu możecie zobaczyć tutaj.

Podobno w rodzinie nic nie ginie

Wszyscy moi przyjaciele nie żyją

Nowy rok tuż tuż, a oczekiwanie na sylwestrową (w tym roku domową) zabawę umili nam następna pozycja filmowa, idealnie wpasowująca się w nadchodzący klimat. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją to kolejna, tym razem polska produkcja oryginalna, która zadebiutuje 28 grudnia. Poznamy w niej losy młodzieżowej imprezy sylwestrowej, widzianej oczami dwóch detektywów, którzy pojawiają się na miejscu następnego dnia. Niestety, podczas dobrą zabawy miały miejsce wydarzenia, które na zawsze zostaną w pamięci policjantów. W produkcji występują m.in. Julia Wieniawa i Nikodemem Rozbicki, a atmosferę wokół niej dodatkowo podgrzewają niedawne plotki, na temat relacji tej dwójki młodych aktorów.

Normalnie - strach się bać

Policjanci i złodzieje

Jak święta, to i refleksje, nie zaszkodzi więc obejrzeć czegoś poważniejszego o otaczający nas świecie. Policjanci i złodzieje to specyficzna, multimedialna animacja, nawiązująca do wydarzeń, które w tym roku wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi. To wyjątkowy komentarz społeczny o rasizmie, niesprawiedliwości i brutalności policji, a także ich społecznym odbiorze. Wart polecenia dla spragnionych poważnych tematów.

Choć pod koniec tego roku nie zaznamy obfitości, w postaci nowych tytułów pełnometrażowych, to zważając na cały 2020 rok i tak jest nieźle. Dobrze więc, że Netflix nie zaspał i zaserwuje nam nieco filmowych emocji w okresie świątecznym.

