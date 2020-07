Netflix testuje tani plan taryfowy - czy rozwiązanie trafi do Polski?

Amerykański gigant streamingowy testuje nowy, tani plan taryfowy. Czy rozwiązanie to ma szansę trafić do Polski?

Netflix jest już z nami w Polsce od ponad czterech lat. Przez dokładnie 54 miesiące ten serwis streamingowy nazywany także Spotify dla filmów zrewolucjonizował nasz rynek i zmienił sposób, w jaki Polacy oglądają telewizję. Podobnie, jak wiele innych serwisów VOD i strumieniowych również dostęp do Netflixa uzyskujemy poprzez wykupienie subskrypcji.

Netflix na telewizorze

Niestety Netflix do najtańszych nie należy. Amerykański serwis streamingowy kosztować nas będzie od 34 zł do 52 zł miesięcznie w zależności od wybranego planu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopiero najdroższy plan pozwala oglądać filmy w Ultra HD, które w definicji Netflix'a nie jest w pełni zgodne ze standardem 4K. Jakby tego było mało, aby cieszyć się treściami w HD należy zapłacić co najmniej 43 zł miesięcznie.

Netflix uruchomił właśnie nowy program pilotażowy w ramach którego oferuje tańszy pakiet umożliwiający dostęp do zasobów serwisu. W chwili obecnej w Indiach uruchomiono plan Mobile+, który umożliwia oglądanie wszystkich filmów i seriali w rozdzielczości HD za pośrednictwem telefonów komórkowych/tabletów z systemami Android oraz iOS, a także komputerów. W planie Mobile+ nie obejrzymy Netflix'a na telewizorze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać komputer stacjonarny ze sporym monitorem. Miesięczna subskrypcja planu Mobile+ kosztuje 349 rupii indyjskich, co przekłada się na około 18,5 zł.

To już drugie podejście Netflix'a do tanich planów. Miesiąc temu udostępniono testową subskrypcję Mobile pozwalającą oglądać filmy na smartfonach w rozdzielczości 480p. Cenę ustalono na 199 rupii indyjskich - około 10,50 zł.

Netflix potwierdził oficjalnie, że uruchomił plany mobilne. Udostępnienie nowych planów taryfowych zbiegło się w czasie z premierą serialu Indian Matchmaking.

Niestety w chwili obecnej władze Netflix'a nie planują udostępniania planu taryfowego Mobile/Mobile+ w innych krajach. Nowe, tańsze subskrypcje zostały uruchomione, aby pomóc Netflixowi zwiększyć swoje udziały rynkowe w jednym z największych rynków video na świecie.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20 z ekranem Dynamic AMOLED z HDR10+, który powoli oglądać Netflix'a w najwyższej jakości.

Źródło: techcrunch.com