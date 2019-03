Netflix testuje tanie abonamenty - co warto wiedzieć?

Jeśli masz smartfona (a zapewne masz) i lubisz seriale, dobra wieść - Netflix rozpoczyna testy tanich abonamentów dla użytkowników mobilnych. Czy jest szansa, że tańsze taryfy trafią do Polski?

Netflix to platforma, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Stała się wręcz synonimem rozrywki na życzenie (VOD) i od lat święci triumfy na całym świecie. Aktualnie dostępne są trzy plany abonamentowe: podstawowy (34 zł/mc), standard (43 zł/mc) oraz premium 952 zł). Trzeba przyznać, że to dość niewygórowane opłaty w stosunku do ilości i jakości dostępnych treści, a w dodatku można w każdej chwili zrezygnować w dowolnym momencie przez pierwsze 30 dni bez i to bez ponoszenia żadnych opłat. Mimo to Netflix chce udostępniać treści jeszcze taniej i rozpoczął test subskrypcji wyłącznie dla użytkowników mobilnych. Ma to miejsce w Indiach - czyli na rynku potencjalnego miliarda użytkowników. Koszt subskrypcji to 250 rupii, co w przeliczeniu daje nam ok. 16 zł. Jest to dokładnie połowa zwykłej ceny, czyli 500 rupii.

Czy mamy tu gdzieś haczyk? Owszem, za taki można by uznać niższą jakość obrazu niż w przypadku standardowego abonamentu. Greg Peters, jeden z kierowników platformy, powiedział, że Indie staną się "poligonem testowym" nowych subskrypcji, a jeśli sprawdzą się tam - abonament wyłącznie dla użytkowników mobilnych trafi także do innych krajów świata. Już od kilkunastu miesięcy Netflix zaznacza coraz mocniej obecność na tamtejszym rynku - wyprodukowano 12 seriali i filmów w lokalnych realiach, jednak jak na razie daleko do dochodów i miłośników filmów z Bollywood.

Netflix zakończył rok 2018 z 139,3 milionami płatnych subskrybentów, z czego 80,8 miliona to użytkownicy spoza USA.