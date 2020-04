Netflix udostępnia za darmo swoje filmy dokumentalne

Aby uprzyjemnić nam czas podczas kwarantanny spowodowanej pandemią Covide-19, Netflix proponuje filmy dokumentalne w polskiej wersji językowej.

Aby skorzystać z propozycji, które przygotował dla nas Netflix, wystarczy wejść na tę stronę YouTube i gotowe. Nie trzeba mieć konta w serwisie, być członkiem Premium, etc. Wszystkie propozycje to produkcje Netflix Original i mają one pomóc w edukacji młodzieży, a starszym - pozwolić na poznanie nowych, ciekawych informacji o świecie. Cykl "Nasza planeta" opisuje najpiękniejsze zakątki naszego globu, "Explained" wyjaśnia procesy zachodzące na świecie, "Abstract" wprowadza do świata sztuki i projektowania, a "XIII poprawka" analizuje przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów.

Jak widać wybór jest spory i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Kanał Netflixa można polecić zwłaszcza młodym lub przyszłym rodzicom, ponieważ jeden z cyklów dotyczy niemowlaków i ich rozwoju. W chwili pisania tego tekstu liczba wszystkich udostępnionych filmów wynosi 34. Netflix nie podaje, jak długo będzie możliwe korzystanie z nich za darmo, dlatego warto obejrzeć je tak szybko, jak tylko się da - na przykład podczas nadchodzącej majówki.