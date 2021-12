Netflix - sprawdź najciekawsze filmy na Boże Narodzenie!

W ofercie Netflix znajdziecie wiele produkcji o tematyce świątecznej. Zobaczcie najciekawsze z nich!

Święta Bożego Narodzenia to niezwykle popularny motyw w kinematografii. Co roku w tygodniach poprzedzających 24 grudnia w ofercie wielu platform VOD pojawia się duża ilość filmów im poświęconych.

Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Netflixa. Przeglądając listę dostępnych tam filmów możemy się nieco zagubić. W tym artykule postanowiliśmy wybrać najciekawsze produkcje poświęcone tej tematyce. Niektóre z nich z pewnością doskonale znacie, jednak liczymy, że znajdziecie w naszym zestawieniu pozycje, które będziecie chcieli obejrzeć, aby wprowadzić się w świąteczny nastrój!

Chłopiec zwany Gwiazdką

Film jest ekranizacją powieści Matta Haiga o takim samym tytule. Opowie nam historię chłopca o imieniu Nikolas. W towarzystwie upartego renifera i udomowionej myszki wyrusza on na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć ojca, który udał się na poszukiwanie legendarnej wioski elfów. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych, Nikolas odnajduje swoje przeznaczenie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Gil Kenan

: Gil Kenan Scenariusz : Gil Kenan, Ol Parker

: Gil Kenan, Ol Parker Gatunek : familijny, świąteczny, przygodowy

: familijny, świąteczny, przygodowy Obsada: Henry Lawfull, Maggie Smith, Toby Jones, Sally Hawkins, Kristen Wiig, Michiel Huisman, Zoe Colletti, Stephen Merchant, Joel Fry, Rune Temte, Jim Broadbent

Kronika świąteczna

Film opowiada historię siostry i brata, Kate i Teddy’ego Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Clay Kaytis

: Clay Kaytis Scenariusz : Matt Liebermann

: Matt Liebermann Gatunek : świąteczny, familijny, komedia

: świąteczny, familijny, komedia Obsada: Darby Camp, Kurt Russell, Judah Lewis, Goldie Hawn, Martin Roach, Kimberly Williams-Paisley, Lamorne Morris, Oliver Hudson

Grinch: Świąt nie będzie

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta. Niestety, wszystkie tematy na temat stwora, są tematem zakazanym.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria :

: Scenariusz :

: Gatunek : świąteczny, komedia, familijny, fantastyczny

: świąteczny, komedia, familijny, fantastyczny Obsada: Jim Carrey, Anthony Hopkins, Taylor Momsen, Christine Baransky, Bill Irwin, Molly Shannon, Jeffrey Tambor, Mindy Sterling

Świąteczny spadek

Aby odziedziczyć firmę swojego ojca, towarzyska i rozrywkowa Ellen musi najpierw odwiedzić swoje rodzinne miasteczko, gdzie poznaje wartość ciężkiej pracy i pomocy innym.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Ernie Barbarash

: Ernie Barbarash Scenariusz : Dinah Eng

: Dinah Eng Gatunek : świąteczny, komedia romantyczna

: świąteczny, komedia romantyczna Obsada: Eliza Taylor, Jake Lacy, Andie MacDowell, Neil Crone, Michael Xavier, Lori Hallier, Mag Ruffman, Anthony Sherwood

Świąteczny rycerz

Rycerz w magiczny sposób przenosi się z XIV wieku do czasów współczesnych. Trafia do Ohio, gdzie zakochuje się w pięknej nauczycielce, która dawno przestała wierzyć w miłość.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Monika Mitchell

: Monika Mitchell Scenariusz : Monika Mitchell

: Monika Mitchell Gatunek : komedia romantyczna, fantastyczny, świąteczny

: komedia romantyczna, fantastyczny, świąteczny Obsada: Vanessa Hudgens, Josh Whitehouse, Emmanuelle Chriqui, Mimi Gianopulos, Harry Jarvis, Ella Kenion,

Zamiana z księżniczką

Na tydzień przed Bożym Narodzeniem Margaret, olśniewająca księżna Montenaro, zamienia się miejscami ze Stacy, zwykłą mieszkanką Chicago, która jest do niej podobna jak dwie krople wody. Z pomocą magicznego pomocnika Świętego Mikołaja Margaret zakochuje się w przystojnym koledze z pracy Stacy, zaś Stacy traci głowę dla zniewalającego księcia, narzeczonego Margaret.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Mike Rohl

: Mike Rohl Scenariusz : Robin Bernheim Megan Metzger

: Robin Bernheim Megan Metzger Gatunek : świąteczny, romans

: świąteczny, romans Obsada: Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Susanne Braun, Nick Sagar, Mark Fleischmann, Alexa Odeosun, Jo Cameron Brown

