Netflix testuje długoterminowe subskrypcje

Już niedługo możliwe będzie opłacenie Netflix'a nawet na rok z góry.

Netflix na przestrzeni kilku ostatnich lat stał się najpotężniejszym serwisem streamingowym z serialami i filmami. Dla wielu użytkowników rozwiązanie to mimo nie najniższej ceny na dobre zastąpiło klasyczną telewizję. Niestety konkurencja nie pozostaje bierna, a na rynku istnieje wiele konkurencyjnych platform takich, jak Amazon Prime Video czy HBO GO.

Netflix od dłuższego czasu eksperymentuje. W lipcu bieżącego roku w Indiach pojawił się nowy plan dla jednego urządzenia, który zakłada wykorzystanie wyłącznie danych pakietowych z telefonu komórkowego. Całość wyceniono na atrakcyjne 199 rupii indyjskich, co w przeliczeniu daje nieco ponad 10 zł miesięcznie. Usługa stara się działać proaktywnie, aby przyciągać coraz większa ilość odbiorców.

Najnowszym pomysłem Netflix'a jest możliwość opłacenie abonamentu nawet na rok do przodu. Ponownie stosowana opcja pojawiła się już na dynamicznie rozwijającym się Indyjskim rynku.

Hey @NetflixIndia @beebomco recently I got this on Netflix android app....netflix Annual plan .... I am interested ❤ pic.twitter.com/neXpWoYkvV — Tanmay Patel (@Tanmay__Patel) November 27, 2019

Według najnowszego raportu przekazanego przez NDTV Gadgets 360 nowe plany taryfowe udostępnione przez streamingowego giganta mają pomóc w utrzymaniu abonamentów przez dłuższy okres czasu. Netflix w chwili obecnej testuje trzy plany, które rozpoczynają się od trzymiesięcznego okresu. Najdłuższy z nich oferuje roczny dostęp do serwisu.

Trzymiesięczny plan został wyceniony na 1919 rupii indyjskich, co przekłada się na 104,80 zł. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić 20 procent względem płatności co miesiąc. Drugi plan obejmuje dostęp do usługi na 6 miesięcy za 3359 rupii indyjskich (około 184 zł). Oszczędność w tym przypadku to 30 procent względem opłacania Netflix'a co miesiąc.

Ostatni, dwunastomiesięczny plan wyceniony został na 4799 rupii indyjskich (około 262 zł). To aż o połowę taniej, niż przy comiesięcznym rozliczaniu.

Rzecznik prasowy Netflix'a zapytany o nowe plany taryfowe powiedział: "Uważamy, że nasi członkowie mogą docenić elastyczność, która wynika z możliwości płacenia za kilka miesięcy jednocześnie. Jak zawsze jest to test i będziemy go wprowadzać szerzej tylko wtedy, gdy ludzie uznają go za przydatny".

Długoterminowe plany abonamentowe pojawiły się u różnych użytkowników zamieszkujących różne regiony Indii. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych, jak i starych użytkowników.

Źródło: xda-developers, NDTV Gadgets 360