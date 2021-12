Netflix usuwa "Interstellar"! Sprawdź tytuły, które opuszczą platformę.

W tym tygodniu subskrybenci Netflixa stracą dostęp do wielu produkcji. Wśród nich znajdziemy m.in. "Interstellar" Christophera Nolana.

Spis treści

W tym tygodniu z oferty Netflix zniknie zaskakująco wiele tytułów. Już dziś pożegnamy się z hitem Christophera Nolana: Interstellar. W kolejnych dniach stracimy także dostęp do wielu polskich filmów, takich jak Testosteron oraz Idealny facet dla mojej dziewczyny. Znikną także psychologiczny horror Mother! z Jennifer Lawrence i Javierem Bardemem w rolach głównych oraz film The Downtown Abbey i wiele więcej!

Interstellar

Ziemia w niedalekiej przyszłości. Planeta jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Scenariusz : Christopher Nolan, Jonathan Nolan

: Christopher Nolan, Jonathan Nolan Gatunek : sci-fi

: sci-fi Obsada : Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Matt Damon, Bill Irwin, Michael Caine, Casey Affleck, Mackenzie Foy, Wes Bentley, John Lithgow

: Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Matt Damon, Bill Irwin, Michael Caine, Casey Affleck, Mackenzie Foy, Wes Bentley, John Lithgow Dostępny do: 13 grudnia

Mother!

Ona i on wiodą wolne od trosk życie w miejscu, które można nazwać rajem. Pewnego dnia ich spokój zostaje zakłócony przez parę nieznajomych. W jakiś tajemniczy sposób są oni związani z cierpiącym na pisarską niemoc twórczą panem domu. Miłość i wzajemne zaufanie między gospodarzami szybko zostają wystawione na próbę.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Darren Aronofsky

: Darren Aronofsky Scenariusz : Darren Aronofsky

: Darren Aronofsky Gatunek : horror, psychologiczny

: horror, psychologiczny Obsada : Jennifer Lawrence, Javier Barden, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson, Jovan Adepo, Amanda Chiu, Patricia Summersett

: Jennifer Lawrence, Javier Barden, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson, Jovan Adepo, Amanda Chiu, Patricia Summersett Dostępny do: 14 grudnia

Testosteron

Czy wesele bez panny młodej może być udane? Jasne. Wystarczy siedmiu facetów, granych przez najlepszych polskich aktorów. Tytus, kelner, kończy nakrywać stoły do weselnego przyjęcia. Zaraz powinni zjawić się nowożeńcy. Jednak z weselnej limuzyny zamiast pary młodej wyskakuje trójka wściekłych mężczyzn w garniturach – Stavros, Fistach i Robal, którzy rzucają na ziemię sponiewieranego Tretyna. Wkrótce dołączą do nich pan młody Kornel oraz Janis. Wesele po ślubie - który się nie odbył, bo panna młoda uciekła sprzed ołtarza - zamieni się w zwariowany ciąg bójek, dyskusji, toastów, zaskakujących zwrotów akcji i szokujących odkryć na temat związków damsko-męskich. Czego naprawdę pragną kobiety? Czego pragną mężczyźni? I co steruje miłością: rozum, uczucia, a może… biologia?

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Andrzej Saramonowicz, Tomasz Konecki

: Andrzej Saramonowicz, Tomasz Konecki Scenariusz : Andrzej Saramonowicz

: Andrzej Saramonowicz Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr, Maciej Kot, Piotr Stelmaszyk, Tomasz Karolak, Cezary Kosiński, Magdalena Boczarska

: Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr, Maciej Kot, Piotr Stelmaszyk, Tomasz Karolak, Cezary Kosiński, Magdalena Boczarska Dostępny do: 18 grudnia

Wszystkie produkcje znikające z Netflix:

poniedziałek (13 grudnia)

Interstellar

wtorek (14 grudnia)

Potato Potatho

6,9 w skali Richtera

4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni

Ice Fantasy

W świecie prawdziwych Narcos

Bob's Broken Sleigh

3 Türken und ein Baby

Isoken

Seoul Searching

Po prostu być

Mother!

środa (15 grudnia)

Grzeczni chłopcy

Downtown Abbey

A Wish for Christmas

I'll Be Home for Christmas

czwartek (16 grudnia)

Godzilla

sobota (18 grudnia)

Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów

The Duff

Królowa pustyni

Daas

Idealny facet dla mojej dziewczyny

Testosteron

niedziela (19 grudnia)

Agent

Jeremiah Tower: The Last Magnificent

W pogoni za zemstą

Sonic Boom

Klik: I robisz, co chcesz

Zobacz także: "Wiedźmin" powraca! Sprawdź nowości Netflix w tym tygodniu!