Pan Jangle i świąteczna podróż

"Pan Jangle i świąteczna podróż" to muzyczna przygoda i wizualna uczta dla całej rodziny. Opowieść osadzona jest w tętniącym życiem, urokliwym miasteczku, w którym legendarny twórca zabawek Jeronicus Jangle tworzy swoje pełne magii i fantazji wynalazki. Jednak kiedy zaufany czeladnik kradnie jego najwspanialsze dzieło, sytuację może uratować tylko równie bystra i pomysłowa wnuczka pana Jangle z pomocą dawno zapomnianego wynalazku, lecząc stare rany i rozbudzając magię, którą każdy i każda z nas nosi w sercu. Scenarzysta i reżyser David E. Talbert prezentuje film z oryginalną ścieżką dźwiękową autorstwa Johna Legenda, Philipa Lawrence’a i Davy’ego Nathana - "Pan Jangle i świąteczna podróż" - który przypomni nam, że z pomocą rodziny i odrobiną wiary wszystko jest możliwe.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : David E. Talbert

: David E. Talbert Scenariusz : David E. Talbert

: David E. Talbert Gatunek : świąteczny, musical

: świąteczny, musical Obsada: Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key, Anika Noni Rose, Hugh Bonneville, Phylicia Rashad, Ricky Martin, Juctin Cornwell

Ekspres polarny

Wzruszająca historia pewnego chłopca, który w Wigilię udaje się w podróż pociągiem na Biegun Północny. Przygoda przywraca mu wiarę w ducha świąt.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Scenariusz : William Broyles Jr., Robert Zemeckis

: William Broyles Jr., Robert Zemeckis Gatunek : świąteczny, familijny, animacja

: świąteczny, familijny, animacja Obsada: Tom Hanks, Josh Hutcherson, Nona Gaye, Daryl Sabara, Eddie Deezen, Leslie Zemeckis, Peter Scolari

Last Christmas

Kate mieszka w Londynie, czkawką odbijają się jej konsekwencje złych wyborów, jakich dokonała w życiu. Na co dzień pracuje jako elf w jednym ze sklepów z artykułami świątecznymi. Kiedy w jej życie wkracza Tom, wydaje się, że mężczyzna jest ideałem, może nawet więcej niż ideałem. Ale kiedy do Londynu puka „most wonderful time of the year”, wszystko zaczyna się psuć. A czasem powinno się po prostu pozwolić śniegowi padać, a sercu bić swoim rytmem. No, i wierzyć…

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Paul Feig

: Paul Feig Scenariusz : Emma Thompson, Bryony Kimmings

: Emma Thompson, Bryony Kimmings Gatunek : świąteczny, komedia romantyczna, dramat

: świąteczny, komedia romantyczna, dramat Obsada: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, Peter Serafinowicz, Patti LuPone, Ritu Arya, Lydia Leonard

Randki od święta

Sloane i Jackson nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia. Wówczas postanawiają oni, że będą swoimi partnerami od święta przez następny rok. Wspólna niechęć do świąt i deklarowany brak zainteresowania sobą nawzajem sprawiają, że są dla siebie idealnymi osobami towarzyszącymi. Prowadzi to do przezabawnych i prowokatorskich wygłupów. Gdy jednak rok pełen absurdalnych obchodów świąt dobiega końca, Sloane i Jackson odkrywają, że podoba im się wspólne robienie znienawidzonych rzeczy.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : John Whitesell

: John Whitesell Scenariusz : Tiffany Paulsen

: Tiffany Paulsen Gatunek : świąteczny, komedia romantyczna

: świąteczny, komedia romantyczna Obsada: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth, Frances Fisher, Jessica Capshaw, Andrew Bachelor, Jake Manley

To wciąż nie wszystko

Nie są to jednak jedyne filmy o tematyce świątecznej, które możecie obejrzeć na platformie Netflix. W ofercie znajdziecie ich o wiele więcej. Warto wymienić między innymi Pada Shrek, Uwolnić Mikołaja, Święta w stylu smart, Wesołych świąt, Elfa, Kosmiczne święta, Mikołaja i spółkę, Święta na bogato, Świąteczny kalendarz, A Wish for Christmas, Świątecznego księcia, Faceta na święta, Rodzinę Clausów oraz wiele innych.

Dodatkowo w grudniu pojawią się kolejne produkcje związane z Bożym Narodzeniem. Oto jak prezentuje się lista tytułów, na które wciąż musimy poczekać oraz daty ich premier:

Wieczny singiel, 2.12

Baranek Shaun: Odlotowe Święta, 3.12

Dawid i Elfy, 6.12

Jak zepsuć święta: Pogrzeb, 10.12

Nigeryjskie święta, 16.12

Kalifornijskie święta: Światła miasta, 16.12

Święta u zrzędów, 21.12

Z dala od świąt, 24.12

Jak więc widzicie, z pewnością każdy znajdzie w ofercie Netflix idealny film na okres świąt Bożego Narodzenia. Nam pozostaje jedynie życzyć udanego seansu.

